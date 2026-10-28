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Jelentősen esett a Richter és az OTP
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Jelentősen esett a Richter és az OTP

Portfolio
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Míg az európai és az amerikai tőzsdéken inkább pozitív a hangulat, a BUX csökkenéssel zárta a kereskedést, elsősorban a Richter és az OTP esése eredményeként.

Ma a BUX-index 0,9 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

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Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Magyar Telekom árfolyama 1,8 százalékot emelkedett, míg a Mol árfolyama 1 százalékos pluszban áll a legutolsó záróárfolyamához képest. Eközben az OTP árfolyama 1,6 százalékkal került lejjebb, míg a Richter árfolyama 2,6 százalékos mínuszban van a legutolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, az Opus árfolyama 4,7 százalékot esett, a 4iG árfolyama pedig 2,4 százalékkal esett. A legjobban ma a CIG Pannónia részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 3,5 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 10,4 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

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Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Címlapkép forrása: Szabó Gábor / Gabriel Szabo

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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