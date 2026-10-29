Hatalmas zuhanás jöhet a Google anyacégénél, miközben az olajpapírok szárnyalnak

Jelentősen visszaesett a Masterplast harmadik negyedéves árbevétele, ami a nyári hőség, a gyenge európai építőipari kereslet és a bázisidőszakot erősítő HEM-értékesítés elmaradása számlájára írható. Különösen a hazai piacon volt nagy csökkenés, több mint 40 százalékkal zuhant a magyarországi bevétel az egy évvel korábbi szintről. A magasabb árrésnek és a csökkenő költségeknek köszönhetően az EBITDA ennek ellenére nőtt, a társaság pedig a tavalyi veszteség után nyereséget ért el a harmadik negyedévben. A menedzsment a negyedik negyedévre is a harmadikhoz hasonló eredményt vár, 2027-től viszont a Wekerle Plusz energetikai felújítási program javíthatja a cég kilátásait a menedzsment várakozásai szerint.