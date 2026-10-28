Visszavágta a várakozásait a magyar tőzsdei cég

A társaság közlése szerint az árbevételi adatok módosítását két tényező indokolta.
Az egyik változás az akvizíciók kezeléséhez kapcsolódik. A korábbi stratégiai terv gyorsabb akvizíciós ütemmel számolt, és tartalmazta az előkészítés vagy tárgyalás alatt álló lehetséges tranzakciók becsült bevételi hatását is. A felülvizsgált terv ezzel szemben már csak az aláírt és lezárt tranzakciók várható bevételi hatását veszi figyelembe. Az előkészítés vagy tárgyalás alatt álló akvizíciók lehetséges bevételi hatását nem tartalmazza.
A másik tényező a társaság core tevékenységéhez, a rendszerintegrációs üzletághoz kapcsolódik. A Delta Group szerint ennek növekedési kilátásai mérséklődtek a korábbi stratégiai tervben szereplő várakozásokhoz képest. A társaság erre költségracionalizálási intézkedésekkel reagált, amelyek a működési költségek relatív szintjének csökkentésén keresztül támogatják a pozitív EBITDA elérését.
A cég két szcenáriót határozott meg, még
az optimistább várakozás is jóval alacsonyabb a korábbi célkitűzéseknél.
A folyó, 2027-es pénzügyi évre 42 milliárd forint helyett csak 28,2 milliárd forintos bevétellel számol a menedzsment, az EBITDA pedig 4,2 milliárd forint helyett 1,9 milliárd forintra rúghat.
A közlemény szerint az igazgatóság a felülvizsgálat során a lezárt és folyamatban lévő tranzakciók tapasztalatait, az akvizíciós finanszírozás rendelkezésre állását, a gazdasági aktivitás jelenlegi szintjét, a vállalati és állami beruházások visszafogottabb ütemét, a gazdaságélénkítő programok vártnál lassabb indulását, valamint a core üzletág aktualizált piaci kilátásait vette figyelembe. Ezek alapján az igazgatóság konzervatívabb tervezési alap alkalmazásáról döntött.
A Delta Group hangsúlyozta, hogy a módosítás nem jelent stratégiai irányváltást. A társaság továbbra is vizsgál akvizíciós lehetőségeket, ezek várható pénzügyi hatását azonban a frissített terv nem tartalmazza.
A közleményben a társaság kitért a finanszírozási környezetre is. A Delta Group az elmúlt egy évben visszafogottabb kockázatvállalási hajlandóságot tapasztalt a banki akvizíciós finanszírozás területén. Emiatt a lezárt akvizíciók finanszírozásában meghatározó szerepet kaptak a társaság saját forrásai, valamint a tőkeemelésekből bevont források. A társaság szerint a banki finanszírozási környezet jövőbeni javulása kiegészítő finanszírozási forrást biztosíthat további akvizíciókhoz, ennek rendelkezésre állása és feltételei azonban jelenleg nem jelezhetők előre megbízhatóan.
A Delta Group közölte azt is, hogy folytatja az üzemméretváltást célzó stratégiai intézkedéseinek végrehajtását. A társaság szerint a lezárt stratégiai akvizíciók hozzájárulhatnak piaci pozíciójának erősítéséhez és konszolidált bevételeinek növekedéséhez.
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