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Bejött a Danone stratégiája, tarolnak a fehérjés joghurtok
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Bejött a Danone stratégiája, tarolnak a fehérjés joghurtok

Portfolio
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A Danone harmadik negyedéves árbevétele a vártnál jobban alakult, amit elsősorban az áremelések és a magas fehérjetartalmú termékek iránti tartós kereslet támogatott - írja a Bloomberg.

A francia élelmiszeripari csoport összehasonlítható alapon számított árbevétele 4 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben, felülmúlva az elemzői várakozásokban szereplő 3,7 százalékot.

A növekedés döntő részét az áremelések adták,

amelyek 3,6 százalékponttal járultak hozzá az árbevétel bővüléséhez, míg az értékesítési volumen és a termékmix mindössze 0,4 százalékpontos növekedést biztosított.

A szegmensek közül a speciális táplálkozási üzletág teljesített a legjobban, amely az ázsiai és az amerikai piacok erejének köszönhetően haladta meg a várakozásokat. A vállalat megerősítette az egész évre vonatkozó előrejelzését, így 3 és 5 százalék közötti árbevétel-növekedésre számít, miközben a korrigált működési eredmény ennél gyorsabb ütemben bővülhet.

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Antoine de Saint-Affrique vezérigazgató az elmúlt öt évben sikeresen fordította meg a vállalat pályáját, mivel megvált a gyengébben teljesítő üzletágaktól, és az olyan stratégiai területekre összpontosított, mint a magas fehérjetartalmú tejtermékek vagy a daganatos betegek számára készült speciális tápszerek. A fogyókúrás készítmények terjedése ráadásul tovább élénkítette a fehérjében gazdag, emésztést támogató termékek iránti keresletet.

Az amerikai piacon ugyanakkor továbbra is nehézségekkel küzd a Danone. Saint-Affrique új vezetőséget nevezett ki az észak-amerikai régió élére a növényi alapú termékek és a kávéízesítők üzletágának talpra állítása érdekében.

A cég eközben célzott akvizíciókkal erősíti portfólióját, felvásárolta például a fehérjeporokat és fogyasztásra kész italokat gyártó brit Huelt, valamint az ausztrál Made Groupot, amellyel a kókuszvíz- és fehérjeturmix-kínálatát bővíti az ázsiai régióban.

A Danone árfolyama idén 20 százalékot esett, amivel alulteljesíti a rivális Nestlét, és 2020 óta a leggyengébb éves teljesítmény felé tart.

danone

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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