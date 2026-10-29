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Emelkedés a magyar tőzsdén, elpattant a Rába
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Emelkedés a magyar tőzsdén, elpattant a Rába

Portfolio
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Az európai tőzsdéken jó a hangulat csütörtökön, annak ellenére, hogy az amerikai piacokat az Alphabet gyorsjelentése nyomasztja és a határidős indexek állása alapján mínuszos nyitás jöhet a tengerentúlon. A magyar tőzsdén emelkedés látszik, a blue chipek közül csak a Telekom nem erősödik ma, a midcapek közül pedig kiemelkedik a Rába, közel 10 százalékos szárnyalással.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 1,2 százalékos pluszban áll. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Mol és a Richter árfolyama emelkedik, miközben csak a Magyar Telekom árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a Duna House árfolyama 2,9 százalékot esett, a Waberer's árfolyama pedig 3,6 százalékkal esett. A legjobban ma

a Rába részvényei teljesítenek, amelyek árfolyama 10 százalékkal került feljebb.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 4,44 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a Rába részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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