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Esés a magyar tőzsdén
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Esés a magyar tőzsdén

Portfolio
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Az európai tőzsdék felemásan mozognak a Fed kamatdöntése és a technológiai gyorsjelentések előtt, a magyar tőzsde viszont lefordult.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,7 százalékos mínuszban van. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Rossz a hangulat a magyar részvénypiacon, a blue chipek közül az OTP és a Richter árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a Duna House árfolyama 2,9 százalékot esett, a Gránit Bank árfolyama pedig 1,4 százalékkal esett. A legjobban ma a CIG Pannónia részvényei teljesítenek, amelyek árfolyama 2,4 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 3,6 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a Waberer's részvénye is.

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Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Címlapkép forrása: Portfolio

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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