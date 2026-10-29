Bepörögtek a big tech jelentések - Mutatjuk mi történik a tőzsdéken

Nagyot nőtt a Microsoft profitja, jól fogadták a befektetők a gyorsjelentést
A vártnál erősebb felhőüzletággal, magasabb profittal és kiugró készpénztermeléssel jelentkezett a Microsoft. Az Azure növekedése a következő negyedévben tovább gyorsulhat, miközben a társaság a hatalmas AI-beruházások mellett is jelentős pozitív szabad cash flow-t termelt. A jelentés után három százalék körüli pluszba került az árfolyam a zárás utáni kereskedésben.
Az Alphabet elronthatja a hangulatot
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,3 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,5 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,27 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,17 százalékot esett, míg a CSI 300 0,77 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,58 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,21 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,39 százalék pluszban nyithat.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,59 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,13 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,86 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
A KSH ma reggel az ipari termelői árak és a külkereskedelem szeptemberi adatait teszi közzé, a nap második felében pedig jönnek lényeges amerikai adatok, többek között a harmadik negyedéves GDP első becslése. Talán ennél is fontosabb lehet az Európai Központi Bank (EKB) kamatdöntő ülése, Christine Lagarde elnöktől elsősorban a nyugat-európai hozamemelkedéssel kapcsolatban várhat kommentárt a piac.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 11,8 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 71,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 89,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 475,1
|0,2%
|-0,7%
|1,9%
|9,2%
|10,0%
|46,9%
|S&P 500
|7 743,98
|0,3%
|-0,2%
|0,8%
|13,1%
|12,4%
|68,5%
|Nasdaq
|29 813,16
|0,5%
|0,0%
|-1,5%
|18,1%
|14,6%
|89,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|63 954,19
|1,1%
|-1,0%
|-2,9%
|27,0%
|27,4%
|121,9%
|Hang Seng
|23 094,83
|0,2%
|-2,4%
|-6,3%
|-9,9%
|-12,3%
|-9,6%
|CSI 300
|4 083,87
|0,8%
|-0,7%
|-5,9%
|-11,8%
|-13,0%
|-16,0%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 704,02
|0,4%
|0,2%
|1,3%
|5,0%
|5,9%
|63,8%
|CAC
|7 886,96
|0,0%
|-0,4%
|-2,4%
|-3,2%
|-4,0%
|15,9%
|FTSE
|10 694,5
|0,1%
|-0,5%
|0,1%
|7,7%
|10,3%
|47,5%
|FTSE MIB
|49 824,3
|0,4%
|0,4%
|-3,7%
|10,9%
|15,5%
|85,3%
|IBEX
|18 883,5
|-1,4%
|-2,3%
|-3,7%
|9,1%
|17,4%
|109,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|145 330,91
|-0,9%
|1,4%
|-2,6%
|30,9%
|36,7%
|170,3%
|ATX
|6 439,59
|0,2%
|-1,9%
|-8,2%
|20,9%
|37,5%
|71,2%
|PX
|2 638,23
|0,0%
|-0,9%
|-3,1%
|-1,8%
|12,1%
|97,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 600
|-1,6%
|0,1%
|-5,7%
|18,5%
|33,0%
|124,3%
|Mol
|5 030
|1,0%
|2,5%
|-3,8%
|71,1%
|71,2%
|89,5%
|Richter
|13 080
|-2,6%
|3,3%
|5,5%
|32,6%
|24,9%
|52,9%
|Magyar Telekom
|2 780
|1,8%
|3,6%
|8,6%
|55,1%
|54,3%
|551,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|106,25
|2,8%
|2,2%
|6,9%
|85,6%
|74,3%
|28,3%
|Brent
|115,43
|1,3%
|6,0%
|9,6%
|89,7%
|79,7%
|36,8%
|Arany
|4 037,85
|-0,6%
|-2,2%
|-2,0%
|-6,6%
|1,9%
|124,2%
|Devizák
|EURHUF
|367,1750
|0,2%
|0,5%
|-0,2%
|-4,4%
|-5,4%
|1,6%
|USDHUF
|329,6154
|0,3%
|1,2%
|1,8%
|0,8%
|-1,0%
|6,5%
|GBPHUF
|438,5400
|0,0%
|0,7%
|2,4%
|-0,5%
|-0,8%
|2,8%
|EURUSD
|1,1140
|0,0%
|-0,8%
|-2,0%
|-5,2%
|-4,5%
|-4,6%
|USDJPY
|157,8600
|0,0%
|-0,2%
|0,2%
|0,7%
|3,8%
|39,2%
|GBPUSD
|1,3301
|-0,1%
|-0,6%
|0,4%
|-1,1%
|0,2%
|-3,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|81 250,13
|0,5%
|-3,3%
|-2,6%
|-8,4%
|-28,0%
|34,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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Több mint 7 százalékkal esett a Google anyavállalatának, az Alphabetnek a részvényárfolyama az amerikai tőzsdei zárás utáni kereskedésben, miután a cég a várakozásoktól elmaradó harmadik negyedéves bevételről és nyereségről számolt be. Bár a vállalat ismét jelentősen, 50 milliárd dollár fölé növelte a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kiadásait, a fő tevékenységének számító keresőhirdetési üzletág az előre jelzettnél lassabban bővült - jelentette a Financial Times.
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