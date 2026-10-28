Jön a hét leginkább várt eseménye - Mit csinálnak a tőzsdék?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,6 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1,3 százalék pluszban fejezte be a napot.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel többségében jó a hangulat, a Nikkei 1,3 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,19 százalékkal került feljebb.

Felemásan nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,3 százalékot eshet, a CAC 0,6 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,3 százalék csökkenéssel kezdheti a kereskedést.

Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,3 százalékot eshet, a S&P 500 stagnálhat míg a Nasdaq 0,4 százalékot emelkedhet.

Vállalati fronton lesznek ma izgalmak, piaczárás után jön a Microsoft és az Alphabet harmadik negyedéves gyorsjelentése.

Mi várható makro fronton?

Ma az idei magyar turisztikai szezon újabb puzzle-darabját teszi közzé a KSH, a szálláshelyek szeptemberi forgalma ugyanis még bőven betudható utószezonnak. Amerikában a külkereskedelem friss adata jön, de ennél fontosabb lesz

a Fed kamatdöntő ülése magyar idő szerint este (kivételesen 8 helyett 7 órakor).

A piac jelenleg szinte biztosra veszi a kamatszint tartását, decemberben viszont jöhet egy 25 bázispontos emelés a határidős kontraktusok szerint. Kiemelten fontos lehet Kevin Warsh elnök sajtótájékoztatója is, főleg azért, mert a jövőbeli kamatpálya mellett kommentálhatja az utóbbi időszak hozamemelkedését is.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 12,5 százalékos eséssel a CSI 300 index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 69,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 20,5 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 87,3 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 52 377,57 0,0% -0,2% 1,1% 9,0% 10,2% 47,6% S&P 500 7 722,6 0,6% 0,1% -0,3% 12,8% 12,3% 69,7% Nasdaq 29 651,44 1,3% 0,5% -3,1% 17,4% 14,8% 90,1% Ázsiai részvényindexek Nikkei 63 268,37 1,7% -1,3% -4,7% 25,7% 25,3% 117,4% Hang Seng 23 041,32 -0,7% -3,5% -6,0% -10,1% -12,8% -10,1% CSI 300 4 049,55 -1,3% -2,5% -8,8% -12,5% -14,1% -17,3% Európai részvényindexek DAX 25 590,77 0,7% 1,1% 0,7% 4,5% 5,3% 62,9% CAC 7 887,14 0,5% 0,6% -2,4% -3,2% -4,3% 16,8% FTSE 10 686,54 -0,8% -0,4% -0,1% 7,6% 10,7% 47,3% FTSE MIB 49 627,95 0,9% 1,1% -4,3% 10,4% 15,7% 85,1% IBEX 19 160,6 0,7% 0,4% -2,7% 10,7% 19,8% 113,6% Régiós részvényindexek BUX 146 629,8 1,9% 2,2% -3,1% 32,1% 39,2% 167,7% ATX 6 429,63 2,5% -0,4% -7,4% 20,7% 37,3% 70,0% PX 2 638,23 1,5% -0,4% -3,1% -1,8% 12,1% 97,1% Magyar blue chipek OTP 42 290 3,5% 1,9% -7,8% 20,5% 35,4% 122,3% Mol 4 980 1,0% 2,0% -3,3% 69,4% 76,8% 82,4% Richter 13 430 -0,1% 5,7% 7,6% 36,1% 28,6% 56,4% Magyar Telekom 2 730 2,6% 0,0% 7,5% 52,3% 53,4% 542,4% Nyersanyagok WTI 103,37 -1,8% -4,2% 21,3% 80,5% 66,4% 25,1% Brent 113,97 -2,1% 4,8% 9,3% 87,3% 73,4% 34,7% Arany 4 061 1,1% -1,8% -5,1% -6,1% 1,7% 126,6% Devizák EURHUF 366,3750 -0,3% 0,7% 0,2% -4,6% -5,7% 0,7% USDHUF 328,7496 0,0% 1,6% 2,5% 0,6% -1,6% 4,8% GBPHUF 438,7200 0,0% 1,2% 3,2% -0,4% -1,4% 1,9% EURUSD 1,1145 -0,3% -0,9% -2,3% -5,1% -4,2% -3,9% USDJPY 157,5700 0,0% -0,3% 0,3% 0,5% 2,9% 38,5% GBPUSD 1,3313 -0,3% -0,6% 0,5% -1,0% -0,1% -2,9% Kriptovaluták Bitcoin 80 811 1,0% -2,6% -3,9% -8,9% -29,2% 38,2% Forrás: Refinitiv, Portfolio

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