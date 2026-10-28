Jön a Fed kamatdöntése - Mit csinálnak a tőzsdék?

Több ezer munkahely megszüntetésére készül a Heineken
A Heineken harmadik negyedéves értékesítési volumene a várakozásokat felülmúlva növekedett, amit az erős ázsiai sörkereslet és az amerikai piac fellendülése egyaránt támogatott. Közben folyamatban van egy költségcsökkentési program a cégnél az új vezető alatt, amely 5-6 ezer munkahely megszüntetésével járhat - írja a Bloomberg.
Felfoghatatlan mennyiségű készpénzt halmozott fel az Anthropic
Hatalmas készpénztartalékról számolt be az Anthropic a tőzsdei bevezetését megelőző dokumentumában, a mesterségesintelligencia-cég a likvid eszközök tekintetében szinte az összes amerikai vállalatot megelőzi - jelentette a CNBC.
Több mint hétszeresére ugrott a világ egyik legnagyobb chipgyártójának profitja
Rekorderedménnyel zárta a harmadik negyedévet az SK Hynix, árbevétele ugyanis először lépte át a 100 billió vont, miközben működési eredménye több mint a hétszeresére nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A dél-koreai chipgyártó emellett csaknem 100 billió von értékű osztalék- és részvény-visszavásárlási programot jelentett be, aminek hatására a társaság részvényárfolyama több mint tíz százalékkal emelkedett - írta a CNBC.
Felpattant az olajár Trump kemény üzenete, és a legnagyobb szaúdi finomítót ért csapás után
Szerdán emelkedtek az olajárak, miután a húszi lázadók ballisztikus rakétával támadták meg Szaúd-Arábia legnagyobb finomítóját, ami felerősítette a közel-keleti konfliktus eszkalációjával kapcsolatos aggodalmakat. A geopolitikai feszültségeket az izraeli választási patthelyzet és Donald Trump Iránnal kapcsolatos kijelentései is tovább fokozták - írta a CNBC.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,6 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1,3 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel többségében jó a hangulat, a Nikkei 1,3 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,19 százalékkal került feljebb.
- Felemásan nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,3 százalékot eshet, a CAC 0,6 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,3 százalék csökkenéssel kezdheti a kereskedést.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,3 százalékot eshet, a S&P 500 stagnálhat míg a Nasdaq 0,4 százalékot emelkedhet.
- Vállalati fronton lesznek ma izgalmak,
piaczárás után jön a Microsoft és az Alphabet harmadik negyedéves gyorsjelentése.
Mi várható makro fronton?
Ma az idei magyar turisztikai szezon újabb puzzle-darabját teszi közzé a KSH, a szálláshelyek szeptemberi forgalma ugyanis még bőven betudható utószezonnak. Amerikában a külkereskedelem friss adata jön, de ennél fontosabb lesz
a Fed kamatdöntő ülése magyar idő szerint este (kivételesen 8 helyett 7 órakor).
A piac jelenleg szinte biztosra veszi a kamatszint tartását, decemberben viszont jöhet egy 25 bázispontos emelés a határidős kontraktusok szerint. Kiemelten fontos lehet Kevin Warsh elnök sajtótájékoztatója is, főleg azért, mert a jövőbeli kamatpálya mellett kommentálhatja az utóbbi időszak hozamemelkedését is.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 12,5 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 69,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 20,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 87,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 377,57
|0,0%
|-0,2%
|1,1%
|9,0%
|10,2%
|47,6%
|S&P 500
|7 722,6
|0,6%
|0,1%
|-0,3%
|12,8%
|12,3%
|69,7%
|Nasdaq
|29 651,44
|1,3%
|0,5%
|-3,1%
|17,4%
|14,8%
|90,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|63 268,37
|1,7%
|-1,3%
|-4,7%
|25,7%
|25,3%
|117,4%
|Hang Seng
|23 041,32
|-0,7%
|-3,5%
|-6,0%
|-10,1%
|-12,8%
|-10,1%
|CSI 300
|4 049,55
|-1,3%
|-2,5%
|-8,8%
|-12,5%
|-14,1%
|-17,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 590,77
|0,7%
|1,1%
|0,7%
|4,5%
|5,3%
|62,9%
|CAC
|7 887,14
|0,5%
|0,6%
|-2,4%
|-3,2%
|-4,3%
|16,8%
|FTSE
|10 686,54
|-0,8%
|-0,4%
|-0,1%
|7,6%
|10,7%
|47,3%
|FTSE MIB
|49 627,95
|0,9%
|1,1%
|-4,3%
|10,4%
|15,7%
|85,1%
|IBEX
|19 160,6
|0,7%
|0,4%
|-2,7%
|10,7%
|19,8%
|113,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|146 629,8
|1,9%
|2,2%
|-3,1%
|32,1%
|39,2%
|167,7%
|ATX
|6 429,63
|2,5%
|-0,4%
|-7,4%
|20,7%
|37,3%
|70,0%
|PX
|2 638,23
|1,5%
|-0,4%
|-3,1%
|-1,8%
|12,1%
|97,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|42 290
|3,5%
|1,9%
|-7,8%
|20,5%
|35,4%
|122,3%
|Mol
|4 980
|1,0%
|2,0%
|-3,3%
|69,4%
|76,8%
|82,4%
|Richter
|13 430
|-0,1%
|5,7%
|7,6%
|36,1%
|28,6%
|56,4%
|Magyar Telekom
|2 730
|2,6%
|0,0%
|7,5%
|52,3%
|53,4%
|542,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|103,37
|-1,8%
|-4,2%
|21,3%
|80,5%
|66,4%
|25,1%
|Brent
|113,97
|-2,1%
|4,8%
|9,3%
|87,3%
|73,4%
|34,7%
|Arany
|4 061
|1,1%
|-1,8%
|-5,1%
|-6,1%
|1,7%
|126,6%
|Devizák
|EURHUF
|366,3750
|-0,3%
|0,7%
|0,2%
|-4,6%
|-5,7%
|0,7%
|USDHUF
|328,7496
|0,0%
|1,6%
|2,5%
|0,6%
|-1,6%
|4,8%
|GBPHUF
|438,7200
|0,0%
|1,2%
|3,2%
|-0,4%
|-1,4%
|1,9%
|EURUSD
|1,1145
|-0,3%
|-0,9%
|-2,3%
|-5,1%
|-4,2%
|-3,9%
|USDJPY
|157,5700
|0,0%
|-0,3%
|0,3%
|0,5%
|2,9%
|38,5%
|GBPUSD
|1,3313
|-0,3%
|-0,6%
|0,5%
|-1,0%
|-0,1%
|-2,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|80 811
|1,0%
|-2,6%
|-3,9%
|-8,9%
|-29,2%
|38,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Itt a törvényjavaslat a pénzügyi szektor adóiról: megugrik a kisebb biztosítók különadója, változik a tranzakciós illeték
Megjelent az Országgyűlés honlapján több kormányzati adójavaslat is, köztük a bankok és biztosítók különadóiról és a tranzakciós illeték változásairól szóló törvényjavaslatok. A banki extraprofitadó az idei év logikáját fogja követni, a biztosítóknál megszűnnek a hagyományos biztosítási adónak a kisebb szereplőket helyzetbe hozó sávjai, a tranzakciós illetéken pedig részben enyhít, részben szigorít a kormány.
Jelentős pluszban zárt az OTP
Továbbra is az AI-hoz köthető befektetések, a francia tüntetések és az iráni háború okozta nehéz energiapiaci helyzet van a piacok fókuszában. A BUX index a kezdeti gyengélkedés után végül jelentős, 1,9%-os pluszban zárt. Amerikában visszatért a jó hangulat az AI-hoz kapcsolódó iparágakba, a chipgyártók részvényei újra szárnyalnak a kéthetes doom-and-gloom után. Ezek mellett a Fed kamatdöntő ülése, a gyorsjelentések és a csökkenő olajár állnak most az amerikai kereskedés fókuszában.
Áttörte a fontos lélektani határt a dollár: nagy nyomás alatt a forint
Feszült a helyzet a devizapiacokon a hét legfontosabb döntése előtt.
A sóba zárt napsütés: hatalmas tartályokkal írják át a napenergia játékszabályait
Európának is jól jöhet a megoldás.
Hogyan fogunk újra Lánchidat és Nagykörutat építeni? Így kaphat új erőre a hazai fejlesztéspolitika
Nemcsak több beruházásra, hanem tudatosabb fejlesztéspolitikára is szükség van.
Kilőttek az oroszok egy Bulava interkontinentális ballisztikus rakétát
Atomtengeralattjáróról indították a fegyvert.
Tisza-kormány: felpörgött a kabinet, jelentősen megváltoznak a bérek, a nyugdíjak és a hitelek, új sebességre kapcsol az elszámoltatás
Főként a gazdasági kérdések kerülnek Magyar Péter miniszterelnök és miniszterei fókuszába.
Bejelentette Donald Trump: hamarosan jön az orosz-ukrán elnöki csúcs - Találkozni fog Putyin és Zelenszkij
"Rengeteg előrelépést értünk el."
Kiderült: újabb háborúra készül Donald Trump - Megkapták a figyelmeztetést Amerika szövetségesei
Washington rövid, de intenzív háborút tervez.
Vagyonadó: benyújtotta a kormány a törvényjavaslatot - Mutatjuk, mi változott
Több ponton is átírta az eredeti tervezetet a Pénzügyminisztérium.
Megjelent a rendelet a Wekerle Pluszról- az utolsó nyitott kérdésekre is megvan a válasz
Este megjelent a rendelet a Wekerle Pluszról. Már minden feltétel előírás, ismert. A még nyitott kérdésekre is megérkezett a válasz. Kiderült hogyan kombinálható a Wekerle+ a többi támogat
Magyarországon lassabban drágult a benzin, mint a régióban
A benzin ára húsz év alatt nagyjából 65 százalékkal emelkedett a régióban, de a drágulás nem egyenletes volt: a pénzügyi válság, a járvány, az orosz-ukrán... The post Magyarországon lass
Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?
A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B
Transzferár 2026: a szegmentáció a kontrollingrendszereket is próbára teszi
A 2026-os transzferár-szabályok egyik legnagyobb gyakorlati kihívását a szegmentált eredménykimutatás elkészítése jelenti. Az új rendelet alapján a kapcsolt ügyletek jövedelmezőségét üze
Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk Lakást vennél, önerőre gyűjtesz, vagy energetikai korszerűsítéssel csökkentenéd a rezsiköltségeide
Az AI energiaéhsége új lendületet ad az amerikai atomenergiának
A mesterséges intelligencia és az adatközpontok növekvő energiaigénye új lendületet ad az amerikai közműszektornak. A Constellation Energy, a Vistra és a GE Vernova a technológiai átalakulás
2027-es költségvetés: kijön a matek?
Teljesíthető a 2027-re tervezett 4,9 százalékos költségvetési hiánycél? Mennyit lehet valóban megtakarítani a korábbi túlárazások megszüntetésével, és hogyan érinthetik az új intézked
Miért demotiválod magad? Lesz nyugdíjad vagy nem kell miatta aggódnod
Nemrég szembejött egy internetes fejtegetés, amiben azt próbálta levezetni az író, hogy lehetetlen számára lakást venni, ha nyugdíjat is akar. Már írtam hasonló tévhitekről, de a racionáli
Végzetes hiba miatt ránthatják ki a gyeplőt Trump kezéből – Drámai fordulóponthoz értünk
Nem áll jól az amerikai elnök szénája.
Mindössze 87 év kellene a rezsicsökkentés leváltásához: 2,6 millió otthon vár a sorára
Megjelent a keddi Checklist.
Megrengette a Balkánt a szerb ellenzék győzelme: mi lesz Orbán Viktor nagy szövetségesével?
A hétfői Checklistben a szerb választások hatása.
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.