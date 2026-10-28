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Itt a hét legfontosabb döntése - Jó napot zártak a tőzsdék
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Itt a hét legfontosabb döntése - Jó napot zártak a tőzsdék

Portfolio
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A Fed mai kamatdöntésére figyelnek a befektetők világszerte, emellett fontos vállalati gyorsjelentések mozgathatják ma a piacokat, a techszektor óriásai közül jelent ma a Microsoft és az Alphabet is. Az európai vezető részvényindexek enyhe emelkedéssel, míg a BUX enyhe eséssel zárta a szerdai napot, míg az amerikai indexek enyhe eséssel reagáltak a Fed kamatdöntésére. Itthon a nemzetközi események mellett a friss törvényjavaslatok vannak a figyelem középpontjában.
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Csalódást okozott a Google gyorsjelentése, 7 százalékot esett a részvényárfolyam

Több mint 7 százalékkal esett a Google anyavállalatának, az Alphabetnek a részvényárfolyama az amerikai tőzsdei zárás utáni kereskedésben, miután a cég a várakozásoktól elmaradó harmadik negyedéves bevételről és nyereségről számolt be. Bár a vállalat ismét jelentősen, 50 milliárd dollár fölé növelte a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kiadásait, a fő tevékenységének számító keresőhirdetési üzletág az előre jelzettnél lassabban bővült - jelentette a Financial Times.

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Csalódást okozott a Google gyorsjelentése, 7 százalékot esett a részvényárfolyam
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Zöldben zárt Amerika

A megszokotthoz képest egy órával korábban, magyar idő szerint 21 órakor zárt a New York-i tőzsde,

a vezető amerikai részvényindexek pedig emelkedéssel fejezték be a kereskedési napot.

  • Az S&P 500 részvényindex 0,28,
  • a Dow Jones 0,19, míg
  • a Nasdaq 0,27 százalékos pluszban zárta a napot.
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Az S&P 500 részvényindex árfolyamának alakulása. Forrás: TradingView.
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Jó híreket közölt az Oracle, kilőtt a részvényárfolyam

Megugrott az Oracle részvényeinek árfolyama, miután a vállalat a vártnál jóval kedvezőbb hosszú távú előrejelzést adott a szabad cash flow alakulására. A bejelentés megnyugtatta a befektetőket, akik eddig aggódva figyelték a mesterséges intelligenciához kapcsolódó hatalmas fejlesztések megtérülését. A cég papírjai napközben akár 14 százalékkal is drágultak, elérve a 148,48 dolláros szintet, ami március óta a legnagyobb napon belüli emelkedésnek számít, különösen annak fényében, hogy az év elejétől a keddi zárásig 33 százalékot veszítettek az értékükből - tudósított a Bloomberg.

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Jó híreket közölt az Oracle, kilőtt a részvényárfolyam
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Nem változtatott a kamatokon az amerikai jegybank

A várakozásoknak megfelelően nem emelt kamatot az amerikai jegybank, így az alapkamat maradt a 3,75 és 4%-os sávban. A Kormányzótanács megítélése szerint több információra van szükség, hogy megítéljék a monetáris politika helyes irányát. A sajtótájékoztató fél óra múlva kezdődik, ebben a cikkben élőben közvetítjük az eseményeket.

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Nem változtatott a kamatokon az amerikai jegybank
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Emelkedésben a vezető amerikai indexek

Az S&P 500 0,29, a Dow Jones 0,22, míg a Nasdaq 0,18 százalékkal haladja meg a kedd esti záróértéket.

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Emelkedik az arany a kamatdöntés után

A Fed mai kamatdöntésének egyik nyertese az arany. Bár Kevin Warsh Fed-elnök sajtótájékoztatója tud még változást hozni a piacokra, az arany egyelőre profitálni tud a mai döntésből.

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Az arany árfolyamának alakulása. Forrás: TradingView.
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Így reagálnak az amerikai indexek a Fed kamatdöntésére

A várakozásoknak megfelelően nem változtatott az irányadó kamaton az amerikai jegybank. A bejelentés után enyhén estek a vezető amerikai részvényindexek.

  • Az S&P 500 index jelenleg 0,07 százalékos,
  • a Dow Jones index százalékos 0,17 pluszban van, míg
  • a Nasdaq jelenleg 0,16 százalékos mínuszban van tegnap estéhez képest.
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Nem változtatott a kamatokon az amerikai jegybank

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Az S&P 500 részvényindex alakulása. Forrás: TradingView.
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Minimális emelkedéssel zárt Európa

Többségükben indexemelkedéssel zártak az európai részvénypiacok szerdán, miközben jelentősen drágult az olaj és az európai földgáz.

A legbővebb, mintegy 600 európai vállalatot tömörítő STOXX 600 index 0,07 százalékkal emelkedett, míg az euróövezeti Euro Stoxx 50 mutató 0,05 százalékos nyereséggel zárt.

  • Londonban a FTSE 100 index 0,10 százalékkal,
  • Frankfurtban a DAX 0,43 százalékkal,
  • Milánóban a FTSE MIB 0,40 százalékkal került feljebb.
  • A párizsi CAC 40 index 0,04 százalékos emelkedést ért el.
  • A vezető piacok közül egyedül a madridi IBEX 35 zárt jelentős veszteséggel, miután 1,43 százalékkal gyengült.
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Jelentősen esett a Richter és az OTP

Míg az európai és az amerikai tőzsdéken inkább pozitív a hangulat, a BUX csökkenéssel zárta a kereskedést, elsősorban a Richter és az OTP esése eredményeként.

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Jelentősen esett a Richter és az OTP
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Kis mozgások a tőzsdéken

Kis pluszban várják a zárást az irányadó európai indexek, a DAX 0,4 százalékkal, a Stoxx 600 0,1 százalékkal került feljebb, míg az FTSE-100 0,1 százalékot erősödött.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A vezető amerikai indexek közül csak a Nasdaq nem tud emelkedni: a Dow 0,3 százalékos, az S&P 500 pedig 0,2 százalékos erősödést mutat.

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Megszólalt a 4iG a Gondosóra-programról

A 4iG közleményben reagált a Gondosóra program üzemeltetésével kapcsolatban megjelent információkra.

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Megszólalt a 4iG a Gondosóra-programról
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Mozgolódnak a techpapírok az amerikai tőzsdén

A vállalati sztorik közül a technológiai részvények emelkednek ma ki az amerikai tőzsdén. 

A memóriachipeket gyártó Micron Technology árfolyama 4,8 százalékot ugrott, amivel több mint kéthetes csúcsra ért, miután dél-koreai versenytársa, az SK Hynix a negyedéves nyereségének több mint hétszeres növekedéséről számolt be. Utóbbi vállalat Egyesült Államokban jegyzett részvényei 10,6 százalékkal drágultak.

A technológiai szektor nagyágyúi ugyanakkor fékezték a szélesebb piacot. A Tesla az előző két kereskedési nap több mint 9 százalékos szárnyalása után 1,9 százalékot veszített értékéből, az Apple 0,6 százalékkal, a SpaceX pedig 3,2 százalékkal került lejjebb. Ezzel szemben az Alphabet 1,2 százalékkal erősödött azokra a sajtóhírekre, amelyek szerint az OpenAI a Google által fejlesztett, mesterséges intelligenciához használt chipeket tervez vásárolni. A szektor hangulatát már a hét elején is javította, hogy az Anthropic hétfőn benyújtotta amerikai tőzsdei bevezetésének dokumentumait.

A szerdai piaczárás után teszi közzé negyedéves számait a két legnagyobb felhőszolgáltató, a Microsoft és az Alphabet. Bár a várakozások szerint mindkét cég gyorsuló növekedésről számol majd be a felhőüzletágban, a piaci szereplők árgus szemmel figyelik a beruházási terveket is. A befektetők ugyanis bizonyítékot várnak arra, hogy a hatalmas AI-beruházások valóban megtérülnek. Elemzők szerint az AI iránti kereslet nem csökkent, de a befektetők számára már nem az ágazat értékeltsége jelenti a legnagyobb aggodalmat, hanem az, hogy a vállalatok a növekvő hitelfelvételi költségek mellett is hitelből finanszírozzák ezeket a fejlesztéseket.

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Visszavágta a várakozásait a magyar tőzsdei cég

Felülvizsgálta a 2027–2029-es üzleti évekre vonatkozó stratégiai üzleti tervét a Delta Group, amely az árbevételre, az EBITDA-ra és az EBITDA-marzsra vonatkozó célértékeket is érinti.

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Visszavágta a várakozásait a magyar tőzsdei cég
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Vételi ajánlatot kapott a nehéz helyzetben lévő étteremlánc

A Trian Fund Management által vezetett befektetői csoport 1,4 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatot tett a Wendy's gyorsétteremláncra. A konzorcium készpénzes ügylet keretében vezetné ki a vállalatot a tőzsdéről, miután a cég részvényei jelentősen veszítettek értékükből az elmúlt két évben. A hír hatására az étteremlánc papírjai azonnal kilőttek - jelentette a CNBC.

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Vételi ajánlatot kapott a nehéz helyzetben lévő étteremlánc
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Pluszos nyitás az amerikai tőzsdén

Emelkedéssel indul a nap az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,1 százalékot, az S&P 500 0,2 százalékot, a Nasdaq 0,3 százalékot emelkedett.

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Itt vannak a nagyszabású tőzsdei felvásárlás részletei: marad a varsói parketten az ingatlanóriás

Ahogy arról már korábban hírt adtunk, a Wing ingatlanfejlesztő csoport kizárólagos tulajdonában álló lengyel Lisala önkéntes nyilvános vételi ajánlatot tett az Echo Investment fennmaradó részvényeire. A lépéssel a vállalatcsoport hosszú távú stratégiai befektetőként kívánja növelni részesedését, és friss közleményében kerek perec kimondta: elkötelezett amellett, hogy a cég továbbra is a Varsói Értéktőzsdén maradjon. Angel Gábor, a Wing Zrt. műszaki főigazgatója előadónk lesz a Future of Construction konferencián, tartson velünk ön is!

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Itt vannak a nagyszabású tőzsdei felvásárlás részletei: marad a varsói parketten az ingatlanóriás
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Példátlan folyamat indult meg a tőzsdén: teljesen elvált az Apple a technológiai szektortól

Történelmi fordulóponthoz érkezett az Apple részvényeinek és a Nasdaq–100 index három hónapos korrelációja, a mutató ugyanis negatív tartományba fordult, amire a nyolcvanas évek eleje óta nem volt példa - írja a Benzinga.

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Példátlan folyamat indult meg a tőzsdén: teljesen elvált az Apple a technológiai szektortól
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Esés a magyar tőzsdén

Az európai tőzsdék felemásan mozognak a Fed kamatdöntése és a technológiai gyorsjelentések előtt, a magyar tőzsde viszont lefordult.

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Esés a magyar tőzsdén
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Alábbhagyott az oltási lelkesedés az Egyesült Államokban: azonnal megérezte a globális gyógyszergyártó

Hat hónapja nem látott mértékben zuhantak a GSK részvényei a gyógyszergyártó harmadik negyedéves gyorsjelentését követően, a vakcinaeladások visszaesése ugyanis aggodalmakat keltett a növekedési kilátásokkal kapcsolatban - írja a Bloomberg.

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Alábbhagyott az oltási lelkesedés az Egyesült Államokban: azonnal megérezte a globális gyógyszergyártó
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Esik a Richter és az OTP

Elindult lefelé a magyar tőzsde, a BUX 0,8 százalékos mínuszban jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A blue chipek közül a Richter és az OTP húzza lefelé az irányadó indexet, a Richter már közel 2 százalékos,

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

míg az OTP 1 százalékos mínuszban áll.

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Kivárás az európai tőzsdéken

Kivárás jellemzi az európai tőzsdéket, vegyesen állnak az irányadó indexek:

  • DAX +0,1%
  • FTSE -0,2%
  • CAC-40 +0,1%.
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Esze ágában sincs a Mercedesnek kivonulni Kínából

A Mercedes-Benz a kínai luxusautó-piac vártnál súlyosabb visszaesése miatt átfogóan újragondolja helyi stratégiáját, miközben hangsúlyozza, hogy szó sincs arról, hogy kivonulna a világ legnagyobb autópiacáról.

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Esze ágában sincs a Mercedesnek kivonulni Kínából
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Tovább vette részvényeit az OTP

Tovább vette saját részvényiet tegnap az OTP a budapesti tőzsdén: 28 842 darab részvényt vásárolt 41 633 forintos darabonkénti átlagáron,

összesen 1,2 milliárd forint értékben.

A tranzakció nyomán az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 16 680 502 darabra változott. A saját részvény állomány 5,96%.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Kellemes meglepetéssel állt elő a Deutsche Bank, szárnyal az árfolyam

A Deutsche Bank a várakozásokat felülmúlva 2 százalékos nettó profitnövekedést ért el a harmadik negyedévben, mivel a lakossági és a vállalati banki üzletág erős teljesítménye ellensúlyozta a befektetési banki bevételek visszaesését - derült ki a társaság szerdán reggel közzétett gyorsjelentéséből.

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Kellemes meglepetéssel állt elő a Deutsche Bank, szárnyal az árfolyam
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Mínuszok Európában

A bizonytalan nyitás után egyöntetűen esnek az európai tőzsdék, a Stoxx 600 0,3 százalékkal, a DAX 0,2 százalékkal, az FTSE-100 0,3 százalékkal, a CAC-40 0,1 százalékkal került lejjebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Lassan halad a kilábalás, égeti a készpénzt a Fiat és a Maserati gyártója

A Stellantis a harmadik negyedévben enyhén javuló üzemi eredményt ért el, de lassan halad a kilábaási folyamat, így jelentős, 4 milliárd eurónyi készpénzt égetett el az időszakban.

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Lassan halad a kilábalás, égeti a készpénzt a Fiat és a Maserati gyártója
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Esnek a magyar blue chipek

Vegyes elmozdulásokkal indul a nap az európai tőzsdéken a Fed esti kamatdöntésére várva, a magyar tőzsde kis eséssel kezdi a kereskedést.

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Esnek a magyar blue chipek
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Bejött a Danone stratégiája, tarolnak a fehérjés joghurtok

A Danone harmadik negyedéves árbevétele a vártnál jobban alakult, amit elsősorban az áremelések és a magas fehérjetartalmú termékek iránti tartós kereslet támogatott - írja a Bloomberg.

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Bejött a Danone stratégiája, tarolnak a fehérjés joghurtok
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Több ezer munkahely megszüntetésére készül a Heineken

A Heineken harmadik negyedéves értékesítési volumene a várakozásokat felülmúlva növekedett, amit az erős ázsiai sörkereslet és az amerikai piac fellendülése egyaránt támogatott. Közben folyamatban van egy költségcsökkentési program a cégnél az új vezető alatt, amely 5-6 ezer munkahely megszüntetésével járhat - írja a Bloomberg.

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Több ezer munkahely megszüntetésére készül a Heineken
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Felfoghatatlan mennyiségű készpénzt halmozott fel az Anthropic

Hatalmas készpénztartalékról számolt be az Anthropic a tőzsdei bevezetését megelőző dokumentumában, a mesterségesintelligencia-cég a likvid eszközök tekintetében szinte az összes amerikai vállalatot megelőzi - jelentette a CNBC.

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Felfoghatatlan mennyiségű készpénzt halmozott fel az Anthropic
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Több mint hétszeresére ugrott a világ egyik legnagyobb chipgyártójának profitja

Rekorderedménnyel zárta a harmadik negyedévet az SK Hynix, árbevétele ugyanis először lépte át a 100 billió vont, miközben működési eredménye több mint a hétszeresére nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A dél-koreai chipgyártó emellett csaknem 100 billió von értékű osztalék- és részvény-visszavásárlási programot jelentett be, aminek hatására a társaság részvényárfolyama több mint tíz százalékkal emelkedett - írta a CNBC.

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Több mint hétszeresére ugrott a világ egyik legnagyobb chipgyártójának profitja
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Felpattant az olajár Trump kemény üzenete, és a legnagyobb szaúdi finomítót ért csapás után

Szerdán emelkedtek az olajárak, miután a húszi lázadók ballisztikus rakétával támadták meg Szaúd-Arábia legnagyobb finomítóját, ami felerősítette a közel-keleti konfliktus eszkalációjával kapcsolatos aggodalmakat. A geopolitikai feszültségeket az izraeli választási patthelyzet és Donald Trump Iránnal kapcsolatos kijelentései is tovább fokozták - írta a CNBC.

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Felpattant az olajár Trump kemény üzenete, és a legnagyobb szaúdi finomítót ért csapás után
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Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,6 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1,3 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel többségében jó a hangulat, a Nikkei 1,3 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,19 százalékkal került feljebb.
  • Felemásan nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,3 százalékot eshet, a CAC 0,6 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,3 százalék csökkenéssel kezdheti a kereskedést.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,3 százalékot eshet, a S&P 500 stagnálhat míg a Nasdaq 0,4 százalékot emelkedhet.
  • Vállalati fronton lesznek ma izgalmak,

    piaczárás után jön a Microsoft és az Alphabet harmadik negyedéves gyorsjelentése.

Mi várható makro fronton?

Ma az idei magyar turisztikai szezon újabb puzzle-darabját teszi közzé a KSH, a szálláshelyek szeptemberi forgalma ugyanis még bőven betudható utószezonnak. Amerikában a külkereskedelem friss adata jön, de ennél fontosabb lesz

a Fed kamatdöntő ülése magyar idő szerint este (kivételesen 8 helyett 7 órakor).

A piac jelenleg szinte biztosra veszi a kamatszint tartását, decemberben viszont jöhet egy 25 bázispontos emelés a határidős kontraktusok szerint. Kiemelten fontos lehet Kevin Warsh elnök sajtótájékoztatója is, főleg azért, mert a jövőbeli kamatpálya mellett kommentálhatja az utóbbi időszak hozamemelkedését is.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 12,5 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 69,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 20,5 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 87,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 377,57 0,0% -0,2% 1,1% 9,0% 10,2% 47,6%
S&P 500 7 722,6 0,6% 0,1% -0,3% 12,8% 12,3% 69,7%
Nasdaq 29 651,44 1,3% 0,5% -3,1% 17,4% 14,8% 90,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 63 268,37 1,7% -1,3% -4,7% 25,7% 25,3% 117,4%
Hang Seng 23 041,32 -0,7% -3,5% -6,0% -10,1% -12,8% -10,1%
CSI 300 4 049,55 -1,3% -2,5% -8,8% -12,5% -14,1% -17,3%
Európai részvényindexek              
DAX 25 590,77 0,7% 1,1% 0,7% 4,5% 5,3% 62,9%
CAC 7 887,14 0,5% 0,6% -2,4% -3,2% -4,3% 16,8%
FTSE 10 686,54 -0,8% -0,4% -0,1% 7,6% 10,7% 47,3%
FTSE MIB 49 627,95 0,9% 1,1% -4,3% 10,4% 15,7% 85,1%
IBEX 19 160,6 0,7% 0,4% -2,7% 10,7% 19,8% 113,6%
Régiós részvényindexek              
BUX 146 629,8 1,9% 2,2% -3,1% 32,1% 39,2% 167,7%
ATX 6 429,63 2,5% -0,4% -7,4% 20,7% 37,3% 70,0%
PX 2 638,23 1,5% -0,4% -3,1% -1,8% 12,1% 97,1%
Magyar blue chipek              
OTP 42 290 3,5% 1,9% -7,8% 20,5% 35,4% 122,3%
Mol 4 980 1,0% 2,0% -3,3% 69,4% 76,8% 82,4%
Richter 13 430 -0,1% 5,7% 7,6% 36,1% 28,6% 56,4%
Magyar Telekom 2 730 2,6% 0,0% 7,5% 52,3% 53,4% 542,4%
Nyersanyagok              
WTI 103,37 -1,8% -4,2% 21,3% 80,5% 66,4% 25,1%
Brent 113,97 -2,1% 4,8% 9,3% 87,3% 73,4% 34,7%
Arany 4 061 1,1% -1,8% -5,1% -6,1% 1,7% 126,6%
Devizák              
EURHUF 366,3750 -0,3% 0,7% 0,2% -4,6% -5,7% 0,7%
USDHUF 328,7496 0,0% 1,6% 2,5% 0,6% -1,6% 4,8%
GBPHUF 438,7200 0,0% 1,2% 3,2% -0,4% -1,4% 1,9%
EURUSD 1,1145 -0,3% -0,9% -2,3% -5,1% -4,2% -3,9%
USDJPY 157,5700 0,0% -0,3% 0,3% 0,5% 2,9% 38,5%
GBPUSD 1,3313 -0,3% -0,6% 0,5% -1,0% -0,1% -2,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 80 811 1,0% -2,6% -3,9% -8,9% -29,2% 38,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Ez a magyar részvény lett a profi befektetők októberi kedvence

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Itt a törvényjavaslat a pénzügyi szektor adóiról: megugrik a kisebb biztosítók különadója, változik a tranzakciós illeték

Megjelent az Országgyűlés honlapján több kormányzati adójavaslat is, köztük a bankok és biztosítók különadóiról és a tranzakciós illeték változásairól szóló törvényjavaslatok. A banki extraprofitadó az idei év logikáját fogja követni, a biztosítóknál megszűnnek a hagyományos biztosítási adónak a kisebb szereplőket helyzetbe hozó sávjai, a tranzakciós illetéken pedig részben enyhít, részben szigorít a kormány.

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Itt a törvényjavaslat a pénzügyi szektor adóiról: megugrik a kisebb biztosítók különadója, változik a tranzakciós illeték
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Jelentős pluszban zárt az OTP

Továbbra is az AI-hoz köthető befektetések, a francia tüntetések és az iráni háború okozta nehéz energiapiaci helyzet van a piacok fókuszában. A BUX index a kezdeti gyengélkedés után végül jelentős, 1,9%-os pluszban zárt. Amerikában visszatért a jó hangulat az AI-hoz kapcsolódó iparágakba, a chipgyártók részvényei újra szárnyalnak a kéthetes doom-and-gloom után. Ezek mellett a Fed kamatdöntő ülése, a gyorsjelentések és a csökkenő olajár állnak most az amerikai kereskedés fókuszában.

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Jelentős pluszban zárt az OTP

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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