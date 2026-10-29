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Az Alkotmánybíróság dönthet róla, alapjog-e a készpénzes parkolás
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Az Alkotmánybíróság dönthet róla, alapjog-e a készpénzes parkolás

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Az alapvető jogok biztosa az Alkotmánybírósághoz fordult, hogy tisztázza a készpénzes fizetés alkotmányos jogát a közszolgáltatások esetében. A vizsgálat a KDNP korábbi panasza nyomán indult, miután a fővárosban megszüntették a készpénzes parkolás lehetőségét - tudósított az ATV.
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Latorcai Csaba, az ellenzéki KDNP ügyvezető alelnöke egy szerdai videójában számolt be a fejleményekről. Felidézte, hogy pártja még a nyáron fordult az ombudsmanhoz, tiltakozva az ellen, hogy Karácsony Gergely főpolgármester intézkedése nyomán

bizonyos fővárosi közszolgáltatásokért kizárólag elektronikusan lehet fizetni.

Latorcai hangsúlyozta, hogy a készpénzhasználat alkotmányos alapjog, amelynek korlátozása komoly hátrányt jelent azoknak – különösen az idősebb korosztálynak –, akik nem használnak digitális fizetési megoldásokat.

Az ombudsman a pártnak adott válaszában megerősítette, hogy

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maga is problémát lát a gyakorlatban.

Az Alkotmánybírósághoz benyújtott indítványában annak rögzítését kéri, pontosan mit takar a készpénzfizetéshez való jog a közszolgáltatások igénybevételekor. A testületnek arról kell döntenie, hogy a készpénzes fizetés választása alapvető jog-e minden olyan esetben, amikor erre megvan a lehetőség. Emellett iránymutatást kér arra vonatkozóan is, hogy az államnak kötelessége-e olyan szabályokat alkotni, amelyek garantálják a készpénzhasználat mindennapi, gyakorlati érvényesülését, megakadályozva, hogy ez a jog csupán elviekben létezzen.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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