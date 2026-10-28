11°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Esnek a magyar blue chipek
Üzlet

Esnek a magyar blue chipek

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Vegyes elmozdulásokkal indul a nap az európai tőzsdéken a Fed esti kamatdöntésére várva, a magyar tőzsde kis eséssel kezdi a kereskedést.

Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,3 százalékot esett, így jelenleg 146 132 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Rossz a hangulat a magyar részvénypiacon,

mind a 4 hazai blue chip árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Opus és az Alteo teljesít, míg a leggyengébben a Duna House és a Rába indítja a napot.

Még több Üzlet

Csendben belenyúl az üzemanyagok adózásába a kormány

Jön a Fed kamatdöntése - Mit csinálnak a tőzsdék?

Üzenetet küldött a Ryanair a magyar kormánynak

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Duna House is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

133 milliárd forintot kaphat vissza a Mol, még idén megérkezhet a pénz

Fontos változás jön a Telekomnál

Mindent felforgató események jönnek a héten a tőzsdéken - Mutatjuk, mikor kell résen lenni

Címlapkép forrása: manusapon kasosod

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?

A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt az exit tax - Új adót vezet be Magyarországon a Tisza-kormány
Közel 1 millióan fizették a terhet, januártól megszünteti a Tisza-kormány
Jelentős pluszban zárt az OTP
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility