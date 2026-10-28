Példátlan folyamat indult meg a tőzsdén: teljesen elvált az Apple a technológiai szektortól

A The Kobeissi Letter hívta fel a figyelmet arra, hogy az Apple és a Nasdaq–100 közötti három hónapos korreláció -0,12-re esett, ami enyhén ellentétes mozgásra utal. A mutató két egymást követő hónapban is a negatív tartományban ragadt, ez idő alatt az Apple árfolyama 9,7 százalékkal emelkedett, miközben a Nasdaq–100 index mindössze 0,2 százalékot erősödött. Idén júniusban a korreláció még +0,90-en állt, és 2006 és 2025 között egyszer sem süllyedt +0,30 alá.

Az Apple és a technológiai szektor többi szereplője közötti elválás így példátlan mértékűvé vált.

Mindez annak fényében figyelemreméltő, hogy a Nadsaq-100 index második legnagyobb súlyú komponense az Apple. Az Nvidia súlya a legnagyobb az indexben, de a top 5-ben van még a Microsoft, az Amazon és az Alphabet is.

Az Apple és az Nvidia árfolyamának mozgása jelentősen szétvált, a két cég piaci kapitalizációja közötti különbség is látványosan elolvadt: október 6-án még 903 milliárd dollár választotta el a két óriásvállalatot, ám mindössze három hét alatt ez az eltérés 181 milliárd dollárra zsugorodott. Ebben az időszakban az Apple piaci értéke körülbelül 197 milliárd dollárral nőtt, miközben az Nvidia mintegy 525 milliárd dollárt veszített az értékéből.

Az Apple esetén a kiszámítható iPhone- és szolgáltatási bevételek támogatják az árfolyamot, míg az Nvidiát a mesterséges intelligencia infrastruktúrájához kapcsolódó adósságok, a finanszírozási aggályok, valamint a nagy felhőszolgáltatók beruházásainak megtérülésével kapcsolatos kétségek nyomták le.

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