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Brutális zuhanás a tőzsdén: hatalmasat bukott a chipgyártó óriás a váratlan bejelentés után
Üzlet

Brutális zuhanás a tőzsdén: hatalmasat bukott a chipgyártó óriás a váratlan bejelentés után

Portfolio
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Zuhanásba kezdett az Intel árfolyama a tőzsdei zárás utáni kereskedésben, miután a vállalat negyedik negyedéves bevételi előrejelzése elmaradt az elemzői várakozásoktól. A gyengébb kilátások hátterében a személyi számítógépek iránti kereslet visszaesése, valamint a jövedelmező adatközponti üzletágat sújtó ellátási nehézségek állnak – írja a Bloomberg.

A csütörtökön közzétett adatok szerint a chipgyártó 15 és 16 milliárd dollár közötti bevételre számít a negyedik negyedévben, miközben az elemzők átlagosan 17 milliárd dollárt vártak, egyes becslések pedig a 18 milliárdot is meghaladták.

Az egyszeri tételektől megtisztított részvényenkénti nyereség (EPS) várhatóan 25 cent lesz, ami jelentősen elmarad a Wall Street által várt 43 centtől.

A csalódást keltő számok hatására a részvények több mint 22 százalékot veszítettek értékükből a zárás utáni kereskedésben, pedig az idei évben eddig több mint a duplájára nőtt az árfolyam, mivel a befektetők azt remélték, hogy a cég a mesterségesintelligencia-forradalom egyik fő nyertese lesz.

Az Intel jelenleg komoly válsággal küzd a személyi számítógépek piacán. A laptopok és asztali gépek gyártóit ugyanis súlyosan érinti a memóriachipek hiánya és az alkatrészárak megugrása, ami visszaveti az eladásokat.

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A problémát részben éppen az AI-infrastruktúra kiépítése okozza, mivel az adatközpontok elszívják a Samsung, az SK Hynix és a Micron által gyártott memóriákat, felhajtva ezzel a számítógépek árát.

Lip-Bu Tan vezérigazgató szerint a memóriák drágulása 2027-ben is komoly kihívás elé állítja majd az egész iparágat. A vállalat úgy számol, hogy a PC-piac gyengélkedése legalább a jövő év első feléig kitart, és az idei 12 százalékos visszaesést 2027-ben újabb 10 százalékos zsugorodás követi majd.

A vezérigazgató csalódottságának adott hangot amiatt is, hogy a vállalat nem tudta maradéktalanul kielégíteni a megrendelők igényeit. Elmondása szerint az adatközponti üzletág még jobb eredményt érhetett volna el, ha nem hátráltatja őket bizonyos nyersanyagok hiánya, valamint az egyik izraeli gyáruk leállása.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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