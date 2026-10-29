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A Google leleplezte az új kiberbiztonsági csúcsfegyverét
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A Google leleplezte az új kiberbiztonsági csúcsfegyverét

Portfolio
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Bemutatta legújabb csúcskategóriás mesterségesintelligencia-modelljét, a Gemini 4 Carbont a Google. Az Alphabet tulajdonában álló technológiai óriás az új rendszerrel kifejezetten a szoftverfejlesztési és kiberbiztonsági feladatok terén kívánja erősíteni piaci pozícióját az olyan versenytársakkal szemben, mint az OpenAI és az Anthropic. Hasonló témákról lesz szó a november 26-ai AI & Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!
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Az új modell mindössze két héttel azután érkezett, hogy a vállalat leleplezte a Gemini 4 Argont. Az egymást gyorsan követő bejelentésekkel a cég a fejlesztőknek és a nagyvállalati ügyfeleknek szánt termékpalettáját bővíti tovább.

A Google közlése szerint a Carbon kiemelkedő teljesítményt nyújt a különféle kiberbiztonsági feladatokban, úgy mint a sérülékenységek feltárása és kihasználása, valamint a biztonsági rések javítása. A rendszert kifejezetten úgy tervezték, hogy megbirkózzon az összetett, hosszú futamidejű mérnöki és programozási munkákkal is. A vállalat belső mérései alapján az új modell

több mint kétszer olyan hatékonyan ír biztonságos kódot, mint a nemrég bemutatott Gemini 4 Argon.

A rendszert első lépésben a kiberbiztonsági szakemberek egy szűkebb köre kapja meg a Google Fairwind programján keresztül, miközben a cég tovább teszteli a beépített biztonsági korlátokat. A Gemini 4 Carbon árazása megegyezik az Argon bevezető díjszabásával, vagyis egymillió bemeneti tokenért 2 dollárt, egymillió kimeneti tokenért pedig 10 dollárt kell fizetni.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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