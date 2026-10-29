12°C erősen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Kilencszeresére ugrott a Samsung profitja, de a befektetőknek ez sem elég
Üzlet

Kilencszeresére ugrott a Samsung profitja, de a befektetőknek ez sem elég

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A várakozásoknak nagyjából megfelelő, de történelmi rekordot jelentő harmadik negyedéves pénzügyi eredményeket közölt a Samsung Electronics. Bár a dél-koreai technológiai óriás elsőként lépte át a 100 billió vonos negyedéves üzemi eredményt, a befektetőket ez sem győzte meg teljesen, így a vállalat részvényei több mint négyszázalékos mínuszban zártak a csütörtöki kereskedésben - írta a CNBC.

A cég árbevétele 195,25 billió vonra rúgott, az üzemi eredménye pedig elérte a 107,44 billió vont. Ezek a számok csupán hajszállal maradtak el az elemzői várakozásoktól, éves összevetésben viszont hatalmas ugrást jelentenek,

hiszen a bevétel több mint a duplájára, az üzemi profit pedig közel a kilencszeresére nőtt.

Ezzel a Samsung már a negyedik egymást követő negyedévben döntött bevételi és nyereségrekordot, mégsem tudott komolyabb lelkesedést kiváltani a tőzsdén, ahol a papírok árfolyama napközben öt százalékot is esett, mielőtt 4,13 százalékos veszteséggel zárt volna.

Rm0ux5C7

A kiugró teljesítmény szinte teljes egészében a félvezető-üzletágnak köszönhető, amely önmagában 147,1 billió vonos bevételt és 106,5 billió vonos üzemi nyereséget termelt. A növekedést a mesterséges intelligenciához kapcsolódó memóriachipek iránti töretlen kereslet fűtötte. Rekordot döntött a memóriaüzletág is, miután jelentősen felfutottak a nagy sávszélességű memóriák (HBM4) eladásai, és egyre több szerverekbe szánt SSD-meghajtóra volt szükség a piacon.

Még több Üzlet

Bepörögtek a big tech jelentések - Mutatjuk mi történik a tőzsdéken

Megjött a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára!

Közel hatmilliárd eurós veszteséget jelentett a Volkswagen

A vállalat szerint az AI-infrastruktúrába történő beruházások 2027-ben még inkább felgyorsulnak majd, ami tovább szűkítheti a memóriakínálatot.

A tőzsdei fanyalgást látva Josh Gilbert, az eToro befektetési platform elemzője rámutatott arra, hogy az AI-láz annyira elkényeztette a befektetőket, hogy a rekorderedményeket ma már nem ünneplésre okot adó sikerként, hanem alapelvárásként kezelik. A szakértő szerint a harmadik negyedéves számok azt is megmutatják, hogy a cég nyeresége szinte kizárólag a chipgyártástól függ. Bár a Samsungot sokoldalú óriásvállalatként szokás emlegetni, a részvényesei valójában egy olyan memóriagyártóba fektetnek be, amelynek mellékesen van egy okostelefonos üzletága is, így a cég sorsa nagyban függ a memóriaárak alakulásától.

A gyorsjelentés mellett a vállalat komoly részvényesi juttatásokat is bejelentett, így a harmadik negyedévre 30 billió von értékben fizetnek készpénzes osztalékot, ami részvényenként 4601 vont jelent. Emellett az idei évben további 55-75 billió vont terveznek visszajuttatni a befektetőknek osztalékfizetés és sajátrészvény-visszavásárlások formájában, a konkrét végrehajtási terveket pedig a 2027. január végére kitűzött ülésén véglegesíti majd az igazgatótanács.

A negyedév során a dél-koreai óriás több stratégiai befektetést is tető alá hozott az AI-szektorban. A Samsung Electronics öt leányvállalatával közösen egymilliárd dollárt fektetett a KKR magántőkealap által támogatott Helix Digital Infrastructure vállalatba, amelyből az anyacég önmagában 500 millió dollárt vállalt. Emellett partnerségre léptek a francia Mistral AI startuppal is, amelynek nemcsak a legutóbbi, D sorozatú tőkebevonását vezették, de a fejlesztéseit a saját félvezetőgyártási és chiptervezési folyamataikba is beépítik.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?

A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Belenyúl a lakáspiacba a kormány, a szakértők már látják a Wekerle Plusz buktatóit
Tisza-kormány: Csehországba látogat Magyar Péter és 8 minisztere, sorra jönnek az új fejlesztési programok
Itt a hét legfontosabb döntése - Jó napot zártak a tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility