A Wekerle Plusz segíthet a Masterplastnak a gyenge negyedév után

A főbb számok
Jelentősen csökkent a Masterplast harmadik negyedéves bevétele, az előző év azonos időszakához képest 19 százalékkal esett az értékesítés nettó árbevétele – derül ki a társaság ma reggel közzétett gyorsjelentéséből.
Több negatív hatás is érte a vállalatot a július-szeptemberi időszakban: a nyári hőség miatt visszafogottak voltak a kültéri építési munkák, miközben az európai építőipari kereslet is gyengélkedett. A bázisidőszakot még erősítette az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerhez kapcsolódó hitelesített energiamegtakarítás és a hozzá köthető termékek értékesítése, ami most nem jelentezett. Emellett az első félévben, különösen a második negyedévben, a hirtelen alapanyagáremelkedés miatti előrehozott vásárlások erősítették a keresletet, ezek a harmadik negyedévben hiányoztak.
|A Masterplast negyedéves számai
|ezer EUR
|3Q 25
|3Q 26
|változás
|Értékesítés árbevétele
|44477
|36029
|-19,0%
|EBITDA
|3429
|3534
|3,1%
|EBITDA-szint
|7,7%
|9,8%
|+2,1pp
|Üzemi eredmény
|1491
|1811
|21,5%
|Üzemi eredményszint
|3,4%
|5,0%
|+1,7pp
|Pénzügyi eredmény
|-1473
|-712
|--
|Adózás előtti eredmény
|-660
|585
|--
|Adózott eredmény
|-529
|514
|--
|Forrás: Masterplast, Portfolio
A bázisnegyedévben a HEM-értékesítés, valamint a HEM-hez kapcsolódó üveggyapot- és tetőfólia-értékesítés jelentősen növelte a forgalmat, ez ebben a negyedévben nem ismétlődött meg. Az Európai Bizottság antidömpingvizsgálatának megindítása átmenetileg visszafogta az üvegszövet-értékesítést, mert a vásárlók óvatossá váltak. A főbb termékcsoportok közül a homlokzati hőszigetelő rendszerek forgalma 4 százalékkal, a tetőfóliák és tető elemeké 15 százalékkal csökkent, a hő-, hang- és vízszigetelő anyagok forgalma a bázis szintjén alakult.
Ami a regionális megoszlást illeti,
a társaság 11 piacából 7-en csökkent a forgalom,
a legnagyobb visszaesés Magyarországon volt, ami a cég fő piacai is az árbevételt tekintve. A hazai értékesítési bevétel 43 százalékkal csökkent. Érdemi növekedést Szlovákiában ért el a csoport, ahol az új partnerekkel a forgalom gyakorlatilag megduplázódott, emellett Szerbiában, Horvátországban és Ukrajnában is jelentősen nőtt az árbevétel.
A kisebb forgalom miatt a gyártási kapacitások kihasználtsága alacsonyabb volt, amely alól az XPS-gyártás jelentett kivételt: itt a termelés a megnövekedett piaci igények miatt a maximális fordulatszámon működött. Az általánosságban alacsonyabb kibocsátás mellett a gyártás egészében elért hatékonyságjavulás részben ellentételezte az árbevétel-csökkenés negatív hatását – közölte a cég.
A cégcsoport EBITDA-ja a bevételek csökkenése ellenére 3 százalékkal növekedni tudott,
így az EBITDA-marzs 7,7 százalékról 9,8 százalékra emelkedett a lezárt negyedévben.
A magasabb értékesítési árrés és a csökkenő költségek segítették az EBITDA javulását, a működési költségek közül egyedül a személyi jellegű ráfordítások emelkedtek a munkaerőállomány növekedésével együtt.
Pénzügyi eredmény soron a felére csökkent a negyedéves veszteség, ennek köszönhetően az adózott eredmény pozitívba fordult az egy évvel ezelőtti veszteséghez képest: 514 ezer eurós profittal zárta az időszakot a vállalat.
A készpénzállomány jelentősen csökkent, 6 millió eurót tett ki a fordulónapon, ami kevesebb, mint a fele az egy évvel korábbi szintnek. A visszafogott beszerzés mellett a csoport év végére a készletállomány jelentős csökkenésével, az indokolt szintre történő optimalizálásával számol, ami az üzleti szezonalitás miatti kintlévőség-állomány csökkenésével együtt a pénzeszközállományt is növeli, és biztosítja a kötvénytörlesztés pénzügyi hátterét – áll a gyorsjelentésben.
Az év első kilenc hónapját tekintve szebb az összkép, kétszámjegyű bevételnövekedés látszik, közel 24 százalékkal nőtt a bevétel az egy évvel korábbi szintről, az EBITDA pedig közel a háromszorosára emelkedett. Az adózott eredmény is jelentősen javult, a bázisidőszaki 5,6 millió eurós mínuszhoz képest 5,7 millió eurós nyereségre nőtt.
|A Masterplast 9 havi számai
|ezer EUR
|9M 2025
|9M 2026
|változás
|Értékesítés árbevétele
|110 305
|136 518
|23,8%
|EBITDA
|5 565
|14 603
|162,4%
|EBITDA-szint
|5,0%
|10,7%
|+5,7pp
|Üzemi eredmény
|-161
|9 486
|--
|Üzemi eredményszint
|-0,1%
|6,9%
|+7,1pp
|Pénzügyi eredmény
|-3 820
|-1 843
|--
|Adózás előtti eredmény
|-5 623
|6 461
|--
|Adózott eredmény
|-5 150
|5 699
|--
|Forrás: Masterplast, Portfolio
A kilátások
A Masterplast az év hátralévő részében a harmadik negyedévhez képest javuló piaci környezetre számít, a bázisidőszakot jellemző HEM-típusú értékesítési hatás nélkül. A menedzsment várakozása szerint így a negyedik negyedév a bázisnegyedévnél gyengébb, a harmadik negyedévihez hasonló eredményességű lesz.
A Wekerle Plusz Energetikai Felújítási Támogatás és Hitel program, amely 2030-ig legalább 120 ezer lakóingatlan energetikai korszerűsítését célozza, 2027-től érdemi keresletélénkítő hatást gyakorolhat a hazai hőszigetelőanyag-piacra, ezáltal kedvezően befolyásolhatja a Masterplast Csoport értékesítési lehetőségeit és gyártókapacitásainak kihasználtságát.A tényleges hatás azonban a végleges szabályoktól, az igénybevétel mértékétől és a beruházások ütemezésétől függ - közölte a cég.
A felújítási és lakáspiaci programok összességében támogathatják a jövő évi keresletet, bár a társasházi beruházások lassabban indulhatnak. Az új lakások piacán a 3 százalékos kedvezményes hitel és az 5 százalékos lakásáfa fennmaradása kedvező, de az építkezések anyagrendelési hatása később jelentkezhet. A Masterplast moduláris épületelemeket gyártó üzletága jól illeszkedik a lakhatási és kollégiumépítési programokhoz, míg Ukrajna későbbi újjáépítése további jelentős üzleti lehetőséget jelenthet a társaság számára.
„Az első félév után a harmadik negyedévben visszafogottabb piaci környezettel szembesültünk. Az építőipari keresletet a kedvezőtlen időjárás és az előző évben jelentkező értékesítési hatások elmaradása is befolyásolta. Fontosnak tartom, hogy az alacsonyabb forgalom mellett is meg tudtuk őrizni működésünk eredményességét, amit a tudatos beszerzési stratégia és a hatékonyabb gazdálkodás támogatott.
A következő időszak kilátásait óvatosan értékeljük.
Az épületenergetikai felújítások támogatása középtávon javíthatja a piaci keresletet, ugyanakkor a bejelentett programok tényleges hatása azok végleges feltételeitől és a beruházások megvalósulásának ütemétől függ. Továbbra is arra összpontosítunk, hogy a változó piaci környezetben kiszámítható működést és megfelelő eredményességet biztosítsunk.” – kommentálta a negyedéves eredményeket Tibor Dávid, a Masterplast Nyrt. elnök-vezérigazgatója.
Mit csinál az árfolyam?
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