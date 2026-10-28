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Lassan halad a kilábalás, égeti a készpénzt a Fiat és a Maserati gyártója
Üzlet

Lassan halad a kilábalás, égeti a készpénzt a Fiat és a Maserati gyártója

Portfolio
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A Stellantis a harmadik negyedévben enyhén javuló üzemi eredményt ért el, de lassan halad a kilábaási folyamat, így jelentős, 4 milliárd eurónyi készpénzt égetett el az időszakban.

A Fiattól a Jeepig terjedő márkákat tömörítő autógyártó korrigált üzemi eredménye (EBIT) 256 millió euróra nőtt a július–szeptemberi negyedévben az egy évvel korábbi 90 millió euróról. Ez az adat nagyjából megfelelt a Reuters elemzői konszenzusának, amelyben a szakértők eleve gyenge negyedévre számítottak, bízva a társaság év végi erősebb teljesítményében. A negyedéves árbevétel lényegében stagnált, és 37,6 milliárd eurót tett ki. Európában és Dél-Amerikában kismértékben nőtt a forgalom, Észak-Amerikában – amely hagyományosan a Stellantis legjövedelmezőbb piaca – viszont 3 százalékkal csökkent.

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nyomán Antonio Filosa vezérigazgató májusban tucatnyi új modellt, költségcsökkentést és a kínai partnerekkel való szorosabb együttműködést ígért a 2030-ig szóló új üzleti tervben. A befektetőket azonban egyelőre nem sikerült meggyőzni, ugyanis a februárban bejelentett, az elektromos autókkal kapcsolatos több mint 22 milliárd eurós értékvesztés után a részvények októberben a csoport 2021-es megalakulása (a Fiat Chrysler és a Peugeot fúziója) óta nem látott mélypontra süllyedtek.

A vállalat szerdán megerősítette 2026-os előrejelzéseit, valamint azt a piaci szempontból kiemelt célkitűzést, hogy

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Filosa az idén elindított, csoportszintű költségcsökkentési programról közölte, hogy az gyorsan felfutott, és a harmadik negyedévben már érzékelhető hozzájárulást nyújtott. "Továbbra is a tervek szerint haladunk, és az idei év végéig a teljes, 6 milliárd eurós éves szintű hatékonysági megtakarítás legalább 40 százalékát megvalósítjuk" – mondta a vezérigazgató.

Emellett a Stellantis bejelentette, hogy december 10-én mutatja be a nehézségekkel küzdő Maserati luxusmárka új üzleti tervét.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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