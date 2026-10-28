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Belenyúl a kormány a banki utalásokba: 150 ezer forintig illetékmentes lesz az átutalás
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Belenyúl a kormány a banki utalásokba: 150 ezer forintig illetékmentes lesz az átutalás

Portfolio
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A lakossági és postai illetékmentes ügyletek értékhatára 50 ezer forintról 150 ezer forintra, az illeték tételes felső korlátja pedig 20 ezer forintról 30 ezer forintra emelkedik - derül ki a kedd este megjelent friss törvényjavaslatból. Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook-posztban írt ma reggel arról: 150 ezer forintig illetékmentesek lesznek a banki átutalások. November 10-én erről a témáról is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján. Regisztráció és részletek itt!

A TISZA-kormány a lakosság számára 50 ezer forintról 150 ezer forintra emeli a tranzakciós díj nélkül utalható összegek limitjét. 150 ezer forintig illetékmentesek lesznek a banki átutalások

- írta Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.

Egy másik fontos változás is jön a tranzakciós illetéknél, amely a nagyobb összegű átutalásokat drágíthatja meg:

az illeték tételes felső korlátja 20 ezer forintról 30 ezer forintra emelkedik.

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A felső korlát megemelése főleg a cégeknek fájhat majd. A változtatásoktól a kormány 40 milliárd forint plusz bevételt vár a jövő évben. Részletesen ebben az elemzésben írtunk erről.

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Címlapkép forrása: Balint Szentgallay/NurPhoto via Getty Images

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