Kilencszeresére ugrott a Samsung profitja, de a befektetőknek ez sem elég

A cég árbevétele 195,25 billió vonra rúgott, az üzemi eredménye pedig elérte a 107,44 billió vont. Ezek a számok csupán hajszállal maradtak el az elemzői várakozásoktól, éves összevetésben viszont hatalmas ugrást jelentenek,
hiszen a bevétel több mint a duplájára, az üzemi profit pedig közel a kilencszeresére nőtt.
Ezzel a Samsung már a negyedik egymást követő negyedévben döntött bevételi és nyereségrekordot, mégsem tudott komolyabb lelkesedést kiváltani a tőzsdén, ahol a papírok árfolyama napközben öt százalékot is esett, mielőtt 4,13 százalékos veszteséggel zárt volna.
A kiugró teljesítmény szinte teljes egészében a félvezető-üzletágnak köszönhető, amely önmagában 147,1 billió vonos bevételt és 106,5 billió vonos üzemi nyereséget termelt. A növekedést a mesterséges intelligenciához kapcsolódó memóriachipek iránti töretlen kereslet fűtötte. Rekordot döntött a memóriaüzletág is, miután jelentősen felfutottak a nagy sávszélességű memóriák (HBM4) eladásai, és egyre több szerverekbe szánt SSD-meghajtóra volt szükség a piacon.
A vállalat szerint az AI-infrastruktúrába történő beruházások 2027-ben még inkább felgyorsulnak majd, ami tovább szűkítheti a memóriakínálatot.
A tőzsdei fanyalgást látva Josh Gilbert, az eToro befektetési platform elemzője rámutatott arra, hogy az AI-láz annyira elkényeztette a befektetőket, hogy a rekorderedményeket ma már nem ünneplésre okot adó sikerként, hanem alapelvárásként kezelik. A szakértő szerint a harmadik negyedéves számok azt is megmutatják, hogy a cég nyeresége szinte kizárólag a chipgyártástól függ. Bár a Samsungot sokoldalú óriásvállalatként szokás emlegetni, a részvényesei valójában egy olyan memóriagyártóba fektetnek be, amelynek mellékesen van egy okostelefonos üzletága is, így a cég sorsa nagyban függ a memóriaárak alakulásától.
A gyorsjelentés mellett a vállalat komoly részvényesi juttatásokat is bejelentett, így a harmadik negyedévre 30 billió von értékben fizetnek készpénzes osztalékot, ami részvényenként 4601 vont jelent. Emellett az idei évben további 55-75 billió vont terveznek visszajuttatni a befektetőknek osztalékfizetés és sajátrészvény-visszavásárlások formájában, a konkrét végrehajtási terveket pedig a 2027. január végére kitűzött ülésén véglegesíti majd az igazgatótanács.
A negyedév során a dél-koreai óriás több stratégiai befektetést is tető alá hozott az AI-szektorban. A Samsung Electronics öt leányvállalatával közösen egymilliárd dollárt fektetett a KKR magántőkealap által támogatott Helix Digital Infrastructure vállalatba, amelyből az anyacég önmagában 500 millió dollárt vállalt. Emellett partnerségre léptek a francia Mistral AI startuppal is, amelynek nemcsak a legutóbbi, D sorozatú tőkebevonását vezették, de a fejlesztéseit a saját félvezetőgyártási és chiptervezési folyamataikba is beépítik.
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