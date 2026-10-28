Esnek a magyar blue chipek

Vegyes elmozdulásokkal indul a nap az európai tőzsdéken a Fed esti kamatdöntésére várva, a magyar tőzsde kis eséssel kezdi a kereskedést.

Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,3 százalékot esett, így jelenleg 146 132 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

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Rossz a hangulat a magyar részvénypiacon,

mind a 4 hazai blue chip árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Opus és az Alteo teljesít, míg a leggyengébben a Duna House és a Rába indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Duna House is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

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