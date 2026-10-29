Hatalmasat zuhant a Google anyacége, miközben az olajpapírok szárnyalnak

Mínuszban indult a csütörtöki kereskedés az amerikai tőzsdéken. A nyitás utáni percekben a Dow Jones 0,35 százalékot, az S&P 500 0,46 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,54 százalékkal került lejjebb.

A hangulatot elsősorban az Alphabet gyorsjelentése rontja, miután a keresőhirdetések vártnál gyengébb teljesítménye és az AI-beruházások növekvő finanszírozási igénye ismét elbizonytalanította a befektetőket. A Microsoftnál viszont az erős felhőüzletág és a kedvező készpénztermelés támogatta az árfolyamot. A gyorsjelentési szezon este is folytatódik, a zárás után az Amazon és az Intel számai érkeznek.