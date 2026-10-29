Közel hatmilliárd eurós veszteséget jelentett a Volkswagen

A Volkswagen-csoport 1,89 millió járművet adott át az ügyfeleinek július és szeptember között, 14,3 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az árbevétel ennél kisebb mértékben, 6,3 százalékkal csökkent, 75,3 milliárd euróra.
Az üzemi veszteség az egy évvel korábbi 1,3 milliárdról 5,86 milliárd euróra nőtt, jóval meghaladva a Visible Alpha által összeállított 2,6 milliárd eurós elemzői konszenzust.
Az üzemi marzs mínusz 7,8 százalékra romlott a tavalyi mínusz 1,6 százalékról, az adózott veszteség pedig 1,07 milliárdról 5,82 milliárd euróra nőtt. Az autóipari üzletág nettó cash flow-ja 61 százalékkal, 1,23 milliárd euróra csökkent.
A negyedéves eredményt összesen 7,8 milliárd eurónyi egyszeri tétel terhelte.
Ebből 6,4 milliárd euró a Porsche-hoz kapcsolódó goodwill értékvesztése volt, további mintegy egymilliárd pedig kínai eszközleírás. Átszervezési költségek és egyéb leírások is rontották a számokat. A Porsche goodwilljének leírása közvetlen pénzkiáramlással nem járó tétel, amely a márka hosszabb távú kilátásainak romlását tükrözi. Ennek várható hatását a Volkswagen már a szeptemberi profit warningban jelezte.
A harmadik negyedév lényegében elvitte az első félév üzemi profitját. Január és szeptember között a Volkswagen 233,4 milliárd eurós árbevételt ért el, 2,2 százalékkal kevesebbet a tavalyinál. Az üzemi eredmény 5,4 milliárdról mindössze 71 millió euróra csökkent.
Az egyszeri tételek nélkül a kilenchavi üzemi profit 8,8 milliárd euró, a marzs 3,8 százalék lett volna. Arno Antlitz pénzügyi és operatív igazgató szerint ez a jövedelmezőség túl alacsony a jövőbeli fejlesztések megfelelő finanszírozásához. A vezetőség mintegy 31 milliárd eurós költségprogrammal javítaná a helyzetet.
Kínában a csoport személyautó-átadásai 30,3 százalékkal, mintegy 1,38 millióra estek az első kilenc hónapban. Európában ugyanakkor az új megrendelések száma 4 százalékkal, ezen belül az elektromos autóké 39 százalékkal nőtt. A tisztán elektromos modellek már az európai rendelésállomány 40 százalékát adják. Ezeken jelenleg kevesebbet keres a Volkswagen, mint a belső égésű autókon, így térnyerésük rövid távon rontja a marzsokat.
Az autóipari üzletág kilenchavi nettó cash flow-ja 1,8 milliárdról 4,4 milliárd euróra javult, amit az alacsonyabb beruházások és a portfólió átalakításához kapcsolódó tranzakciók segítettek. A nettó likviditás szeptember végén 33 milliárd euró volt.
Márkák
A Volkswagen személyautó-márkát, a Škodát, a Seat/Cuprát és a Volkswagen Vans tömörítő Core csoport árbevétele lényegében stagnált, 106,4 milliárd euró volt az első kilenc hónapban. Üzemi eredménye 4,7 milliárdról 4,3 milliárd euróra csökkent, a marzs pedig 4,4-ről 4,1 százalékra szűkült. A Škoda erős teljesítménye ellensúlyozta a Volkswagen márka gyengébb eredményét.
Az Audi vezette Progressive csoport bevétele 42,1 milliárd euró lett, üzemi eredménye 26 százalékkal, 1,15 milliárd euróra csökkent. Az üzemi marzs 3,2-ről 2,7 százalékra romlott. A teljesítményt elsősorban a kínai és észak-amerikai visszaesés, valamint a járművek maradványértékének kedvezőtlen alakulása húzta vissza.
A Porsche autóipari üzletága 22,1 milliárd eurós árbevétel mellett 1,49 milliárd eurós üzemi profitot és 6,7 százalékos marzsot ért el. A márka működése tehát nyereséges maradt, a hozzá kapcsolódó goodwill 6,4 milliárd eurós leírása a konszern eredményét terheli, ebben a márkacsoportos üzemi eredményben nem szerepel.
A teherautógyártó Tratont magában foglaló Trucks csoport árbevétele 2 százalékkal, 31,9 milliárd euróra nőtt. Üzemi eredménye 2 százalékkal, 1,66 milliárd euróra csökkent, a marzs pedig 5,4-ről 5,2 százalékra mérséklődött.
Kilátások
A Volkswagen megerősítette a szeptemberben csökkentett éves előrejelzését. A menedzsment 2026-ra mintegy 315 milliárd eurós árbevételt és legfeljebb 1 százalékos üzemi marzsot vár. Az autóipari üzletág nettó cash flow-ja 3–6 milliárd euró, év végi nettó likviditása pedig 32–34 milliárd euró lehet.
A szeptemberi profit warning előtt még 4–5,5 százalékos üzemi marzzsal számoltak. Az egyszeri tételek nélkül az idei nyereséghányad körülbelül 4 százalék lehet. Az előrejelzés a jelenlegi vámkörnyezet fennmaradására épül, a közel-keleti konfliktus esetleges további eszkalációjának hatásait nem tartalmazza.
A Volkswagen részvényei a gyorsjelentés után mintegy 2 százalékot estek. A vártnál nagyobb üzemi veszteség mellett a vezetőség is arra figyelmeztetett, hogy az egyszeri tételektől megtisztított jövedelmezőség hosszabb távon elégtelen.
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