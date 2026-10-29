Emelkedéssel kezdi a napot a magyar tőzsde

Emelkedéssel indult a kereskedés a budapesti tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Richter és a Mol drágul, egyedül a Magyar Telekom árfolyama csökken.

A reggeli kereskedés első szakaszában emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 0,2 százalékos pluszban áll, így jelenleg 145 688 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

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Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Richter és a Mol árfolyama emelkedik, miközben csak a Magyar Telekom árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Rába és az Opus teljesít, míg a leggyengébben az Appeninn és a Duna House indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Richter, de a Duna House is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

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