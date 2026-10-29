12°C erősen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Külföldön sorra másolják az európai kriptoszabályokat, mégis van, amiben csúnyán elbukik a rendszer
Üzlet

Külföldön sorra másolják az európai kriptoszabályokat, mégis van, amiben csúnyán elbukik a rendszer

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Az Európai Unió kriptoeszközökre vonatkozó MiCA-szabályozása globális mintává vált, a licencelés pedig ma már versenyelőnyt jelent a piacon, mondta Ács Zoltán, a Magyar Fintech Szövetség elnöke a szervezet Kripto Meetup című rendezvényén. Mintegy 30 nem uniós ország kezdte el átvenni az uniós szabályozást. A szakértők szerint a hazai kriptobefektetők száma elérheti akár az egymillió főt, a tokenizáció pedig már a reálgazdaságban is megjelent. A szigorú szabályozás megtisztította az európai piacot, ugyanakkor a végrehajtás még hiányos, mert egyes licenc nélküli globális óriáscégek továbbra is zavartalanul gyűjthetik az európai ügyfeleket. A szakmai szervezetek célja, hogy Magyarország regionális innovációs központtá váljon, ehhez azonban például a Polgári Törvénykönyvet és az ágazati jogszabályokat is módosítani kell.
Banking Technology 2026
Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Az Európai Unió kriptoeszközökre vonatkozó szabályozási keretrendszere globális mintává vált, a jogi megfelelőség és a licencelés pedig adminisztratív teher helyett versenyelőnyt jelent a piacon – mutatott rá Ács Zoltán, a Magyar Fintech Szövetség elnöke a szervezet Kripto Meetup c. rendezvényén.

Az elnök értékelése szerint a kriptovaluta-piacon tapasztalt korábbi megrázkódtatások után nyár végére részben helyreállt a rend, az eszközosztály szabályozása pedig elkerülhetetlenné vált. Az Európai Unió által alkotott MiCA (Markets in Crypto-Assets) szabályozási keretrendszer sikeres jogalkotási exportnak tekinthető, tekintve, hogy mintegy 30 nem EU-s ország kezdte el átvenni és a saját jogrendszerére igazítani az uniós mintát.

A mesterséges intelligencia terjedésével új pénzmosási sémák és csalási modellek jelennek meg, ebben a környezetben pedig a transzparens, szabályozott működés maga vált a termékké, amelyért a bankok, a fintechek és a befektetők egyaránt hajlandóak megfizetni a felárat

– emelte ki Ács Zoltán.

Még több Üzlet

Szabadesésben a Google anyacége, nincs jó napja az amerikai tőzsdének

Több millió eurós együttműködést ütött nyélbe Tanács Zoltán a cseh miniszterelnök-helyettessel

Összeomlott a ServiceNow árfolyama, értékének negyedét elvesztette a cég

A régiós piacokat tekintve Lengyelországban és Romániában jogi és végrehajtási nehézségek, köztük uniós kötelezettségszegési eljárások nehezítik a kriptopiaci szabályozás gyakorlati alkalmazását. Ezzel szemben Magyarországon már működik a rendszer, ahol a CoinCash megszerezte az első hazai MiCA-engedélyt.

Az európai országok között jelenleg is verseny zajlik a megbízható, nem uniós kriptoszolgáltatók bevonzásáért és a külföldi működőtőke-beruházásokért (FDI).

A tisztán működő piaci szereplőkért éles nemzetközi küzdelem folyik, és Magyarország számára komoly gazdasági lehetőséget jelent, ha képes vonzó célponttá válni ezen a területen

– hangsúlyozta a szakember.

Mi lesz a hazai kriptopiac sorsa?

A meetup üzleti panelbeszélgetésén a Szőke Gergő (Bitpanda), Krocsek Attila (Blockben) és Töreky Bence (Lightyear) képviselői értékelték a hazai és európai kriptopiac folyamatait. A szakértők egyetértettek abban, hogy a magyar piac a magas digitális érettségnek köszönhetően jelentős bővülés előtt áll, a tokenizáció pedig már a reálgazdaságban is megjelent. Eközben a MiCA-szabályozás drasztikusan megtisztította az európai piacot, bár a globális szereplőkkel szembeni fellépés terén még akadnak hiányosságok.

A panel résztvevői szerint a magyar lakosság digitális érettsége és technológiai nyitottsága kifejezetten magas, a felhasználók pedig igénylik a lokalizált, magyar nyelvű szolgáltatásokat. Bár a pontos számok a módszertantól függően változnak, a becslések szerint a hazai kriptobefektetők száma elérheti az 500–600 ezer főt, ami a többszöröse a külföldi értékpapírokat tartó magyarokénak. A szakértők hangsúlyozták, hogy egy teljes generáció nőtt fel úgy, hogy az első befektetése nem egy hagyományos részvény, hanem kriptoeszköz volt. A szolgáltatók arra számítanak, hogy

a következő években a lakossági felhasználók mellett a vállalati szektorban, sőt a hagyományos banki kínálatban is alapvető elvárássá válik a kriptoeszközök integrálása.

A pusztán befektetési célú kereskedés mellett egyre hangsúlyosabbá válik a tokenizáció, amely ma már jócskán túlmutat az induló startupok forrásbevonásán. A szabályozott kereteken belül óriási üzleti potenciál rejlik a platformtokenekben és a reálgazdasági eszközök (RWA) digitalizációjában. A hazai szolgáltatókhoz ma már az energetikai szektorból, a feldolgozóiparból, az ingatlanpiacról, sőt nagy közműszolgáltatóktól és megosztásalapú platformoktól is érkeznek megkeresések. Számukra a tokenizáció nem csupán egy innovatív vállalati likviditáskezelési (treasury) eszköz, hanem a márkahűség és az ügyfél-elköteleződés növelésének egy rendkívül hatékony, új generációs formája.

Az európai, és ezáltal a magyar piacot is alapjaiban határozza meg a MiCA-szabályozás, amely nagymértékben megemelte a piacra lépési küszöböt, és egyértelmű piactisztulást hozott. Míg korábban több ezer cég próbálkozott Európában, ez a szám mára a töredékére csökkent. A szigorú engedélyezési folyamat jelentősen növelte a befektetői bizalmat, és komoly lépéselőnyt jelent az EU-n belül engedéllyel működő vállalatok számára a sokszor megbízhatatlan, harmadik országbeli projektekkel szemben.

A beszélgetés során ugyanakkor kritika is megfogalmazódott, mivel bár Európa büszke a harmonizált szabályrendszerére, a gyakorlati végrehajtás és a jogkövetés kikényszerítése még hiányos. Egyes globális, uniós licenccel nem rendelkező – esetenként büntetőeljárás alatt álló – óriáscégek a határon átnyúló szolgáltatások kiskapuit kihasználva a mai napig aktívan és zavartalanul gyűjthetik az európai ügyfeleket, ami rontja a szabálykövető szereplők versenyhelyzetét.

Szabályozási helyzetkép

A jogi és szabályozási kérdéseket Solymoss Gyula (Blockchain Koalíció), Hümpfner Viktória (Magyar Fintech Szövetség), valamint Greinstetter Balázs (Magyar Nemzeti Bank) szakértői vitatták meg.

A Blockchain Koalíció, a Magyar Fintech Szövetség és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szakértői szerint a szektor jövőjét az ágazati jogszabályok blokklánchoz igazítása és a formálódó MiCA 2.0 rendelet határozza meg, amelyek révén Magyarország regionális kiindulóponttá válhat a technológiai innovációk számára.

A korábbi évek jogi bizonytalanságát mára felváltotta a kiszámíthatóság. Az európai uniós szabályozással teljes mértékben harmonizált hazai jogszabályi környezet aktív piacot teremtett, ahol a piaci szereplők részéről jelentősen megnőtt a hajlandóság a hivatalos engedélyek megszerzésére.

Az MNB tapasztalatai szerint

immár működnek bejegyzett hazai kriptoeszköz-szolgáltatók, és számos engedélyezési eljárás van folyamatban.

A felügyelet fókuszában továbbra is a biztonság áll, ami a hazai ügyfelek számára komoly értéket képvisel, hiszen a szabályozott, belföldön engedélyezett szolgáltatók jelenléte többletgaranciát nyújt a befektetők vagyonának védelmére.

A szabályozóknak azonban nemcsak a piac felügyeletét kell ellátniuk, hanem utat is kell nyitniuk az innovációnak. A szakemberek egyetértenek abban, hogy a blokklánctechnológia következő nagy ugrása a tokenizáció – például az energetika vagy az ingatlanpiac területén –, amely új gazdasági motorként jelenhet meg. Bár az ehhez szükséges technológia rendelkezésre áll, a jogi környezet finomhangolása még várat magára.

A technológiai fejlődés sebessége miatt az uniós szabályozás is folyamatos frissítésre szorul. Bár a MiCA-rendelet bevezetése mérföldkő volt, a gyakorlati tapasztalatok alapján már zajlik a szabályozás felülvizsgálata és a MiCA 2.0 előkészítése.

A hazai szakmai szervezetek célja, hogy Magyarország a jövőben ne csupán a külföldi technológiai cégek célpiaca legyen, hanem egy olyan innovációbarát kiindulási bázissá váljon, ahonnan a vállalatok európai szinten is sikeresen terjeszkedhetnek. Ehhez elengedhetetlen a hatóságok, a szabályozók és a piaci szereplők folyamatos, proaktív együttműködése.

Banking Technology 2026
Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?

A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B

PR cikk

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Cseh miniszterelnök Magyar Péter mellett állva: abszurdnak tartom, hogy Magyarországnak napi egy milliós bírságot kell fizetnie
Tisza-kormány: sorjáznak a bejelentések a cseh-magyar kormányülés után, letartóztatás történt lélegeztetőgép-ügyben
Nevet vált a Waberer's, így fogják hívni a céget
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility