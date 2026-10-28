Itt a hét legfontosabb döntése - Jó napot zártak a tőzsdék

A vállalati sztorik közül a technológiai részvények emelkednek ma ki az amerikai tőzsdén.

A memóriachipeket gyártó Micron Technology árfolyama 4,8 százalékot ugrott, amivel több mint kéthetes csúcsra ért, miután dél-koreai versenytársa, az SK Hynix a negyedéves nyereségének több mint hétszeres növekedéséről számolt be. Utóbbi vállalat Egyesült Államokban jegyzett részvényei 10,6 százalékkal drágultak.

A technológiai szektor nagyágyúi ugyanakkor fékezték a szélesebb piacot. A Tesla az előző két kereskedési nap több mint 9 százalékos szárnyalása után 1,9 százalékot veszített értékéből, az Apple 0,6 százalékkal, a SpaceX pedig 3,2 százalékkal került lejjebb. Ezzel szemben az Alphabet 1,2 százalékkal erősödött azokra a sajtóhírekre, amelyek szerint az OpenAI a Google által fejlesztett, mesterséges intelligenciához használt chipeket tervez vásárolni. A szektor hangulatát már a hét elején is javította, hogy az Anthropic hétfőn benyújtotta amerikai tőzsdei bevezetésének dokumentumait.

A szerdai piaczárás után teszi közzé negyedéves számait a két legnagyobb felhőszolgáltató, a Microsoft és az Alphabet. Bár a várakozások szerint mindkét cég gyorsuló növekedésről számol majd be a felhőüzletágban, a piaci szereplők árgus szemmel figyelik a beruházási terveket is. A befektetők ugyanis bizonyítékot várnak arra, hogy a hatalmas AI-beruházások valóban megtérülnek. Elemzők szerint az AI iránti kereslet nem csökkent, de a befektetők számára már nem az ágazat értékeltsége jelenti a legnagyobb aggodalmat, hanem az, hogy a vállalatok a növekvő hitelfelvételi költségek mellett is hitelből finanszírozzák ezeket a fejlesztéseket.