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Esze ágában sincs a Mercedesnek kivonulni Kínából
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Esze ágában sincs a Mercedesnek kivonulni Kínából

Portfolio
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A Mercedes-Benz a kínai luxusautó-piac vártnál súlyosabb visszaesése miatt átfogóan újragondolja helyi stratégiáját, miközben hangsúlyozza, hogy szó sincs arról, hogy kivonulna a világ legnagyobb autópiacáról.

Ola Källenius vezérigazgató szerint a kínai piaci feltételek "az idei várakozásokon is túlmutatóan romlottak", és a visszaesés a második félévben tovább mélyült. A hanyatlás különösen a prémiumszegmensben érezhető, ahol a Mercedes hagyományosan erős pozíciókkal és magas profitmarzzsal rendelkezett.

A harmadik negyedévben a cég kínai járműeladásai 31 százalékkal zuhantak az előző év azonos időszakához képest,

amit a gyengülő luxuskereslet, az éles árverseny és az egyre versenyképesebb hazai riválisok egyaránt magyaráznak.

A gyártó a termékkínálattól a gyártáson, beszerzésen és értékesítésen át a technológiai megoldásokig mindent felülvizsgál, az átfogó stratégiát pedig 2027-ben mutatja be. Källenius egyértelművé tette, hogy Kína továbbra is a vállalati stratégia egyik fő pillére marad, nemcsak a piac mérete miatt, hanem a gyorsan fejlődő technológiai ökoszisztéma és a kínai beszállítók növekvő globális szerepe okán is.

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A cég harmadik negyedéves árbevétele 4,5 százalékkal 30,7 milliárd euróra csökkent, a korrigált üzemi eredménye pedig 15 százalékkal esett vissza. A személyautó-üzletág korrigált eredménye több mint a felére, 560 millió euróra zsugorodott, míg az üzemi marzs 4,8-ról 2,5 százalékra szűkült.

A kínai jelenlét jövedelmezőségének javítása érdekében a Mercedes a készülő elektromos E-osztályt gyakorlatilag tiszta lappal tervezte meg: a modellt a kínai vásárlók igényeire szabták, az alkatrészbeszerzést pedig szinte teljes egészében Kínába helyezik át. Ez az előző modellhez képest jelentős változóköltség-csökkentést tesz lehetővé. Az autót emellett a helyi piaci viszonyoknak megfelelően árazzák be, szakítva a korábbi, magasabb árrésekre épülő gyakorlattal. Källenius ugyanakkor kizárta, hogy a cég bármi áron volumennövelésbe kezdjen, a "kiárusításszerű, mindenáron piaci részesedést hajszoló" megközelítést nem kívánják követni.

A Mercedes egyébként a történetének legnagyobb termékoffenzívájára készül: 2027 végéig több mint negyven új vagy megújított modellt tervez piacra dobni, köztük az elektromos CLA-t és GLC-t, valamint a C-osztály, az S-osztály, a GLE és a GLS új változatait. Az anyagköltségeket a 2024-es szinthez képest mintegy 8 százalékkal kívánják csökkenteni – Kínában ennél is nagyobb mértékben –, miközben a magasabb volumenre méretezett gyártókapacitást is visszafogják, Németországban pedig önkéntes létszámcsökkentési programokat indítottak.

A kínai piac strukturális problémái nemcsak a Mercedest érintik, hiszen a BMW és a Volkswagen is figyelmeztetett a romló kínai feltételek eredményrontó hatására, a Volvo vezérigazgatója pedig a múlt héten egyenesen úgy fogalmazott, hogy a nyugati fejlesztésű autók kínai piaca már nem fog visszatérni a korábbi szintjére.

mercedes

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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