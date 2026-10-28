Több mint hétszeresére ugrott a világ egyik legnagyobb chipgyártójának profitja

A vállalat harmadik negyedéves árbevétele 104,62 billió vonra rúgott, ami lényegesen felülmúlta a 98,34 billió vonos elemzői várakozásokat. Működési eredménye 83,33 billió vont ért el a várt 76,72 billió von helyett.

Az árbevétel éves összevetésben 327,9 százalékkal, míg a működési eredmény 632,1 százalékkal emelkedett.

Az SK Hynix legalább 30 billió von osztalék kifizetését, valamint 60 billió von értékű részvény-visszavásárlást és -bevonást tervez, emellett a 2025 és 2027 közötti halmozott szabad cash flow több mint 50 százalékát kívánja visszajuttatni a részvényeseknek. A negyedéves osztalék 14 billió vonra rúg, amely magában foglal egy rendkívüli osztalékot is, amelyet a japán Kioxia cégben lévő befektetésen realizált nyereségből finanszíroznak.

Kvak Nodzsong vezérigazgató a gyorsjelentést követő elemzői tájékoztatón elmondta, hogy a pénzügyi piacok ingadozása és a félvezetőipari részvények árfolyam-korrekciója miatt felfüggesztették az amerikai leányvállalat, a Solidigm tőzsdei kibocsátásának (IPO) előkészítését. A társaság ugyanakkor továbbra is mérlegeli a Solidigm növekedését szolgáló befektetési lehetőségeket.

A vállalat arra számít, hogy a negyedik negyedévben a HBM4 mind a kiszállítások, mind az árbevétel terén felülmúlja a HBM3E modellt, miközben a dél-koreai Cshongdzsuban található M15X üzemben felfuttatják a termelést. A hatodik generációs, nagy sávszélességű memória (HBM4) tömeggyártása és értékesítése már a harmadik negyedévben megkezdődött. A DRAM-ok átlagos értékesítési ára negyedéves alapon több mint húsz százalékkal emelkedett, amit az egyedi DRAM-árak növekedése és a magasabb árfekvésű HBM4 felé eltolódó termékmix hajtott. A szerverekbe szánt DDR5-ös memóriachipek kiszállítása negyedéves alapon több mint 40 százalékkal bővült.

Az SK Hynix 14 nagyvállalati ügyféllel kötött hosszú távú megállapodást, amelyek 2027-re és 2028-ra a gyártási kapacitás több mint felét már lefedik.

A cég előrejelzése szerint a memóriachipek iránti kereslet egészen 2030-ig meghaladja majd a kínálatot, ezért jövőre jelentősen növelik a beruházási keretet.

A Susquehanna elemzője, Mehdi Hosszejni ugyanakkor semleges ajánlással látta el a papírt, mivel véleménye szerint a Micron diverzifikáltabb memóriaportfóliója és a Samsung bérgyártási üzletága kedvezőbb kockázat-hozam profilt kínál. Bár az SK Hynix részvényeit alulértékeltnek tartja, a dél-koreai tőzsdei papír helyett az Egyesült Államokban kereskedhető ADR-t részesíti előnyben.

A gyorsjelentés után az SK Hynix árfolyama 11,4 százalékot ralizott.

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