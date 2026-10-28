Alábbhagyott az oltási lelkesedés az Egyesült Államokban: azonnal megérezte a globális gyógyszergyártó

A vállalat működési eredménye 3 százalékkal nőtt, ami elsősorban a régebbi termékeknek volt köszönhető, miközben az övsömör elleni Shingrix vakcinára – amely korábban a bevételek egyik fő húzóereje volt – csökkent a kereslet.

A vakcinaüzletág árbevétele 4 százalékkal esett a negyedévben,

főként a kínai Shingrix iránti kereslet csökkenése, valamint az RSV elleni Arexvy amerikai eladásainak zuhanása miatt.

A Bloomberg elemzője szerint a gyenge vakcinateljesítmény kérdéseket vet fel mind a Shingrix, mind az Arexvy növekedési kilátásai kapcsán. Luke Miels vezérigazgató szerint az Egyesült Államokban Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter oltásszkeptikus álláspontja miatt általánosan alábbhagyott a vakcinák iránti lelkesedés. Az Arexvy esetében a GSK szezonális hatásokra hivatkozott, mivel az RSV elleni oltásokat jellemzően az influenza elleni védőoltásokkal együtt adják be, az influenzaszezon pedig még nem kezdődött el. Kínában a Shingrixnél bázishatás is volt, mivel tavaly a harmadik negyedévben jelentős szállítmány érkezett az országba.

A vakcinák mellett egyes elemzők az Exdensur nevű, félévente adandó, tartós hatású asztmagyógyszer gyenge teljesítményét is kifogásolták. A készítmény negyedéves árbevétele elmaradt az elemzői várakozásoktól, mivel az orvosok a finanszírozási bizonytalanságok miatt óvatosan írják fel az új szert.

A GSK fenntartotta az egy részvényre jutó eredményre (EPS) vonatkozó, 7–9 százalékos éves növekedési előrejelzését, hozzátéve, hogy a tényleges mutató a sáv alsó tartományában várható. A prognózis már tükrözi a megnövekedett, 700–750 millió fontos kamatköltségeket is, amelyek tartalmazzák a Nuvalent felvásárlásának hatását. A cég idén 10,6 milliárd dollárért vásárolta meg a Nuvalent biotechnológiai vállalatot, amellyel két előrehaladott fázisú daganatellenes terápiát szerzett meg.

Miels az onkológia felé igyekszik eltolni a vállalat súlypontját, azonban a GSK-nak kevés új készítménye áll a piaci bevezetés küszöbén, a gyorsjelentés pedig rámutatott, hogy a vakcinaeladások visszaesésével hiányoznak az azonnali növekedési hajtóerők. A vezérigazgató emellett egy költségcsökkentési programot hajt végre – amely már létszámleépítésekkel is járt –, és amelytől 2029-re évi 1,9 milliárd font megtakarítást vár.

A papírok árfolyama a londoni kereskedésben 5,7 százalékot esett,

ami április óta a legjelentősebb gyengülés.

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