Hatalmas zuhanás jöhet a Google anyacégénél, miközben az olajpapírok szárnyalnak

A magyar tőzsdén is akadnak izgalmak: kifejezetten erős teljesítményt láthatunk az OTP-től, de a nap sztárja a Rába, melynek árfolyama 10 százalékot ugrott.
Rég nem látott kötvénykibocsátásra készül a Microsoft
Több mint kilenc év szünet után tér vissza az amerikai kötvénypiacra a Microsoft, nem is akárhogy, egy jelentős, legalább 25 milliárd dolláros forrásbevonásra készül. A világ legnagyobb szoftvergyártója a versenytársaihoz hasonlóan a mesterséges intelligenciához kapcsolódó nagyszabású beruházásait kívánja finanszírozni a kötvénykibocsátásból - írja a Bloomberg.
A saját dolgozói fúrták meg a történelmi megállapodást: mégsem jön létre a világ legnagyobb távközlési vállalata
Elakadtak a Deutsche Telekom és amerikai leányvállalata, a T-Mobile US egyesüléséről szóló tervek, a német távközlési óriás belső ellenállás miatt egyelőre lemondott a hivatalos ajánlattételről - tudta meg a Bloomberg.
Emelkedés a magyar tőzsdén, elpattant a Rába
Az európai tőzsdéken jó a hangulat csütörtökön, annak ellenére, hogy az amerikai piacokat az Alphabet gyorsjelentése nyomasztja és a határidős indexek állása alapján mínuszos nyitás jöhet a tengerentúlon. A magyar tőzsdén emelkedés látszik, a blue chipek közül csak a Telekom nem erősödik ma, a midcapek közül pedig kiemelkedik a Rába, közel 10 százalékos szárnyalással.
Olyan jöhet a Google-nél, amire még nem volt példa
Ellentétes irányba indult a Google anyacégének, az Alphabetnek és a Microsoftnak az árfolyama a csütörtöki, nyitás előtti kereskedésben a technológiai óriások harmadik negyedéves gyorsjelentése után. A befektetők leginkább a beruházások mértékét és a szabad cash flow alakulását vizsgálták, miközben egyre kritikusabban figyelik a mesterséges intelligenciára fordított kiadások megtérülését - közölte a CNBC. Ha az Alphabet több mint 9,77 százalékos mínuszban zárja a mai napot, az a cég 2004-es tőzsdére lépése óta a legrosszabb, gyorsjelentést követő piaci reakció lesz.
Rég nem látott számokat produkált az OMV - Ugrik az árfolyam
Többéves csúcsra ugrott az OMV tisztított üzemi eredménye a legutóbbi negyedévben a magasabb olaj- és gázáraknak, valamint a megugró finomítói marzsoknak köszönhetően. Az osztrák olaj- és gázipari vállalat ezzel 2022 vége óta a legerősebb negyedévét zárta, a kedvező piaci környezet hatására pedig felfelé módosította idei beruházási terveit és árvárakozásait is.
Ugrik a Rába részvénye!
Kifejezetten magas forgalom mellett
már 10,4 százalékot szárnyalt ma a Rába árfolyama.
A Rába részvényeinek mai szárnyalásában akár szerepet játszhat az a tegnapi bejelentés is, miszerint az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország mintegy 2000 milliárd forintos védelmi beruházási tervét az uniós SAFE-hitelprogram keretében. A befektetők abban bízhatnak, hogy a védelmi kiadások növekedéséből a hadiipari terjeszkedésben érintett Rába is profitálhat, ugyanakkor egyelőre nem ismert, hogy a forrásokból milyen konkrét projektek részesülhetnek. A mostani árfolyam-emelkedés és a brüsszeli döntés közötti közvetlen összefüggést tehát egyelőre nem lehet megerősíteni.
Jelentett az olajóriás: több mint duplájára ugrott a profit
Több mint a duplájára, 9,1 milliárd dollárra növelte harmadik negyedéves nyereségét a francia TotalEnergies olajipari óriásvállalat, jócskán felülmúlva ezzel az elemzői várakozásokat. A kiugró eredmény elsősorban annak köszönhető, hogy az Irán, valamint az Egyesült Államok és Izrael közötti háború miatt jelentősen szűkült a kőolajszármazékok globális kínálata.
Ralizik az OTP
Már 2,1 százalékos pluszban van az OTP árfolyama, ennek köszönhetően kiemelkedően jól teljesít a BUX index: eddig 1 százalékkal került feljebb a börze.
Nevet vált a Waberer's, így fogják hívni a céget
Sajtóeseményt tartott ma a Waberer's, ahol bejelentették a társaság márkamegújítását és a vállalat új nevét.
Tovább veszi saját részvényeit az OTP
Az OTP tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy – a Magyar Nemzeti Banktól kapott elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási egyedi engedély alapján – 2026. október 28-án a Budapesti Értéktőzsdén 21 000 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 42 032 forint/darab átlagáron az OTP, mint befektetési szolgáltató igénybevételével. A tranzakció nyomán az OTP csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 16 701 502 darabra változott. A saját részvény állomány 5,96%.
Közel hatmilliárd eurós veszteséget jelentett a Volkswagen
Jelentősen visszaestek a Volkswagen eladásai, közel hatmilliárd euróra nőtt az üzemi vesztesége a harmadik negyedévben. A számokat elsősorban a Porsche értékvesztése rontotta, de a kínai piac gyengülése és az elektromos autók alacsonyabb jövedelmezősége is nyomás alatt tartja a konszernt. A menedzsment megerősítette a szeptemberben visszavágott éves előrejelzését, a részvények eséssel reagáltak.
Megduplázódott a Shell profitja
Éves összevetésben csaknem megduplázta negyedéves nyereségét a Shell, amely így elérte a 10,81 milliárd dollárt. Az energiaipari óriásvállalat a kiugró eredményt és a rekordszintű finomítói árrést a magas nyersanyagáraknak, valamint a geopolitikai konfliktusok miatt kialakult globális üzemanyaghiánynak köszönheti - tudósított a CNBC.
Emelkedéssel indult a nap az európai tőzsdéken
Többségében emelkednek az irányadó európai részvényindexek a csütörtöki piacnyitás után. A német DAX 0,4 százalékos, a francia CAC 40 0,6 százalékos pluszban jár, míg a brit FTSE 100 0,3 százalékkal került feljebb. Az olasz tőzsde stagnál, a spanyol IBEX 35 viszont 0,8 százalékot esik. Az átfogó európai Stoxx 600 index 0,1 százalékos emelkedést mutat.
Emelkedéssel kezdi a napot a magyar tőzsde
Emelkedéssel indult a kereskedés a budapesti tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Richter és a Mol drágul, egyedül a Magyar Telekom árfolyama csökken.
A Wekerle Plusz segíthet a Masterplastnak a gyenge negyedév után
Jelentősen visszaesett a Masterplast harmadik negyedéves árbevétele, ami a nyári hőség, a gyenge európai építőipari kereslet és a bázisidőszakot erősítő HEM-értékesítés elmaradása számlájára írható. Különösen a hazai piacon volt nagy csökkenés, több mint 40 százalékkal zuhant a magyarországi bevétel az egy évvel korábbi szintről. A magasabb árrésnek és a csökkenő költségeknek köszönhetően az EBITDA ennek ellenére nőtt, a társaság pedig a tavalyi veszteség után nyereséget ért el a harmadik negyedévben. A menedzsment a negyedik negyedévre is a harmadikhoz hasonló eredményt vár, 2027-től viszont a Wekerle Plusz energetikai felújítási program javíthatja a cég kilátásait a menedzsment várakozásai szerint.
Megváltoztak a szokások, új stratégiára kényszerül a világ legnagyobb sörgyártója
Elmaradt a várakozásoktól a világ legnagyobb sörgyártójának számító Anheuser-Busch InBev harmadik negyedéves értékesítési volumene. Bár a vállalat árbevétele meghaladta az elemzői becsléseket, az Egyesült Államokban és Kínában tapasztalt gyengébb sörfogyasztás visszafogta a cégcsoport globális növekedését - írta meg a Bloomberg.
Kilencszeresére ugrott a Samsung profitja, de a befektetőknek ez sem elég
A várakozásoknak nagyjából megfelelő, de történelmi rekordot jelentő harmadik negyedéves pénzügyi eredményeket közölt a Samsung Electronics. Bár a dél-koreai technológiai óriás elsőként lépte át a 100 billió vonos negyedéves üzemi eredményt, a befektetőket ez sem győzte meg teljesen, így a vállalat részvényei több mint négyszázalékos mínuszban zártak a csütörtöki kereskedésben - írta a CNBC.
Nagyot nőtt a Microsoft profitja, jól fogadták a befektetők a gyorsjelentést
A vártnál erősebb felhőüzletággal, magasabb profittal és kiugró készpénztermeléssel jelentkezett a Microsoft. Az Azure növekedése a következő negyedévben tovább gyorsulhat, miközben a társaság a hatalmas AI-beruházások mellett is jelentős pozitív szabad cash flow-t termelt. A jelentés után három százalék körüli pluszba került az árfolyam a zárás utáni kereskedésben.
Az Alphabet elronthatja a hangulatot
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,3 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,5 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,27 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,17 százalékot esett, míg a CSI 300 0,77 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,58 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,21 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,39 százalék pluszban nyithat.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,59 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,13 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,86 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
A KSH ma reggel az ipari termelői árak és a külkereskedelem szeptemberi adatait teszi közzé, a nap második felében pedig jönnek lényeges amerikai adatok, többek között a harmadik negyedéves GDP első becslése. Talán ennél is fontosabb lehet az Európai Központi Bank (EKB) kamatdöntő ülése, Christine Lagarde elnöktől elsősorban a nyugat-európai hozamemelkedéssel kapcsolatban várhat kommentárt a piac.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 11,8 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 71,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 89,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 475,1
|0,2%
|-0,7%
|1,9%
|9,2%
|10,0%
|46,9%
|S&P 500
|7 743,98
|0,3%
|-0,2%
|0,8%
|13,1%
|12,4%
|68,5%
|Nasdaq
|29 813,16
|0,5%
|0,0%
|-1,5%
|18,1%
|14,6%
|89,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|63 954,19
|1,1%
|-1,0%
|-2,9%
|27,0%
|27,4%
|121,9%
|Hang Seng
|23 094,83
|0,2%
|-2,4%
|-6,3%
|-9,9%
|-12,3%
|-9,6%
|CSI 300
|4 083,87
|0,8%
|-0,7%
|-5,9%
|-11,8%
|-13,0%
|-16,0%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 704,02
|0,4%
|0,2%
|1,3%
|5,0%
|5,9%
|63,8%
|CAC
|7 886,96
|0,0%
|-0,4%
|-2,4%
|-3,2%
|-4,0%
|15,9%
|FTSE
|10 694,5
|0,1%
|-0,5%
|0,1%
|7,7%
|10,3%
|47,5%
|FTSE MIB
|49 824,3
|0,4%
|0,4%
|-3,7%
|10,9%
|15,5%
|85,3%
|IBEX
|18 883,5
|-1,4%
|-2,3%
|-3,7%
|9,1%
|17,4%
|109,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|145 330,91
|-0,9%
|1,4%
|-2,6%
|30,9%
|36,7%
|170,3%
|ATX
|6 439,59
|0,2%
|-1,9%
|-8,2%
|20,9%
|37,5%
|71,2%
|PX
|2 638,23
|0,0%
|-0,9%
|-3,1%
|-1,8%
|12,1%
|97,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 600
|-1,6%
|0,1%
|-5,7%
|18,5%
|33,0%
|124,3%
|Mol
|5 030
|1,0%
|2,5%
|-3,8%
|71,1%
|71,2%
|89,5%
|Richter
|13 080
|-2,6%
|3,3%
|5,5%
|32,6%
|24,9%
|52,9%
|Magyar Telekom
|2 780
|1,8%
|3,6%
|8,6%
|55,1%
|54,3%
|551,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|106,25
|2,8%
|2,2%
|6,9%
|85,6%
|74,3%
|28,3%
|Brent
|115,43
|1,3%
|6,0%
|9,6%
|89,7%
|79,7%
|36,8%
|Arany
|4 037,85
|-0,6%
|-2,2%
|-2,0%
|-6,6%
|1,9%
|124,2%
|Devizák
|EURHUF
|367,1750
|0,2%
|0,5%
|-0,2%
|-4,4%
|-5,4%
|1,6%
|USDHUF
|329,6154
|0,3%
|1,2%
|1,8%
|0,8%
|-1,0%
|6,5%
|GBPHUF
|438,5400
|0,0%
|0,7%
|2,4%
|-0,5%
|-0,8%
|2,8%
|EURUSD
|1,1140
|0,0%
|-0,8%
|-2,0%
|-5,2%
|-4,5%
|-4,6%
|USDJPY
|157,8600
|0,0%
|-0,2%
|0,2%
|0,7%
|3,8%
|39,2%
|GBPUSD
|1,3301
|-0,1%
|-0,6%
|0,4%
|-1,1%
|0,2%
|-3,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|81 250,13
|0,5%
|-3,3%
|-2,6%
|-8,4%
|-28,0%
|34,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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Több mint 7 százalékkal esett a Google anyavállalatának, az Alphabetnek a részvényárfolyama az amerikai tőzsdei zárás utáni kereskedésben, miután a cég a várakozásoktól elmaradó harmadik negyedéves bevételről és nyereségről számolt be. Bár a vállalat ismét jelentősen, 50 milliárd dollár fölé növelte a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kiadásait, a fő tevékenységének számító keresőhirdetési üzletág az előre jelzettnél lassabban bővült - jelentette a Financial Times.
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