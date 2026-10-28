Bejött a Danone stratégiája, tarolnak a fehérjés joghurtok

A francia élelmiszeripari csoport összehasonlítható alapon számított árbevétele 4 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben, felülmúlva az elemzői várakozásokban szereplő 3,7 százalékot.
A növekedés döntő részét az áremelések adták,
amelyek 3,6 százalékponttal járultak hozzá az árbevétel bővüléséhez, míg az értékesítési volumen és a termékmix mindössze 0,4 százalékpontos növekedést biztosított.
A szegmensek közül a speciális táplálkozási üzletág teljesített a legjobban, amely az ázsiai és az amerikai piacok erejének köszönhetően haladta meg a várakozásokat. A vállalat megerősítette az egész évre vonatkozó előrejelzését, így 3 és 5 százalék közötti árbevétel-növekedésre számít, miközben a korrigált működési eredmény ennél gyorsabb ütemben bővülhet.
Antoine de Saint-Affrique vezérigazgató az elmúlt öt évben sikeresen fordította meg a vállalat pályáját, mivel megvált a gyengébben teljesítő üzletágaktól, és az olyan stratégiai területekre összpontosított, mint a magas fehérjetartalmú tejtermékek vagy a daganatos betegek számára készült speciális tápszerek. A fogyókúrás készítmények terjedése ráadásul tovább élénkítette a fehérjében gazdag, emésztést támogató termékek iránti keresletet.
Az amerikai piacon ugyanakkor továbbra is nehézségekkel küzd a Danone. Saint-Affrique új vezetőséget nevezett ki az észak-amerikai régió élére a növényi alapú termékek és a kávéízesítők üzletágának talpra állítása érdekében.
A cég eközben célzott akvizíciókkal erősíti portfólióját, felvásárolta például a fehérjeporokat és fogyasztásra kész italokat gyártó brit Huelt, valamint az ausztrál Made Groupot, amellyel a kókuszvíz- és fehérjeturmix-kínálatát bővíti az ázsiai régióban.
A Danone árfolyama idén 20 százalékot esett, amivel alulteljesíti a rivális Nestlét, és 2020 óta a leggyengébb éves teljesítmény felé tart.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elszabadult a gáz ára - itt a közel 4 éves csúcs
Az energiaválságban láttunk utoljára ilyet.
Kedd éjjel egy lépéssel közelebb került Magyarország az amerikai nukleáris képességekhez
Asztalra került a tövénytervezet.
Megépül az út, amire a fél Közép-Dunántúl vár – döntött a kormány
Két város között indul meg a fontos beruházás.
Megálljt parancsolt az Egyesült Államok Oroszországnak: fontos területen számolják fel az együttműködést
Több éves ellentétek után nem sikerült megoldani a problémát.
Figyelmeztet Zelenszkij: ha ezt meglépi a NATO, példátlan gyengeséget mutatunk Moszkvának
Ezt nem szabad megtennünk.
Időjárás: már látszik a fordulat
Kopogtat a fagy.
Bejött a Danone stratégiája, tarolnak a fehérjés joghurtok
Még a fogyasztószerek is segítenek.
Figyelmeztet Zelenszkij: csábító csapdát készít elő Putyin Amerikának - Rossz vége lesz a "gazdasági házasságnak"
Mindig van egy rejtett buktató.
Megjelent a rendelet a Wekerle Pluszról- az utolsó nyitott kérdésekre is megvan a válasz
Este megjelent a rendelet a Wekerle Pluszról. Már minden feltétel előírás, ismert. A még nyitott kérdésekre is megérkezett a válasz. Kiderült hogyan kombinálható a Wekerle+ a többi támogat
Transzferár 2026: a szegmentáció a kontrollingrendszereket is próbára teszi
A 2026-os transzferár-szabályok egyik legnagyobb gyakorlati kihívását a szegmentált eredménykimutatás elkészítése jelenti. Az új rendelet alapján a kapcsolt ügyletek jövedelmezőségét üze
Magyarországon lassabban drágult a benzin, mint a régióban
A benzin ára húsz év alatt nagyjából 65 százalékkal emelkedett a régióban, de a drágulás nem egyenletes volt: a pénzügyi válság, a járvány, az orosz-ukrán... The post Magyarországon lass
Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?
A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B
Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk Lakást vennél, önerőre gyűjtesz, vagy energetikai korszerűsítéssel csökkentenéd a rezsiköltségeide
Az AI energiaéhsége új lendületet ad az amerikai atomenergiának
A mesterséges intelligencia és az adatközpontok növekvő energiaigénye új lendületet ad az amerikai közműszektornak. A Constellation Energy, a Vistra és a GE Vernova a technológiai átalakulás
2027-es költségvetés: kijön a matek?
Teljesíthető a 2027-re tervezett 4,9 százalékos költségvetési hiánycél? Mennyit lehet valóban megtakarítani a korábbi túlárazások megszüntetésével, és hogyan érinthetik az új intézked
Miért demotiválod magad? Lesz nyugdíjad vagy nem kell miatta aggódnod
Nemrég szembejött egy internetes fejtegetés, amiben azt próbálta levezetni az író, hogy lehetetlen számára lakást venni, ha nyugdíjat is akar. Már írtam hasonló tévhitekről, de a racionáli
Végzetes hiba miatt ránthatják ki a gyeplőt Trump kezéből – Drámai fordulóponthoz értünk
Nem áll jól az amerikai elnök szénája.
Mindössze 87 év kellene a rezsicsökkentés leváltásához: 2,6 millió otthon vár a sorára
Megjelent a keddi Checklist.
Megrengette a Balkánt a szerb ellenzék győzelme: mi lesz Orbán Viktor nagy szövetségesével?
A hétfői Checklistben a szerb választások hatása.
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.