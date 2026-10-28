Itt a hét legfontosabb döntése - Mozdulnak a tőzsdék

Így reagálnak az amerikai indexek a Fed kamatdöntésére
A várakozásoknak megfelelően nem változtatott az irányadó kamaton az amerikai jegybank. A bejelentés után enyhén estek a vezető amerikai részvényindexek.
- Az S&P 500 index jelenleg 0,07 százalékos,
- a Dow Jones index százalékos 0,17 pluszban van, míg
- a Nasdaq jelenleg 0,16 százalékos mínuszban van tegnap estéhez képest.
Minimális emelkedéssel zárt Európa
Többségükben indexemelkedéssel zártak az európai részvénypiacok szerdán, miközben jelentősen drágult az olaj és az európai földgáz.
A legbővebb, mintegy 600 európai vállalatot tömörítő STOXX 600 index 0,07 százalékkal emelkedett, míg az euróövezeti Euro Stoxx 50 mutató 0,05 százalékos nyereséggel zárt.
- Londonban a FTSE 100 index 0,10 százalékkal,
- Frankfurtban a DAX 0,43 százalékkal,
- Milánóban a FTSE MIB 0,40 százalékkal került feljebb.
- A párizsi CAC 40 index 0,04 százalékos emelkedést ért el.
- A vezető piacok közül egyedül a madridi IBEX 35 zárt jelentős veszteséggel, miután 1,43 százalékkal gyengült.
Jelentősen esett a Richter és az OTP
Míg az európai és az amerikai tőzsdéken inkább pozitív a hangulat, a BUX csökkenéssel zárta a kereskedést, elsősorban a Richter és az OTP esése eredményeként.
Kis mozgások a tőzsdéken
Kis pluszban várják a zárást az irányadó európai indexek, a DAX 0,4 százalékkal, a Stoxx 600 0,1 százalékkal került feljebb, míg az FTSE-100 0,1 százalékot erősödött.
A vezető amerikai indexek közül csak a Nasdaq nem tud emelkedni: a Dow 0,3 százalékos, az S&P 500 pedig 0,2 százalékos erősödést mutat.
Megszólalt a 4iG a Gondosóra-programról
A 4iG közleményben reagált a Gondosóra program üzemeltetésével kapcsolatban megjelent információkra.
Mozgolódnak a techpapírok az amerikai tőzsdén
A vállalati sztorik közül a technológiai részvények emelkednek ma ki az amerikai tőzsdén.
A memóriachipeket gyártó Micron Technology árfolyama 4,8 százalékot ugrott, amivel több mint kéthetes csúcsra ért, miután dél-koreai versenytársa, az SK Hynix a negyedéves nyereségének több mint hétszeres növekedéséről számolt be. Utóbbi vállalat Egyesült Államokban jegyzett részvényei 10,6 százalékkal drágultak.
A technológiai szektor nagyágyúi ugyanakkor fékezték a szélesebb piacot. A Tesla az előző két kereskedési nap több mint 9 százalékos szárnyalása után 1,9 százalékot veszített értékéből, az Apple 0,6 százalékkal, a SpaceX pedig 3,2 százalékkal került lejjebb. Ezzel szemben az Alphabet 1,2 százalékkal erősödött azokra a sajtóhírekre, amelyek szerint az OpenAI a Google által fejlesztett, mesterséges intelligenciához használt chipeket tervez vásárolni. A szektor hangulatát már a hét elején is javította, hogy az Anthropic hétfőn benyújtotta amerikai tőzsdei bevezetésének dokumentumait.
A szerdai piaczárás után teszi közzé negyedéves számait a két legnagyobb felhőszolgáltató, a Microsoft és az Alphabet. Bár a várakozások szerint mindkét cég gyorsuló növekedésről számol majd be a felhőüzletágban, a piaci szereplők árgus szemmel figyelik a beruházási terveket is. A befektetők ugyanis bizonyítékot várnak arra, hogy a hatalmas AI-beruházások valóban megtérülnek. Elemzők szerint az AI iránti kereslet nem csökkent, de a befektetők számára már nem az ágazat értékeltsége jelenti a legnagyobb aggodalmat, hanem az, hogy a vállalatok a növekvő hitelfelvételi költségek mellett is hitelből finanszírozzák ezeket a fejlesztéseket.
Visszavágta a várakozásait a magyar tőzsdei cég
Felülvizsgálta a 2027–2029-es üzleti évekre vonatkozó stratégiai üzleti tervét a Delta Group, amely az árbevételre, az EBITDA-ra és az EBITDA-marzsra vonatkozó célértékeket is érinti.
Vételi ajánlatot kapott a nehéz helyzetben lévő étteremlánc
A Trian Fund Management által vezetett befektetői csoport 1,4 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatot tett a Wendy's gyorsétteremláncra. A konzorcium készpénzes ügylet keretében vezetné ki a vállalatot a tőzsdéről, miután a cég részvényei jelentősen veszítettek értékükből az elmúlt két évben. A hír hatására az étteremlánc papírjai azonnal kilőttek - jelentette a CNBC.
Pluszos nyitás az amerikai tőzsdén
Emelkedéssel indul a nap az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,1 százalékot, az S&P 500 0,2 százalékot, a Nasdaq 0,3 százalékot emelkedett.
Itt vannak a nagyszabású tőzsdei felvásárlás részletei: marad a varsói parketten az ingatlanóriás
Ahogy arról már korábban hírt adtunk, a Wing ingatlanfejlesztő csoport kizárólagos tulajdonában álló lengyel Lisala önkéntes nyilvános vételi ajánlatot tett az Echo Investment fennmaradó részvényeire. A lépéssel a vállalatcsoport hosszú távú stratégiai befektetőként kívánja növelni részesedését, és friss közleményében kerek perec kimondta: elkötelezett amellett, hogy a cég továbbra is a Varsói Értéktőzsdén maradjon. Angel Gábor, a Wing Zrt. műszaki főigazgatója előadónk lesz a Future of Construction konferencián, tartson velünk ön is!
Példátlan folyamat indult meg a tőzsdén: teljesen elvált az Apple a technológiai szektortól
Történelmi fordulóponthoz érkezett az Apple részvényeinek és a Nasdaq–100 index három hónapos korrelációja, a mutató ugyanis negatív tartományba fordult, amire a nyolcvanas évek eleje óta nem volt példa - írja a Benzinga.
Esés a magyar tőzsdén
Az európai tőzsdék felemásan mozognak a Fed kamatdöntése és a technológiai gyorsjelentések előtt, a magyar tőzsde viszont lefordult.
Alábbhagyott az oltási lelkesedés az Egyesült Államokban: azonnal megérezte a globális gyógyszergyártó
Hat hónapja nem látott mértékben zuhantak a GSK részvényei a gyógyszergyártó harmadik negyedéves gyorsjelentését követően, a vakcinaeladások visszaesése ugyanis aggodalmakat keltett a növekedési kilátásokkal kapcsolatban - írja a Bloomberg.
Esik a Richter és az OTP
Elindult lefelé a magyar tőzsde, a BUX 0,8 százalékos mínuszban jár.
A blue chipek közül a Richter és az OTP húzza lefelé az irányadó indexet, a Richter már közel 2 százalékos,
míg az OTP 1 százalékos mínuszban áll.
Kivárás az európai tőzsdéken
Kivárás jellemzi az európai tőzsdéket, vegyesen állnak az irányadó indexek:
- DAX +0,1%
- FTSE -0,2%
- CAC-40 +0,1%.
Esze ágában sincs a Mercedesnek kivonulni Kínából
A Mercedes-Benz a kínai luxusautó-piac vártnál súlyosabb visszaesése miatt átfogóan újragondolja helyi stratégiáját, miközben hangsúlyozza, hogy szó sincs arról, hogy kivonulna a világ legnagyobb autópiacáról.
Tovább vette részvényeit az OTP
Tovább vette saját részvényiet tegnap az OTP a budapesti tőzsdén: 28 842 darab részvényt vásárolt 41 633 forintos darabonkénti átlagáron,
összesen 1,2 milliárd forint értékben.
A tranzakció nyomán az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 16 680 502 darabra változott. A saját részvény állomány 5,96%.
Kellemes meglepetéssel állt elő a Deutsche Bank, szárnyal az árfolyam
A Deutsche Bank a várakozásokat felülmúlva 2 százalékos nettó profitnövekedést ért el a harmadik negyedévben, mivel a lakossági és a vállalati banki üzletág erős teljesítménye ellensúlyozta a befektetési banki bevételek visszaesését - derült ki a társaság szerdán reggel közzétett gyorsjelentéséből.
Mínuszok Európában
A bizonytalan nyitás után egyöntetűen esnek az európai tőzsdék, a Stoxx 600 0,3 százalékkal, a DAX 0,2 százalékkal, az FTSE-100 0,3 százalékkal, a CAC-40 0,1 százalékkal került lejjebb.
Lassan halad a kilábalás, égeti a készpénzt a Fiat és a Maserati gyártója
A Stellantis a harmadik negyedévben enyhén javuló üzemi eredményt ért el, de lassan halad a kilábaási folyamat, így jelentős, 4 milliárd eurónyi készpénzt égetett el az időszakban.
Esnek a magyar blue chipek
Vegyes elmozdulásokkal indul a nap az európai tőzsdéken a Fed esti kamatdöntésére várva, a magyar tőzsde kis eséssel kezdi a kereskedést.
Bejött a Danone stratégiája, tarolnak a fehérjés joghurtok
A Danone harmadik negyedéves árbevétele a vártnál jobban alakult, amit elsősorban az áremelések és a magas fehérjetartalmú termékek iránti tartós kereslet támogatott - írja a Bloomberg.
Több ezer munkahely megszüntetésére készül a Heineken
A Heineken harmadik negyedéves értékesítési volumene a várakozásokat felülmúlva növekedett, amit az erős ázsiai sörkereslet és az amerikai piac fellendülése egyaránt támogatott. Közben folyamatban van egy költségcsökkentési program a cégnél az új vezető alatt, amely 5-6 ezer munkahely megszüntetésével járhat - írja a Bloomberg.
Felfoghatatlan mennyiségű készpénzt halmozott fel az Anthropic
Hatalmas készpénztartalékról számolt be az Anthropic a tőzsdei bevezetését megelőző dokumentumában, a mesterségesintelligencia-cég a likvid eszközök tekintetében szinte az összes amerikai vállalatot megelőzi - jelentette a CNBC.
Több mint hétszeresére ugrott a világ egyik legnagyobb chipgyártójának profitja
Rekorderedménnyel zárta a harmadik negyedévet az SK Hynix, árbevétele ugyanis először lépte át a 100 billió vont, miközben működési eredménye több mint a hétszeresére nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A dél-koreai chipgyártó emellett csaknem 100 billió von értékű osztalék- és részvény-visszavásárlási programot jelentett be, aminek hatására a társaság részvényárfolyama több mint tíz százalékkal emelkedett - írta a CNBC.
Felpattant az olajár Trump kemény üzenete, és a legnagyobb szaúdi finomítót ért csapás után
Szerdán emelkedtek az olajárak, miután a húszi lázadók ballisztikus rakétával támadták meg Szaúd-Arábia legnagyobb finomítóját, ami felerősítette a közel-keleti konfliktus eszkalációjával kapcsolatos aggodalmakat. A geopolitikai feszültségeket az izraeli választási patthelyzet és Donald Trump Iránnal kapcsolatos kijelentései is tovább fokozták - írta a CNBC.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,6 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1,3 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel többségében jó a hangulat, a Nikkei 1,3 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,19 százalékkal került feljebb.
- Felemásan nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,3 százalékot eshet, a CAC 0,6 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,3 százalék csökkenéssel kezdheti a kereskedést.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,3 százalékot eshet, a S&P 500 stagnálhat míg a Nasdaq 0,4 százalékot emelkedhet.
- Vállalati fronton lesznek ma izgalmak,
piaczárás után jön a Microsoft és az Alphabet harmadik negyedéves gyorsjelentése.
Mi várható makro fronton?
Ma az idei magyar turisztikai szezon újabb puzzle-darabját teszi közzé a KSH, a szálláshelyek szeptemberi forgalma ugyanis még bőven betudható utószezonnak. Amerikában a külkereskedelem friss adata jön, de ennél fontosabb lesz
a Fed kamatdöntő ülése magyar idő szerint este (kivételesen 8 helyett 7 órakor).
A piac jelenleg szinte biztosra veszi a kamatszint tartását, decemberben viszont jöhet egy 25 bázispontos emelés a határidős kontraktusok szerint. Kiemelten fontos lehet Kevin Warsh elnök sajtótájékoztatója is, főleg azért, mert a jövőbeli kamatpálya mellett kommentálhatja az utóbbi időszak hozamemelkedését is.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 12,5 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 69,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 20,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 87,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 377,57
|0,0%
|-0,2%
|1,1%
|9,0%
|10,2%
|47,6%
|S&P 500
|7 722,6
|0,6%
|0,1%
|-0,3%
|12,8%
|12,3%
|69,7%
|Nasdaq
|29 651,44
|1,3%
|0,5%
|-3,1%
|17,4%
|14,8%
|90,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|63 268,37
|1,7%
|-1,3%
|-4,7%
|25,7%
|25,3%
|117,4%
|Hang Seng
|23 041,32
|-0,7%
|-3,5%
|-6,0%
|-10,1%
|-12,8%
|-10,1%
|CSI 300
|4 049,55
|-1,3%
|-2,5%
|-8,8%
|-12,5%
|-14,1%
|-17,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 590,77
|0,7%
|1,1%
|0,7%
|4,5%
|5,3%
|62,9%
|CAC
|7 887,14
|0,5%
|0,6%
|-2,4%
|-3,2%
|-4,3%
|16,8%
|FTSE
|10 686,54
|-0,8%
|-0,4%
|-0,1%
|7,6%
|10,7%
|47,3%
|FTSE MIB
|49 627,95
|0,9%
|1,1%
|-4,3%
|10,4%
|15,7%
|85,1%
|IBEX
|19 160,6
|0,7%
|0,4%
|-2,7%
|10,7%
|19,8%
|113,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|146 629,8
|1,9%
|2,2%
|-3,1%
|32,1%
|39,2%
|167,7%
|ATX
|6 429,63
|2,5%
|-0,4%
|-7,4%
|20,7%
|37,3%
|70,0%
|PX
|2 638,23
|1,5%
|-0,4%
|-3,1%
|-1,8%
|12,1%
|97,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|42 290
|3,5%
|1,9%
|-7,8%
|20,5%
|35,4%
|122,3%
|Mol
|4 980
|1,0%
|2,0%
|-3,3%
|69,4%
|76,8%
|82,4%
|Richter
|13 430
|-0,1%
|5,7%
|7,6%
|36,1%
|28,6%
|56,4%
|Magyar Telekom
|2 730
|2,6%
|0,0%
|7,5%
|52,3%
|53,4%
|542,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|103,37
|-1,8%
|-4,2%
|21,3%
|80,5%
|66,4%
|25,1%
|Brent
|113,97
|-2,1%
|4,8%
|9,3%
|87,3%
|73,4%
|34,7%
|Arany
|4 061
|1,1%
|-1,8%
|-5,1%
|-6,1%
|1,7%
|126,6%
|Devizák
|EURHUF
|366,3750
|-0,3%
|0,7%
|0,2%
|-4,6%
|-5,7%
|0,7%
|USDHUF
|328,7496
|0,0%
|1,6%
|2,5%
|0,6%
|-1,6%
|4,8%
|GBPHUF
|438,7200
|0,0%
|1,2%
|3,2%
|-0,4%
|-1,4%
|1,9%
|EURUSD
|1,1145
|-0,3%
|-0,9%
|-2,3%
|-5,1%
|-4,2%
|-3,9%
|USDJPY
|157,5700
|0,0%
|-0,3%
|0,3%
|0,5%
|2,9%
|38,5%
|GBPUSD
|1,3313
|-0,3%
|-0,6%
|0,5%
|-1,0%
|-0,1%
|-2,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|80 811
|1,0%
|-2,6%
|-3,9%
|-8,9%
|-29,2%
|38,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Itt a törvényjavaslat a pénzügyi szektor adóiról: megugrik a kisebb biztosítók különadója, változik a tranzakciós illeték
Megjelent az Országgyűlés honlapján több kormányzati adójavaslat is, köztük a bankok és biztosítók különadóiról és a tranzakciós illeték változásairól szóló törvényjavaslatok. A banki extraprofitadó az idei év logikáját fogja követni, a biztosítóknál megszűnnek a hagyományos biztosítási adónak a kisebb szereplőket helyzetbe hozó sávjai, a tranzakciós illetéken pedig részben enyhít, részben szigorít a kormány.
Jelentős pluszban zárt az OTP
Továbbra is az AI-hoz köthető befektetések, a francia tüntetések és az iráni háború okozta nehéz energiapiaci helyzet van a piacok fókuszában. A BUX index a kezdeti gyengélkedés után végül jelentős, 1,9%-os pluszban zárt. Amerikában visszatért a jó hangulat az AI-hoz kapcsolódó iparágakba, a chipgyártók részvényei újra szárnyalnak a kéthetes doom-and-gloom után. Ezek mellett a Fed kamatdöntő ülése, a gyorsjelentések és a csökkenő olajár állnak most az amerikai kereskedés fókuszában.
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