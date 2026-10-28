Több ezer munkahely megszüntetésére készül a Heineken

A vállalat teljes

értékesítési volumene organikus alapon 4,8 százalékkal bővült a lezárt negyedévben,

ami felülmúlta az elemzői várakozásokat. A konszolidált volumen – amely a Heineken leányvállalatainál értékesített italokat is magában foglalja – 3,9 százalékkal emelkedett. A növekedést elsősorban a prémiummárkák erős teljesítménye és a vietnami piac húzta, ahol a fogyasztók egyre inkább a magasabb kategóriás termékeket keresik.

Rafael Oliveira, a vállalat új vezérigazgatója első nyilvános megszólalásainak egyikén elmondta, hogy bár a Heineken alapjai szilárdak, a cég ezt egyelőre nem tudja tartós növekedésre váltani. Mint fogalmazott, a stratégia végrehajtására, a tempó fokozására és egy erősebb teljesítménykultúra kiépítésére van szükség, a szervezet egészében nagyobb elszámoltathatóság mellett. Részletesebb stratégiai elképzeléseit az éves eredmények bemutatásakor, februárban tervezi ismertetni.

Oliveira az első kívülről érkezett vezetőként vette át az irányítást a családi ellenőrzés alatt álló söripari óriásnál, miután korábban alig két évig irányította a JDE Peet's kávégyártót. Kinevezésére olyan időszakban került sor, amikor az amerikai és az európai piacokon is csökken az alkoholfogyasztás.

A Heineken a járvány utáni sörpiaci visszaesésből lassabban állt talpra, mint fő versenytársai, az Anheuser-Busch InBev és a Carlsberg. A növekedést nagyrészt a feltörekvő piacokra – különösen Vietnámra és Nigériára – támaszkodva tudta biztosítani, részben a helyi jövedelmek emelkedésének köszönhetően. A cég emellett átfogó költségcsökkentési programot hajt végre, amelynek részeként mintegy 5000–6000 munkahely megszüntetését tervezi, ami a globális létszám nagyjából 7 százalékát érinti.

A Heineken megerősítette az egész évre vonatkozó előrejelzését, amely legfeljebb 6 százalékos organikus üzemieredmény-növekedéssel számol.

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