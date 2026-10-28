Vételi ajánlatot kapott a nehéz helyzetben lévő étteremlánc

A szerdán benyújtott tőzsdei dokumentumok szerint a befektetők

részvényenként 7,35 dollárt kínálnak készpénzben, ami húszszázalékos prémiumot jelent a keddi záróárfolyamhoz képest.

A Trian mellett a konzorcium tagja a BlueFive Capital és a Sixth Street Partners befektetési társaság, valamint a Flynn Group, amely a Wendy's egyik legnagyobb franchise-partnere. A Wall Street Journal által elsőként megszellőztetett ajánlat bejelentése után a cég papírjai több mint 16 százalékot erősödtek. Sem az étteremlánc, sem a Trian nem kívánta részletesebben kommentálni a beadványban foglaltakat.

A tőzsdei kivezetést célzó ajánlat egy kifejezetten nehéz, kétéves időszak után érkezett. A Wendy's részvényeinek árfolyama – még a szerdai emelkedést is beleszámítva – hatvanöt százalékkal zuhant ebben az időszakban, miközben a vállalat zsinórban hat negyedéven át csökkenő összehasonlítható alapon számolt forgalomról adott számot. Az árérzékenyebb vendégek ritkábban étkeznek házon kívül, ezért a Wendy's a versenytársaihoz hasonlóan különböző kedvezményekkel próbálja becsalogatni a fogyasztókat. A vállalat helyzetét tovább nehezítette a vezérigazgatók gyakori cserélődése is, az egymást váltó vezetők ugyanis mind eltérő stratégiával próbálták talpra állítani a küszködő láncot.

Májusban Bob Wright, a Potbelly korábbi vezetője vette át a Wendy's irányítását. Wright az augusztusi, elemzőkkel folytatott első gyorsjelentést követő konferenciahívásán nyíltan beszélt a lánc legnagyobb problémáiról, amelyek közé az átláthatatlan ár-érték arányú ajánlatokat, az éttermek ingadozó teljesítményét, valamint a túl sok egyszeri promóciót sorolta.

A Trian és a hozzá kapcsolódó felek jelenleg 16,25 százalékos tulajdonrésszel rendelkeznek a Wendy'sben. A befektetési alap már 2022-ben is vizsgálta a gyorsétteremlánc felvásárlásának lehetőségét, ám akkor végül elállt az üzlettől.

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