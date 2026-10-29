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Bepörögtek a big tech jelentések - Mutatjuk mi történik a tőzsdéken
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Bepörögtek a big tech jelentések - Mutatjuk mi történik a tőzsdéken

Portfolio
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A technológiai óriások gyorsjelentései borzolják a kedélyeket a tőzsdéken. Az Alphabet részvényei nagyot estek, a Microsoft papírjai viszont emelkedtek a zárás utáni kereskedésben, miközben az amerikai határidős indexek mínuszba fordultak. Ázsiában is romlott a hangulat, a Samsung rekordprofitja sem volt elég a befektetőknek. A Fed tegnap nem változtatott a kamatokon, ma az EKB döntése kerül a figyelem középpontjába, este pedig az Amazon és az Intel számai adhatnak újabb irányt a piacoknak.
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Nagyot nőtt a Microsoft profitja, jól fogadták a befektetők a gyorsjelentést

A vártnál erősebb felhőüzletággal, magasabb profittal és kiugró készpénztermeléssel jelentkezett a Microsoft. Az Azure növekedése a következő negyedévben tovább gyorsulhat, miközben a társaság a hatalmas AI-beruházások mellett is jelentős pozitív szabad cash flow-t termelt. A jelentés után három százalék körüli pluszba került az árfolyam a zárás utáni kereskedésben.

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Nagyot nőtt a Microsoft profitja, jól fogadták a befektetők a gyorsjelentést
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Az Alphabet elronthatja a hangulatot

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,3 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,5 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,27 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,17 százalékot esett, míg a CSI 300 0,77 százalékos mínuszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,58 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,21 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,39 százalék pluszban nyithat.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,59 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,13 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,86 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

A KSH ma reggel az ipari termelői árak és a külkereskedelem szeptemberi adatait teszi közzé, a nap második felében pedig jönnek lényeges amerikai adatok, többek között a harmadik negyedéves GDP első becslése. Talán ennél is fontosabb lehet az Európai Központi Bank (EKB) kamatdöntő ülése, Christine Lagarde elnöktől elsősorban a nyugat-európai hozamemelkedéssel kapcsolatban várhat kommentárt a piac.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 11,8 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 71,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,5 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 89,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 475,1 0,2% -0,7% 1,9% 9,2% 10,0% 46,9%
S&P 500 7 743,98 0,3% -0,2% 0,8% 13,1% 12,4% 68,5%
Nasdaq 29 813,16 0,5% 0,0% -1,5% 18,1% 14,6% 89,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 63 954,19 1,1% -1,0% -2,9% 27,0% 27,4% 121,9%
Hang Seng 23 094,83 0,2% -2,4% -6,3% -9,9% -12,3% -9,6%
CSI 300 4 083,87 0,8% -0,7% -5,9% -11,8% -13,0% -16,0%
Európai részvényindexek              
DAX 25 704,02 0,4% 0,2% 1,3% 5,0% 5,9% 63,8%
CAC 7 886,96 0,0% -0,4% -2,4% -3,2% -4,0% 15,9%
FTSE 10 694,5 0,1% -0,5% 0,1% 7,7% 10,3% 47,5%
FTSE MIB 49 824,3 0,4% 0,4% -3,7% 10,9% 15,5% 85,3%
IBEX 18 883,5 -1,4% -2,3% -3,7% 9,1% 17,4% 109,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 145 330,91 -0,9% 1,4% -2,6% 30,9% 36,7% 170,3%
ATX 6 439,59 0,2% -1,9% -8,2% 20,9% 37,5% 71,2%
PX 2 638,23 0,0% -0,9% -3,1% -1,8% 12,1% 97,1%
Magyar blue chipek              
OTP 41 600 -1,6% 0,1% -5,7% 18,5% 33,0% 124,3%
Mol 5 030 1,0% 2,5% -3,8% 71,1% 71,2% 89,5%
Richter 13 080 -2,6% 3,3% 5,5% 32,6% 24,9% 52,9%
Magyar Telekom 2 780 1,8% 3,6% 8,6% 55,1% 54,3% 551,8%
Nyersanyagok              
WTI 106,25 2,8% 2,2% 6,9% 85,6% 74,3% 28,3%
Brent 115,43 1,3% 6,0% 9,6% 89,7% 79,7% 36,8%
Arany 4 037,85 -0,6% -2,2% -2,0% -6,6% 1,9% 124,2%
Devizák              
EURHUF 367,1750 0,2% 0,5% -0,2% -4,4% -5,4% 1,6%
USDHUF 329,6154 0,3% 1,2% 1,8% 0,8% -1,0% 6,5%
GBPHUF 438,5400 0,0% 0,7% 2,4% -0,5% -0,8% 2,8%
EURUSD 1,1140 0,0% -0,8% -2,0% -5,2% -4,5% -4,6%
USDJPY 157,8600 0,0% -0,2% 0,2% 0,7% 3,8% 39,2%
GBPUSD 1,3301 -0,1% -0,6% 0,4% -1,1% 0,2% -3,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 81 250,13 0,5% -3,3% -2,6% -8,4% -28,0% 34,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Csalódást okozott a Google gyorsjelentése, 7 százalékot esett a részvényárfolyam

Több mint 7 százalékkal esett a Google anyavállalatának, az Alphabetnek a részvényárfolyama az amerikai tőzsdei zárás utáni kereskedésben, miután a cég a várakozásoktól elmaradó harmadik negyedéves bevételről és nyereségről számolt be. Bár a vállalat ismét jelentősen, 50 milliárd dollár fölé növelte a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kiadásait, a fő tevékenységének számító keresőhirdetési üzletág az előre jelzettnél lassabban bővült - jelentette a Financial Times.

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Csalódást okozott a Google gyorsjelentése, 7 százalékot esett a részvényárfolyam

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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