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A saját dolgozói fúrták meg a történelmi megállapodást: mégsem jön létre a világ legnagyobb távközlési vállalata
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A saját dolgozói fúrták meg a történelmi megállapodást: mégsem jön létre a világ legnagyobb távközlési vállalata

Portfolio
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Elakadtak a Deutsche Telekom és amerikai leányvállalata, a T-Mobile US egyesüléséről szóló tervek, a német távközlési óriás belső ellenállás miatt egyelőre lemondott a hivatalos ajánlattételről - tudta meg a Bloomberg.

Bennfentes források szerint a német vállalat vezetése azért döntött a hivatalos vételi ajánlat elhalasztása mellett, mert

a munkavállalói érdekeket képviselő üzemi tanács határozottan fellépett a terv ellen.

A német vállalatirányítási rendszerben a dolgozói küldöttek és a szakszervezetek adják a felügyelőbizottság tagjainak felét, így megkerülhetetlen szavuk van a stratégiai döntésekben. Az ügyre rálátó, névtelenséget kérő személyek ugyanakkor nem zárták ki, hogy a Deutsche Telekom egy későbbi időpontban újra előveszi az ajánlattétel tervét. Az érintett vállalatok nem kívánták kommentálni az értesüléseket.

Áprilisban láttak napvilágot az első hírek arról, hogy a Deutsche Telekom előzetes tárgyalásokat folytat egy olyan holdingtársaság létrehozásáról, amely részvénycsere útján vásárolná fel mindkét cég papírjait. Az üzlettel a világ legnagyobb távközlési vállalata jött volna létre, ám a terv már korábban is komoly akadályokba ütközött. Szeptemberben ugyanis kiderült, hogy az Elliott Investment Management nevű aktivista befektető jelentős részesedést szerzett a német anyavállalatban, és határozottan sürgette az egyesülési tervek elvetését.

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A német távközlési cég 2001-ben lépett be az amerikai piacra a VoiceStream Wireless 56 milliárd dolláros felvásárlásával, amelyet később T-Mobile névre keresztelt át, majd 2013-ban a MetroPCS nevű kisebb szolgáltatóval végrehajtott fordított fúzió révén vitt tőzsdére. Az amerikai leányvállalat mára az Egyesült Államok második legnagyobb mobilszolgáltatójává nőtte ki magát, így piaci értéke meghaladja az anyavállalatét, és a német cégcsoport nyereségének túlnyomó részét is ez az üzletág termeli meg. Tim Höttges, a Deutsche Telekom vezérigazgatója az elmúlt években a kedvező piaci alkalmakat kihasználva folyamatosan növelte a németek tulajdonrészét az amerikai cégben.

A T-Mobile részvényei idén közel 30 százalékot veszítettek értékükből, így a cég piaci kapitalizációja jelenleg 157 milliárd dollár körül mozog. A több mint 50 százalékos részesedéssel bíró Deutsche Telekom a vállalat legnagyobb tulajdonosa. Magának a német anyavállalatnak a piaci értéke csütörtök délelőtt megközelítőleg 125 milliárd eurót (139 milliárd dollárt) tett ki a frankfurti tőzsdén, miután a papírjai 2,2 százalékkal erősödtek.

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Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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