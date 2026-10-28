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Felfoghatatlan mennyiségű készpénzt halmozott fel az Anthropic
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Felfoghatatlan mennyiségű készpénzt halmozott fel az Anthropic

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Hatalmas készpénztartalékról számolt be az Anthropic a tőzsdei bevezetését megelőző dokumentumában, a mesterségesintelligencia-cég a likvid eszközök tekintetében szinte az összes amerikai vállalatot megelőzi - jelentette a CNBC.
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Az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelethez (SEC) benyújtott dokumentum alapján a cég 2025. június 30-án

112,4 milliárd dollár készpénzzel és további 19,3 milliárd dollárnyi rövid lejáratú befektetéssel büszkélkedhetett.

A 131,7 milliárd dolláros összlikviditás a nem pénzügyi szektorban egyedül a Berkshire Hathaway és az Alphabet mögött marad el. Az első félév végén az Anthropic több készpénzzel rendelkezett, mint az Amazon, a SpaceX, a Meta vagy a Microsoft, sőt többel, mint az Nvidia és az Apple együttvéve.

A tervezett tőzsdei kibocsátás (IPO) értéke a becslések szerint meghaladhatja a 100 milliárd dollárt, ami az Anthropic készpénztartalékát 230 milliárd dollár fölé emelheti. A részvénykibocsátás pontos méretét és az egyéb részleteket – köztük azt, hogy a korábbi befektetők mekkora pakettet értékesítenek – várhatóan két héten belül teszik közzé. Korábban még egyetlen vállalat sem lépett tőzsdére a mostanihoz fogható készpénzállománnyal.

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Bár az Anthropic készpénzállománya lenyűgöző, a számítási kapacitások iránti óriási igény miatt a cégnek folyamatosan újabb forrásokat kell bevonnia – akár tőkepiaci tranzakciókkal, akár a nyereséges működés elérésével –, hogy teljesíteni tudja a már vállalt kötelezettségeit - írja a CNBC.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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