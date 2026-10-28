Belenyúl a kormány a banki utalásokba: 150 ezer forintig illetékmentes lesz az átutalás

A TISZA-kormány a lakosság számára 50 ezer forintról 150 ezer forintra emeli a tranzakciós díj nélkül utalható összegek limitjét. 150 ezer forintig illetékmentesek lesznek a banki átutalások

- írta Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.

Egy másik fontos változás is jön a tranzakciós illetéknél, amely a nagyobb összegű átutalásokat drágíthatja meg:

az illeték tételes felső korlátja 20 ezer forintról 30 ezer forintra emelkedik.

A felső korlát megemelése főleg a cégeknek fájhat majd. A változtatásoktól a kormány 40 milliárd forint plusz bevételt vár a jövő évben. Részletesen ebben az elemzésben írtunk erről.

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