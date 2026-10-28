Megszólalt a 4iG a Gondosóra-programról

A 4iG azt írta, hogy továbbra is együttműködik az állammal a Gondosóra program működtetésében. A szolgáltatást a jövőben a magyar állam működteti tovább, a 4iG pedig az átadás-átvétel támogatásában vesz részt. A közlemény szerint a szerződés alapján a programhoz fejlesztett szoftvereket, azok dokumentációját és az eszközöket a szolgáltatási időszak végén, 2026. december 31-én kellene átadni. A 4iG ugyanakkor azt állítja, hogy ezek legfontosabb részeit már szeptemberben az állam rendelkezésére bocsátotta. A társaság szerint erre azért került sor, hogy a januári átállás a
több mint egymillió felhasználó
számára fennakadás nélkül történhessen meg.
A 4iG cáfolta, hogy túlárazta volna a Gondosóra programban nyújtott szolgáltatásait. A társaság közlése szerint a 2022 és 2026 közötti szolgáltatási időszak egészére nettó 66,8 milliárd forint árbevétellel számol, az öt év átlagában pedig 4,8 százalékos árbevétel-arányos eredménnyel. A vállalat szerint a szolgáltatási díj a program működtetése és a gondosórák biztosítása mellett az informatikai fejlesztést és a műszaki háttérinfrastruktúra kiépítését is fedezte. A szerződés lezárásakor a 4iG – fejlesztési költségen számolva – mintegy 30 milliárd forint értékű szoftvert, eszközt és kapcsolódó dokumentációt ad át térítésmentesen az államnak.
A társaság szerint a korábbi szolgáltatási díjakat és a jövőbeni üzemeltetési költségeket nem lehet közvetlenül összehasonlítani. Indoklása szerint az átadott szoftver- és eszközvagyon miatt a következő üzemeltetőnek már nem kell teljes egészében viselnie a kiépítés, a beszerzés és a fejlesztés költségeit. A 4iG szerint ezért a jövő évi költségvetési keretből csak az eltérő tartalmú üzemeltetési feladatok figyelembevételével lehet következtetéseket levonni. A társaság álláspontja szerint a szolgáltatás díja hazai és nemzetközi összehasonlításban is versenyképes volt.
A Gondosóra-program körül több szálon is vizsgálatok indultak: az Integritás Hatóság már júliusban feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a program egyes beszerzéseivel kapcsolatban, szabálytalansági eljárást kezdeményezett, miközben az ügyben a NAV költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozást indított. A program pénzügyi hátterétől elkülönülten adatkezelési kérdések is felmerültek: a kormány korábban teljes körű auditot rendelt el annak feltárására, hogy a felhasználók személyes adatait felhasználhatták-e a szerződésben rögzített céltól eltérően, majd a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a NAIH-hoz fordult. A kormány mindeközben jelezte, hogy a szolgáltatást állami kézben, a korábbinál alacsonyabb költségszinten működtetné tovább, a 2027-es költségvetési tervezetben 13 milliárd forint szerepel a programra, szemben az idei 27 milliárd forintos kerettel.
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