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A Wekerle Plusz segíthet a Masterplastnak a gyenge negyedév után
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A Wekerle Plusz segíthet a Masterplastnak a gyenge negyedév után

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Jelentősen visszaesett a Masterplast harmadik negyedéves árbevétele, ami a nyári hőség, a gyenge európai építőipari kereslet és a bázisidőszakot erősítő HEM-értékesítés elmaradása számlájára írható. Különösen a hazai piacon volt nagy csökkenés, több mint 40 százalékkal zuhant a magyarországi bevétel az egy évvel korábbi szintről. A magasabb árrésnek és a csökkenő költségeknek köszönhetően az EBITDA ennek ellenére nőtt, a társaság pedig a tavalyi veszteség után nyereséget ért el a harmadik negyedévben. A menedzsment a negyedik negyedévre is a harmadikhoz hasonló eredményt vár, 2027-től viszont a Wekerle Plusz energetikai felújítási program javíthatja a cég kilátásait a menedzsment várakozásai szerint.

A főbb számok

Jelentősen csökkent a Masterplast harmadik negyedéves bevétele, az előző év azonos időszakához képest 19 százalékkal esett az értékesítés nettó árbevétele – derül ki a társaság ma reggel közzétett gyorsjelentéséből.

Több negatív hatás is érte a vállalatot a július-szeptemberi időszakban: a nyári hőség miatt visszafogottak voltak a kültéri építési munkák, miközben az európai építőipari kereslet is gyengélkedett. A bázisidőszakot még erősítette az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerhez kapcsolódó hitelesített energiamegtakarítás és a hozzá köthető termékek értékesítése, ami most nem jelentezett. Emellett az első félévben, különösen a második negyedévben, a hirtelen alapanyagáremelkedés miatti előrehozott vásárlások erősítették a keresletet, ezek a harmadik negyedévben hiányoztak.

A Masterplast negyedéves számai
ezer EUR 3Q 25 3Q 26 változás
Értékesítés árbevétele 44477 36029 -19,0%
EBITDA 3429 3534 3,1%
EBITDA-szint 7,7% 9,8% +2,1pp
Üzemi eredmény 1491 1811 21,5%
Üzemi eredményszint 3,4% 5,0% +1,7pp
Pénzügyi eredmény -1473 -712 --
Adózás előtti eredmény -660 585 --
Adózott eredmény -529 514 --
Forrás: Masterplast, Portfolio      

A bázisnegyedévben a HEM-értékesítés, valamint a HEM-hez kapcsolódó üveggyapot- és tetőfólia-értékesítés jelentősen növelte a forgalmat, ez ebben a negyedévben nem ismétlődött meg. Az Európai Bizottság antidömpingvizsgálatának megindítása átmenetileg visszafogta az üvegszövet-értékesítést, mert a vásárlók óvatossá váltak. A főbb termékcsoportok közül a homlokzati hőszigetelő rendszerek forgalma 4 százalékkal, a tetőfóliák és tető elemeké 15 százalékkal csökkent, a hő-, hang- és vízszigetelő anyagok forgalma a bázis szintjén alakult.

Ami a regionális megoszlást illeti,

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a társaság 11 piacából 7-en csökkent a forgalom,

a legnagyobb visszaesés Magyarországon volt, ami a cég fő piacai is az árbevételt tekintve. A hazai értékesítési bevétel 43 százalékkal csökkent. Érdemi növekedést Szlovákiában ért el a csoport, ahol az új partnerekkel a forgalom gyakorlatilag megduplázódott, emellett Szerbiában, Horvátországban és Ukrajnában is jelentősen nőtt az árbevétel.

A kisebb forgalom miatt a gyártási kapacitások kihasználtsága alacsonyabb volt, amely alól az XPS-gyártás jelentett kivételt: itt a termelés a megnövekedett piaci igények miatt a maximális fordulatszámon működött. Az általánosságban alacsonyabb kibocsátás mellett a gyártás egészében elért hatékonyságjavulás részben ellentételezte az árbevétel-csökkenés negatív hatását – közölte a cég.

A cégcsoport EBITDA-ja a bevételek csökkenése ellenére 3 százalékkal növekedni tudott,

így az EBITDA-marzs 7,7 százalékról 9,8 százalékra emelkedett a lezárt negyedévben.

A magasabb értékesítési árrés és a csökkenő költségek segítették az EBITDA javulását, a működési költségek közül egyedül a személyi jellegű ráfordítások emelkedtek a munkaerőállomány növekedésével együtt.

Pénzügyi eredmény soron a felére csökkent a negyedéves veszteség, ennek köszönhetően az adózott eredmény pozitívba fordult az egy évvel ezelőtti veszteséghez képest: 514 ezer eurós profittal zárta az időszakot a vállalat.

A készpénzállomány jelentősen csökkent, 6 millió eurót tett ki a fordulónapon, ami kevesebb, mint a fele az egy évvel korábbi szintnek. A visszafogott beszerzés mellett a csoport év végére a készletállomány jelentős csökkenésével, az indokolt szintre történő optimalizálásával számol, ami az üzleti szezonalitás miatti kintlévőség-állomány csökkenésével együtt a pénzeszközállományt is növeli, és biztosítja a kötvénytörlesztés pénzügyi hátterét – áll a gyorsjelentésben.

Az év első kilenc hónapját tekintve szebb az összkép, kétszámjegyű bevételnövekedés látszik, közel 24 százalékkal nőtt a bevétel az egy évvel korábbi szintről, az EBITDA pedig közel a háromszorosára emelkedett. Az adózott eredmény is jelentősen javult, a bázisidőszaki 5,6 millió eurós mínuszhoz képest 5,7 millió eurós nyereségre nőtt.

A Masterplast 9 havi számai
ezer EUR 9M 2025 9M 2026 változás
Értékesítés árbevétele 110 305 136 518 23,8%
EBITDA 5 565 14 603 162,4%
EBITDA-szint 5,0% 10,7% +5,7pp
Üzemi eredmény -161 9 486 --
Üzemi eredményszint -0,1% 6,9% +7,1pp
Pénzügyi eredmény -3 820 -1 843 --
Adózás előtti eredmény -5 623 6 461 --
Adózott eredmény -5 150 5 699 --
Forrás: Masterplast, Portfolio      

A kilátások

A Masterplast az év hátralévő részében a harmadik negyedévhez képest javuló piaci környezetre számít, a bázisidőszakot jellemző HEM-típusú értékesítési hatás nélkül. A menedzsment várakozása szerint így a negyedik negyedév a bázisnegyedévnél gyengébb, a harmadik negyedévihez hasonló eredményességű lesz.

A Wekerle Plusz Energetikai Felújítási Támogatás és Hitel program, amely 2030-ig legalább 120 ezer lakóingatlan energetikai korszerűsítését célozza, 2027-től érdemi keresletélénkítő hatást gyakorolhat a hazai hőszigetelőanyag-piacra, ezáltal kedvezően befolyásolhatja a Masterplast Csoport értékesítési lehetőségeit és gyártókapacitásainak kihasználtságát.A tényleges hatás azonban a végleges szabályoktól, az igénybevétel mértékétől és a beruházások ütemezésétől függ - közölte a cég.

A felújítási és lakáspiaci programok összességében támogathatják a jövő évi keresletet, bár a társasházi beruházások lassabban indulhatnak. Az új lakások piacán a 3 százalékos kedvezményes hitel és az 5 százalékos lakásáfa fennmaradása kedvező, de az építkezések anyagrendelési hatása később jelentkezhet. A Masterplast moduláris épületelemeket gyártó üzletága jól illeszkedik a lakhatási és kollégiumépítési programokhoz, míg Ukrajna későbbi újjáépítése további jelentős üzleti lehetőséget jelenthet a társaság számára.

„Az első félév után a harmadik negyedévben visszafogottabb piaci környezettel szembesültünk. Az építőipari keresletet a kedvezőtlen időjárás és az előző évben jelentkező értékesítési hatások elmaradása is befolyásolta. Fontosnak tartom, hogy az alacsonyabb forgalom mellett is meg tudtuk őrizni működésünk eredményességét, amit a tudatos beszerzési stratégia és a hatékonyabb gazdálkodás támogatott.

A következő időszak kilátásait óvatosan értékeljük.

Az épületenergetikai felújítások támogatása középtávon javíthatja a piaci keresletet, ugyanakkor a bejelentett programok tényleges hatása azok végleges feltételeitől és a beruházások megvalósulásának ütemétől függ. Továbbra is arra összpontosítunk, hogy a változó piaci környezetben kiszámítható működést és megfelelő eredményességet biztosítsunk.” – kommentálta a negyedéves eredményeket Tibor Dávid, a Masterplast Nyrt. elnök-vezérigazgatója.

Mit csinál az árfolyam?

A Masterplast árfolyama 7 százalékot emelkedett idén, amivel alulteljesítő a BUX indexhez képest.

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