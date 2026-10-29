Emelkedés a magyar tőzsdén, elpattant a Rába

A kereskedési nap felénél a BUX-index 1,2 százalékos pluszban áll. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.
Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Mol és a Richter árfolyama emelkedik, miközben csak a Magyar Telekom árfolyama esik.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a Duna House árfolyama 2,9 százalékot esett, a Waberer's árfolyama pedig 3,6 százalékkal esett. A legjobban ma
a Rába részvényei teljesítenek, amelyek árfolyama 10 százalékkal került feljebb.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 4,44 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a Rába részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Időzített bombán ül Donald Trump, ami hamarosan a szemeink előtt robbanhat fel
Valósággal szélnek eredt az elnök korábbi tábora.
Jelentett az olajóriás: több mint duplájára ugrott a profit
Nagyot gurított a TotalEnergies.
Akkor is drágulhat a dízel, ha nem kéne neki - És ez így van jól
Mutatjuk, mire kell most odafigyelniük az autósoknak.
Fordulat Magyarország szomszédjában: a keleti nagyhatalom elveszítheti az európai hídfőállását
Jelentős vizsgálatok készülnek.
Jó hír a megemlékezőknek: két helyen is felfüggesztik a forgalomkorlátozásokat a kegyeleti hétvégére Magyarországon
Már október 30-án, pénteken felfüggesztik a burkolatjavítási munkálatokat az M0-s autóúton és az M7-es autópályán.
Hivatalos: 2027 februárjában távozik hivatalából Christine Lagarde EKB-elnök
Maga a jegybank erősítette meg a hírt.
Elszálltak az ingatlanárak Európában, egy mutatóban pedig ismét az utolsó helyen kullog Magyarország
A Deloitte Deloitte Property Index 2026 szerint.
Nevet vált a Waberer's, így fogják hívni a céget
Indul a márkamegújítás.
Megkezdték a bankok a Wekerle Plusz lakáshitelek értékesítését - itt vannak a feltételek
A Raiffeisen Bank megkezdte a Wekerle Plusz lakásszerzési kölcsön iránti kérelmek befogadását. Az új lakásra a Wekerle Plusz THM-je 3,04 százalék, használt lakásra viszont már 5,12 százalé
Transzferár 2026: a szegmentáció a kontrollingrendszereket is próbára teszi
A 2026-os transzferár-szabályok egyik legnagyobb gyakorlati kihívását a szegmentált eredménykimutatás elkészítése jelenti. Az új rendelet alapján a kapcsolt ügyletek jövedelmezőségét üze
Ahol tankolnak, nem feltétlenül ott autóznak - ezt mutatja a régió benzinfogyasztása
1995-ben Szlovéniában 413 kilogramm, Romániában mindössze 44 kilogramm benzinfogyasztás jutott egy lakosra. A csaknem tízszeres különbség azonban nem azt jelenti, hogy a szlovének ennyivel több
Papíron milliárdosok: mit ér valójában a leggazdagabbak vagyona?
A világ leggazdagabbjainak vagyona gyakran néhány hét alatt százmilliárd dollárokkal változik - anélkül, hogy ténylegesen pénzt nyernének vagy veszítenének. Mi áll a Forbes-listák számai
Magyarországon lassabban drágult a benzin, mint a régióban
A benzin ára húsz év alatt nagyjából 65 százalékkal emelkedett a régióban, de a drágulás nem egyenletes volt: a pénzügyi válság, a járvány, az orosz-ukrán... The post Magyarországon lass
Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?
A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B
Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk Lakást vennél, önerőre gyűjtesz, vagy energetikai korszerűsítéssel csökkentenéd a rezsiköltségeide
Az AI energiaéhsége új lendületet ad az amerikai atomenergiának
A mesterséges intelligencia és az adatközpontok növekvő energiaigénye új lendületet ad az amerikai közműszektornak. A Constellation Energy, a Vistra és a GE Vernova a technológiai átalakulás
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Megvannak a jövő évi adóváltozások: már látszanak a fontosabb terhek és könnyítések
Egyre inkább tisztul a kép.
Végzetes hiba miatt ránthatják ki a gyeplőt Trump kezéből – Drámai fordulóponthoz értünk
Nem áll jól az amerikai elnök szénája.
Mindössze 87 év kellene a rezsicsökkentés leváltásához: 2,6 millió otthon vár a sorára
Megjelent a keddi Checklist.