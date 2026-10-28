16°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Példátlan folyamat indult meg a tőzsdén: teljesen elvált az Apple a technológiai szektortól
Üzlet

Példátlan folyamat indult meg a tőzsdén: teljesen elvált az Apple a technológiai szektortól

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Történelmi fordulóponthoz érkezett az Apple részvényeinek és a Nasdaq–100 index három hónapos korrelációja, a mutató ugyanis negatív tartományba fordult, amire a nyolcvanas évek eleje óta nem volt példa - írja a Benzinga.

A The Kobeissi Letter hívta fel a figyelmet arra, hogy az Apple és a Nasdaq–100 közötti három hónapos korreláció -0,12-re esett, ami enyhén ellentétes mozgásra utal. A mutató két egymást követő hónapban is a negatív tartományban ragadt, ez idő alatt az Apple árfolyama 9,7 százalékkal emelkedett, miközben a Nasdaq–100 index mindössze 0,2 százalékot erősödött. Idén júniusban a korreláció még +0,90-en állt, és 2006 és 2025 között egyszer sem süllyedt +0,30 alá.

Az Apple és a technológiai szektor többi szereplője közötti elválás így példátlan mértékűvé vált.

Mindez annak fényében figyelemreméltő, hogy a Nadsaq-100 index második legnagyobb súlyú komponense az Apple. Az Nvidia súlya a legnagyobb az indexben, de a top 5-ben van még a Microsoft, az Amazon és az Alphabet is.

applanasdaq

Az Apple és az Nvidia árfolyamának mozgása jelentősen szétvált, a két cég piaci kapitalizációja közötti különbség is látványosan elolvadt: október 6-án még 903 milliárd dollár választotta el a két óriásvállalatot, ám mindössze három hét alatt ez az eltérés 181 milliárd dollárra zsugorodott. Ebben az időszakban az Apple piaci értéke körülbelül 197 milliárd dollárral nőtt, miközben az Nvidia mintegy 525 milliárd dollárt veszített az értékéből.

Még több Üzlet

Jön a hét leginkább várt eseménye - Mit csinálnak a tőzsdék?

Esés a magyar tőzsdén

Alábbhagyott az oltási lelkesedés az Egyesült Államokban: azonnal megérezte a globális gyógyszergyártó

Az Apple esetén a kiszámítható iPhone- és szolgáltatási bevételek támogatják az árfolyamot, míg az Nvidiát a mesterséges intelligencia infrastruktúrájához kapcsolódó adósságok, a finanszírozási aggályok, valamint a nagy felhőszolgáltatók beruházásainak megtérülésével kapcsolatos kétségek nyomták le.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?

A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt az exit tax - Új adót vezet be Magyarországon a Tisza-kormány
Közel 1 millióan fizették a terhet, januártól megszünteti a Tisza-kormány
Jelentős pluszban zárt az OTP
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility