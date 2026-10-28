8°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Közel 1 millióan fizették a terhet, januártól megszünteti a Tisza-kormány
Több mint hétszeresére ugrott a világ egyik legnagyobb chipgyártójának profitja
Üzlet

Több mint hétszeresére ugrott a világ egyik legnagyobb chipgyártójának profitja

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Rekorderedménnyel zárta a harmadik negyedévet az SK Hynix, árbevétele ugyanis először lépte át a 100 billió vont, miközben működési eredménye több mint a hétszeresére nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A dél-koreai chipgyártó emellett csaknem 100 billió von értékű osztalék- és részvény-visszavásárlási programot jelentett be, aminek hatására a társaság részvényárfolyama több mint tíz százalékkal emelkedett - írta a CNBC.

A vállalat harmadik negyedéves árbevétele 104,62 billió vonra rúgott, ami lényegesen felülmúlta a 98,34 billió vonos elemzői várakozásokat. Működési eredménye 83,33 billió vont ért el a várt 76,72 billió von helyett.

Az árbevétel éves összevetésben 327,9 százalékkal, míg a működési eredmény 632,1 százalékkal emelkedett.

Az SK Hynix legalább 30 billió von osztalék kifizetését, valamint 60 billió von értékű részvény-visszavásárlást és -bevonást tervez, emellett a 2025 és 2027 közötti halmozott szabad cash flow több mint 50 százalékát kívánja visszajuttatni a részvényeseknek. A negyedéves osztalék 14 billió vonra rúg, amely magában foglal egy rendkívüli osztalékot is, amelyet a japán Kioxia cégben lévő befektetésen realizált nyereségből finanszíroznak.

Kvak Nodzsong vezérigazgató a gyorsjelentést követő elemzői tájékoztatón elmondta, hogy a pénzügyi piacok ingadozása és a félvezetőipari részvények árfolyam-korrekciója miatt felfüggesztették az amerikai leányvállalat, a Solidigm tőzsdei kibocsátásának (IPO) előkészítését. A társaság ugyanakkor továbbra is mérlegeli a Solidigm növekedését szolgáló befektetési lehetőségeket.

Még több Üzlet

Jön a Fed kamatdöntése - Mit csinálnak a tőzsdék?

Több ezer munkahely megszüntetésére készül a Heineken

Felfoghatatlan mennyiségű készpénzt halmozott fel az Anthropic

A vállalat arra számít, hogy a negyedik negyedévben a HBM4 mind a kiszállítások, mind az árbevétel terén felülmúlja a HBM3E modellt, miközben a dél-koreai Cshongdzsuban található M15X üzemben felfuttatják a termelést. A hatodik generációs, nagy sávszélességű memória (HBM4) tömeggyártása és értékesítése már a harmadik negyedévben megkezdődött. A DRAM-ok átlagos értékesítési ára negyedéves alapon több mint húsz százalékkal emelkedett, amit az egyedi DRAM-árak növekedése és a magasabb árfekvésű HBM4 felé eltolódó termékmix hajtott. A szerverekbe szánt DDR5-ös memóriachipek kiszállítása negyedéves alapon több mint 40 százalékkal bővült.

Az SK Hynix 14 nagyvállalati ügyféllel kötött hosszú távú megállapodást, amelyek 2027-re és 2028-ra a gyártási kapacitás több mint felét már lefedik.

A cég előrejelzése szerint a memóriachipek iránti kereslet egészen 2030-ig meghaladja majd a kínálatot, ezért jövőre jelentősen növelik a beruházási keretet.

A Susquehanna elemzője, Mehdi Hosszejni ugyanakkor semleges ajánlással látta el a papírt, mivel véleménye szerint a Micron diverzifikáltabb memóriaportfóliója és a Samsung bérgyártási üzletága kedvezőbb kockázat-hozam profilt kínál. Bár az SK Hynix részvényeit alulértékeltnek tartja, a dél-koreai tőzsdei papír helyett az Egyesült Államokban kereskedhető ADR-t részesíti előnyben.

A gyorsjelentés után az SK Hynix árfolyama 11,4 százalékot ralizott.

DfNrLNWJ

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?

A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen, új részletek az adócsomagról és a pénzesővel kecsegtető programról
Itt az exit tax - Új adót vezet be Magyarországon a Tisza-kormány
Jelentős pluszban zárt az OTP
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility