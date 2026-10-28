Üzenetet küldött a Ryanair a magyar kormánynak

Újabb repülőgépet hoz a Ryanair budapesti bázisára és új célállomásokat is bejelentett az idei téli szezonra, miközben a repülőtéri díjak csökkentésére kéri a magyar kormányt - derül ki a cég közleményéből.

A Ryanair bejelentette a 2026-os téli menetrendjét Budapesten: a légitársaság összesen 54 útvonalat kínál majd, köztük 8 új járattal. A vállalat közlése szerint a bővítés 6 százalékos növekedést jelent, és a budapesti bázisra egy újabb repülőgépet helyeznek, így a társaság már 12 géppel lesz jelen a magyar fővárosban.

Az új járatok a következő célállomásokra indulnak:

East Midlands,

Gdansk,

Göteborg,

Krakkó,

Lamezia,

Torino,

Velence,

Varsó.

A Ryanair közlése szerint a budapesti téli menetrend éves szinten 6 millió utas kiszolgálását teszi lehetővé. A társaság azt is jelezte, hogy magyarországi jelenléte több mint 4800 munkahelyet támogat, ezen belül 360 pilóta- és légiutas-kísérői állást.

A légitársaság a növekedést a magyar kormány korábbi döntésével hozza összefüggésbe, amelynek értelmében 2025 januárjától megszűntek a légiközlekedési adók. A Ryanair szerint azóta 17 százalékkal nőtt a magyarországi forgalma.

A vállalat ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a további növekedést kockáztathatják a budapesti repülőtéri díjak. Állításuk szerint a Budapest Airport díjai 2024 óta több mint 10 százalékkal emelkedtek, ami rontja a repülőtér versenyképességét a közép- és kelet-európai térség alacsonyabb költségű repülőtereivel szemben.

A Ryanair arra szólította fel a magyar kormányt, amely a Budapest Airport többségi tulajdonosa, hogy a korábbi adópolitikai lépéshez hasonlóan a repülőtéri díjak terén is versenyképes feltételeket teremtsen.

A társaság ígérete szerint ebben az esetben több mint 65 százalékkal, évi 10 millió fölé növelné magyarországi utasforgalmát, további 4 repülőgépet állomásoztatna az országban, 1,6 milliárd dolláros beruházást hajtana végre, és 120 új állást hozna létre Budapest, Balaton és Debrecen térségében.

A Ryanair rendszresen megszólal a reptéri díjakról, több országban is a repülőtéri díjak és a légiközlekedési adók alakulásához köti a kapacitásváltoztatási lépéseit, a cég hivatalos kommunikációja szerint legalábbis. A repülőtér-üzemeltetők több esetben vitatták a Ryanair indoklását, és a döntéseket a légitársaság üzleti stratégiájával, illetve az útvonalak jövedelmezőségével magyarázták.

A társaság az adók és díjak csökkentését jellemzően bővítéssel "jutalmazza": a svéd légiközlekedési adó eltörlése után például két további repülőgép telepítését és tíz új útvonal indítását jelentette be 2025 nyarára. Idén januárban pedig a belga utasadó miatt meghirdetett kapacitáscsökkentéssel párhuzamosan pedig átcsoportosítást jelentett be, Stockholmban és Albániában bővített. A Ryanair szerint az alacsonyabb adók és repülőtéri díjak lehetővé teszik, hogy kedvezőbb árakat kínáljon, és több járatot indítson.

Ezzel párhuzamosan a Ryanair több európai piacon is járatokat törölt, illetve repülőgépeket vont ki a bázisairól, amikor díjemelésekkel szembesült. Spanyolországban 2025 őszén egymillió ülőhelyes kapacitáscsökkentést jelentett be a 2026-os téli menetrendre, miután az Aena repülőtér-üzemeltető 6,5 százalékos díjemelést helyezett kilátásba. Németországban 800 ezer ülőhelyet és 24 útvonalat érintett a téli menetrend visszavágása, míg a belga Charleroi repülőtéren 1,1 millió ülőhely kivezetését jelentette be az új utasadó miatt. A társaság Görögországban is csökkenti a kínálatát: a thesszaloniki bázis bezárása mellett összesen 700 ezer ülőhely és 12 útvonal esik ki a menetrendből.

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