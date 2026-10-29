A Google leleplezte az új kiberbiztonsági csúcsfegyverét

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Az új modell mindössze két héttel azután érkezett, hogy a vállalat leleplezte a Gemini 4 Argont. Az egymást gyorsan követő bejelentésekkel a cég a fejlesztőknek és a nagyvállalati ügyfeleknek szánt termékpalettáját bővíti tovább.

A Google közlése szerint a Carbon kiemelkedő teljesítményt nyújt a különféle kiberbiztonsági feladatokban, úgy mint a sérülékenységek feltárása és kihasználása, valamint a biztonsági rések javítása. A rendszert kifejezetten úgy tervezték, hogy megbirkózzon az összetett, hosszú futamidejű mérnöki és programozási munkákkal is. A vállalat belső mérései alapján az új modell

több mint kétszer olyan hatékonyan ír biztonságos kódot, mint a nemrég bemutatott Gemini 4 Argon.

A rendszert első lépésben a kiberbiztonsági szakemberek egy szűkebb köre kapja meg a Google Fairwind programján keresztül, miközben a cég tovább teszteli a beépített biztonsági korlátokat. A Gemini 4 Carbon árazása megegyezik az Argon bevezető díjszabásával, vagyis egymillió bemeneti tokenért 2 dollárt, egymillió kimeneti tokenért pedig 10 dollárt kell fizetni.

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AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

Forrás: Reuters

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