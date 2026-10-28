Csendben belenyúl az üzemanyagok adózásába a kormány

Elhalaszthatják az adóemelést
A T/927. számú törvényjavaslat egyik rendelkezése értelmében a kormány fél évvel elhalasztaná bizonyos üzemanyagok 2027 elejére tervezett jövedékiadó-emelését. A javaslat indokolása szerint a lépést a magas üzemanyagárak teszik szükségessé,
az érintett termékek között pedig a prémiumbenzint, a prémiumgázolajat és a kerozint nevesítik.
A változtatás értelmében ezeknél az üzemanyagoknál az eredetileg 2027. január 1-jén esedékes inflációkövető adóemelés csak július 1-jén lépne életbe. Vagyis nem az adóemelés eltörléséről, hanem annak hat hónapos elhalasztásáról van szó.
Hasonló intézkedésre egyébként korábban is volt példa: a 2026 elejére tervezett üzemanyag-adóemelést szintén július 1-jére halasztották tavaly. Akkor a döntés a mostaninál lényegesen nagyobb könnyítést jelentett, hiszen egyrészt az érintett adómértékek a 2025. júliusi 4,3 százalékos infláció alapján emelkedtek volna, másrészt a halasztás eredetileg a benzin és a gázolaj szélesebb körére vonatkozott. A kormány a döntés költségvetési hatását összesen 15-20 milliárd forintra becsülte. Azóta ugyanakkor változott a szabályozás: a normál üzemanyagok kedvezményes adómértékei a júliusi valorizáció után is érvényben maradtak.
Mit jelent ez az autósoknak?
A 2027-es valorizáció alapját a 2026. júliusi infláció adja, ami a KSH adatai szerint 1,2 százalék volt. Ennek megfelelően a jövő évre tervezett adóemelés is jóval kisebb lenne az ideinél.
A NAV adatai alapján az általános jövedékiadó-mérték jelenleg a benzin esetében literenként 165,63 forint, a gázolajnál pedig 155,16 forint (a normál üzemanyagok meghatározott körére ennél alacsonyabb adómértékek vonatkoznak). Az 1,2 százalékos valorizáció így előbbinél körülbelül 1,99, utóbbinál 1,86 forintos adóemelkedést eredményezne. A 27 százalékos áfával együtt ez a benzinnél nagyjából 2,5, a gázolajnál 2,4 forintos literenkénti drágulást jelentene, ha az adóváltozás teljes egészében megjelenne a fogyasztói árakban.
Egy 50 literes tankolás esetében tehát körülbelül 120-130 forintot spórolhatna az érintett autós a halasztásnak köszönhetően.
Fontos hozzátenni, hogy ezek a számítások az általános adómértékekre vonatkoznak, és nem minden, a benzinkutakon prémiumként értékesített üzemanyagra alkalmazhatók automatikusan.
Mennyien tankolnak prémiumüzemanyagot Magyarországon?
A Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) legfrissebb féléves statisztikái alapján a prémiumüzemanyagok a hazai fogyasztás viszonylag kis, de nem elhanyagolható részét teszik ki. A szövetség tagvállalatai 2026 első hat hónapjában összesen 2,08 milliárd liter üzemanyagot értékesítettek, ebből 808 millió liter volt a benzin és 1,272 milliárd liter a gázolaj.
A prémiumtermékek forgalma ezen belül a következőképpen alakult:
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Prémiumbenzinből 120 millió liter fogyott, ami a teljes benzinértékesítés 14,9 százalékát jelentette.
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Prémiumgázolajból 110 millió litert értékesítettek, ami a dízelforgalom 8,6 százalékának felelt meg.
A két kategória együttesen tehát 230 millió literes forgalmat képviselt, ami azt jelenti, hogy a prémiumüzemanyagok a MÁSZ-tagvállalatok teljes üzemanyag-értékesítésének 11 százalékát adták.
A prémiumtermékek kereslete ráadásul eltérően alakult: miközben a prémiumbenzin fogyasztása 10,5 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, a prémiumgázolaj értékesítése 7,6 százalékkal emelkedett.
Mit jelenthet mindez a Mol számára?
A Mol is profitálhat az adóemelés elhalasztásából, a társaság eredményére gyakorolt hatás azonban várhatóan elhanyagolható lesz. A Mol 2026 első fél évében 740 ezer tonna üzemanyagot értékesített a magyarországi kiskereskedelmi piacon, ami 13 százalékos növekedésnek felelt meg az előző év azonos időszakához képest.
A jövedékiadó-emelés elhalasztása elsősorban két szempontból lehet kedvező a Molnak. Egyrészt mérsékelheti a prémiumtermékek további drágulását, ami segítheti a kereslet megőrzését. Ez különösen annak fényében lehet fontos, hogy a prémiumbenzin értékesítése már az idei első fél évben is érdemben visszaesett. Másrészt az adóemelés elhalasztása nagyobb árazási mozgásteret biztosíthat a társaságnak. Ha az adóemelés egy részét a vállalat a versenyhelyzet miatt nem tudná áthárítani a fogyasztókra, annak elhalasztása a kereskedelmi árrést is védheti.
A kerozinnál még kisebb lehet a hatás
A kerozin esetében más a helyzet, a kereskedelmi légiközlekedés ugyanis főszabály szerint mentesül a jövedéki adó alól.
A magyar jövedéki szabályozás alapján a nem magáncélú légiközlekedéshez kiszolgált repülőgép-üzemanyag főszabály szerint mentesül a jövedékiadó-fizetési kötelezettség alól. A kerozin valorizációjának elhalasztása ezért nem jelent általános adókönnyítést a kereskedelmi légitársaságok számára, és a Mol ilyen célú üzemanyag-értékesítésénél sem feltétlenül jár közvetlen pénzügyi előnnyel.
A lépés tehát legfeljebb néhány forintot hagyhat az érintett autósok zsebében, és bár a Mol számára sem kedvezőtlen, érdemi eredményhatással aligha számolhat a társaság.
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