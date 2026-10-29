Külföldön sorra másolják az európai kriptoszabályokat, mégis van, amiben csúnyán elbukik a rendszer

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Az Európai Unió kriptoeszközökre vonatkozó MiCA-szabályozása globális mintává vált, a licencelés pedig ma már versenyelőnyt jelent a piacon, mondta Ács Zoltán, a Magyar Fintech Szövetség elnöke a szervezet Kripto Meetup című rendezvényén. Mintegy 30 nem uniós ország kezdte el átvenni az uniós szabályozást. A szakértők szerint a hazai kriptobefektetők száma elérheti akár az egymillió főt, a tokenizáció pedig már a reálgazdaságban is megjelent. A szigorú szabályozás megtisztította az európai piacot, ugyanakkor a végrehajtás még hiányos, mert egyes licenc nélküli globális óriáscégek továbbra is zavartalanul gyűjthetik az európai ügyfeleket. A szakmai szervezetek célja, hogy Magyarország regionális innovációs központtá váljon, ehhez azonban például a Polgári Törvénykönyvet és az ágazati jogszabályokat is módosítani kell.

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Az Európai Unió kriptoeszközökre vonatkozó szabályozási keretrendszere globális mintává vált, a jogi megfelelőség és a licencelés pedig adminisztratív teher helyett versenyelőnyt jelent a piacon – mutatott rá Ács Zoltán, a Magyar Fintech Szövetség elnöke a szervezet Kripto Meetup c. rendezvényén.

Az elnök értékelése szerint a kriptovaluta-piacon tapasztalt korábbi megrázkódtatások után nyár végére részben helyreállt a rend, az eszközosztály szabályozása pedig elkerülhetetlenné vált. Az Európai Unió által alkotott MiCA (Markets in Crypto-Assets) szabályozási keretrendszer sikeres jogalkotási exportnak tekinthető, tekintve, hogy mintegy 30 nem EU-s ország kezdte el átvenni és a saját jogrendszerére igazítani az uniós mintát.

A mesterséges intelligencia terjedésével új pénzmosási sémák és csalási modellek jelennek meg, ebben a környezetben pedig a transzparens, szabályozott működés maga vált a termékké, amelyért a bankok, a fintechek és a befektetők egyaránt hajlandóak megfizetni a felárat

– emelte ki Ács Zoltán.

A régiós piacokat tekintve Lengyelországban és Romániában jogi és végrehajtási nehézségek, köztük uniós kötelezettségszegési eljárások nehezítik a kriptopiaci szabályozás gyakorlati alkalmazását. Ezzel szemben Magyarországon már működik a rendszer, ahol a CoinCash megszerezte az első hazai MiCA-engedélyt.

Az európai országok között jelenleg is verseny zajlik a megbízható, nem uniós kriptoszolgáltatók bevonzásáért és a külföldi működőtőke-beruházásokért (FDI).

A tisztán működő piaci szereplőkért éles nemzetközi küzdelem folyik, és Magyarország számára komoly gazdasági lehetőséget jelent, ha képes vonzó célponttá válni ezen a területen

– hangsúlyozta a szakember.

Mi lesz a hazai kriptopiac sorsa?

A meetup üzleti panelbeszélgetésén a Szőke Gergő (Bitpanda), Krocsek Attila (Blockben) és Töreky Bence (Lightyear) képviselői értékelték a hazai és európai kriptopiac folyamatait. A szakértők egyetértettek abban, hogy a magyar piac a magas digitális érettségnek köszönhetően jelentős bővülés előtt áll, a tokenizáció pedig már a reálgazdaságban is megjelent. Eközben a MiCA-szabályozás drasztikusan megtisztította az európai piacot, bár a globális szereplőkkel szembeni fellépés terén még akadnak hiányosságok.

A panel résztvevői szerint a magyar lakosság digitális érettsége és technológiai nyitottsága kifejezetten magas, a felhasználók pedig igénylik a lokalizált, magyar nyelvű szolgáltatásokat. Bár a pontos számok a módszertantól függően változnak, a becslések szerint a hazai kriptobefektetők száma elérheti az 500–600 ezer főt, ami a többszöröse a külföldi értékpapírokat tartó magyarokénak. A szakértők hangsúlyozták, hogy egy teljes generáció nőtt fel úgy, hogy az első befektetése nem egy hagyományos részvény, hanem kriptoeszköz volt. A szolgáltatók arra számítanak, hogy

a következő években a lakossági felhasználók mellett a vállalati szektorban, sőt a hagyományos banki kínálatban is alapvető elvárássá válik a kriptoeszközök integrálása.

A pusztán befektetési célú kereskedés mellett egyre hangsúlyosabbá válik a tokenizáció, amely ma már jócskán túlmutat az induló startupok forrásbevonásán. A szabályozott kereteken belül óriási üzleti potenciál rejlik a platformtokenekben és a reálgazdasági eszközök (RWA) digitalizációjában. A hazai szolgáltatókhoz ma már az energetikai szektorból, a feldolgozóiparból, az ingatlanpiacról, sőt nagy közműszolgáltatóktól és megosztásalapú platformoktól is érkeznek megkeresések. Számukra a tokenizáció nem csupán egy innovatív vállalati likviditáskezelési (treasury) eszköz, hanem a márkahűség és az ügyfél-elköteleződés növelésének egy rendkívül hatékony, új generációs formája.

Az európai, és ezáltal a magyar piacot is alapjaiban határozza meg a MiCA-szabályozás, amely nagymértékben megemelte a piacra lépési küszöböt, és egyértelmű piactisztulást hozott. Míg korábban több ezer cég próbálkozott Európában, ez a szám mára a töredékére csökkent. A szigorú engedélyezési folyamat jelentősen növelte a befektetői bizalmat, és komoly lépéselőnyt jelent az EU-n belül engedéllyel működő vállalatok számára a sokszor megbízhatatlan, harmadik országbeli projektekkel szemben.

A beszélgetés során ugyanakkor kritika is megfogalmazódott, mivel bár Európa büszke a harmonizált szabályrendszerére, a gyakorlati végrehajtás és a jogkövetés kikényszerítése még hiányos. Egyes globális, uniós licenccel nem rendelkező – esetenként büntetőeljárás alatt álló – óriáscégek a határon átnyúló szolgáltatások kiskapuit kihasználva a mai napig aktívan és zavartalanul gyűjthetik az európai ügyfeleket, ami rontja a szabálykövető szereplők versenyhelyzetét.

Szabályozási helyzetkép

A jogi és szabályozási kérdéseket Solymoss Gyula (Blockchain Koalíció), Hümpfner Viktória (Magyar Fintech Szövetség), valamint Greinstetter Balázs (Magyar Nemzeti Bank) szakértői vitatták meg.

A Blockchain Koalíció, a Magyar Fintech Szövetség és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szakértői szerint a szektor jövőjét az ágazati jogszabályok blokklánchoz igazítása és a formálódó MiCA 2.0 rendelet határozza meg, amelyek révén Magyarország regionális kiindulóponttá válhat a technológiai innovációk számára.

A korábbi évek jogi bizonytalanságát mára felváltotta a kiszámíthatóság. Az európai uniós szabályozással teljes mértékben harmonizált hazai jogszabályi környezet aktív piacot teremtett, ahol a piaci szereplők részéről jelentősen megnőtt a hajlandóság a hivatalos engedélyek megszerzésére.

Az MNB tapasztalatai szerint

immár működnek bejegyzett hazai kriptoeszköz-szolgáltatók, és számos engedélyezési eljárás van folyamatban.

A felügyelet fókuszában továbbra is a biztonság áll, ami a hazai ügyfelek számára komoly értéket képvisel, hiszen a szabályozott, belföldön engedélyezett szolgáltatók jelenléte többletgaranciát nyújt a befektetők vagyonának védelmére.

A szabályozóknak azonban nemcsak a piac felügyeletét kell ellátniuk, hanem utat is kell nyitniuk az innovációnak. A szakemberek egyetértenek abban, hogy a blokklánctechnológia következő nagy ugrása a tokenizáció – például az energetika vagy az ingatlanpiac területén –, amely új gazdasági motorként jelenhet meg. Bár az ehhez szükséges technológia rendelkezésre áll, a jogi környezet finomhangolása még várat magára.

A technológiai fejlődés sebessége miatt az uniós szabályozás is folyamatos frissítésre szorul. Bár a MiCA-rendelet bevezetése mérföldkő volt, a gyakorlati tapasztalatok alapján már zajlik a szabályozás felülvizsgálata és a MiCA 2.0 előkészítése.

A hazai szakmai szervezetek célja, hogy Magyarország a jövőben ne csupán a külföldi technológiai cégek célpiaca legyen, hanem egy olyan innovációbarát kiindulási bázissá váljon, ahonnan a vállalatok európai szinten is sikeresen terjeszkedhetnek. Ehhez elengedhetetlen a hatóságok, a szabályozók és a piaci szereplők folyamatos, proaktív együttműködése.

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