Letarolja a piacot a népszerű elhízás elleni szer, több jó hírt is közölt az Eli Lilly

A vállalat a harmadik negyedévben 24,4 milliárd dolláros árbevételt és részvényenként 7,48 dolláros korrigált nyereséget ért el, ami kellemes meglepetést okozott, a Wall Street elemzői ugyanis csupán 22,61 milliárd dolláros bevételre és 6,26 dolláros egy részvényre jutó eredményre számítottak.
A várakozásokat meghaladó számok hatására
a cég a 2026-os teljes évre vonatkozó bevételi várakozását a korábbi 85–87 milliárd dolláros sávról 91–92 milliárd dollárra emelte.
Az egész éves korrigált egy részvényre jutó eredmény (EPS) előrejelzését ugyanakkor enyhén lefelé, 35–36 dollárra módosította a korábban várt 35,5–36,5 dollárról, mivel az alaptevékenységből származó profitnövekedést ellensúlyozták felvásárlásokhoz kapcsolódó költségek, amelyek részvényenként 4,57 dollárt tettek ki.
A Mounjaro globális bevétele 65 százalékkal, 10,72 milliárd dollárra ugrott a negyedév során, amiből nagyjából 5 milliárd dollár származott az Egyesült Államokból. A készítmény különösen a nemzetközi piacokon szerepelt jól, ahol az eladások 93 százalékkal bővültek. A nagyjából három éve piacra dobott Zepbound 5,35 milliárd dolláros bevételt termelt – döntő részben az amerikai piacon –, ami 49 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Mindkét húzótermék szárnyalásával sikerült ellensúlyozni az alacsonyabb amerikai árakat, amelyek a Trump-kormánnyal tavaly megkötött gyógyszerár-megállapodás következményei. Az értékesítést az is segítette, hogy az amerikai Medicare állami egészségbiztosítási program júliusban egy ideiglenes kísérleti projekt keretében elkezdte támogatni a GLP-1 típusú készítmények súlycsökkentési célú felírását.
Bár az injekciós készítmények iránti kereslet töretlen, az áprilisban amerikai engedélyt kapott, tabletta formájában szedhető Foundayo eladásai csalódást okoztak. Az új elhízás elleni szer 184 millió dolláros bevételt hozott a negyedévben, ami elmaradt a várt 229 millió dollártól. A készítmény közvetlen versenyben áll a fő rivális Novo Nordisk januárban bevezetett, szintén szájon át szedhető gyógyszerével.
Az Eli Lilly ennek ellenére stabilan őrzi piacvezető szerepét a rohamosan növekvő GLP-1-szegmensben. A csütörtöki befektetői prezentáció alapján a cég a harmadik negyedévben az elhízás és a cukorbetegség elleni szerek amerikai piacának 63 százalékát birtokolta, míg a Novo Nordisk részesedése 36,6 százalék volt. A nemzetközi piacokon szintén az Eli Lilly állt az élen 58,4 százalékos részesedéssel a dán versenytárs 41,6 százalékával szemben.
A hatalmas nyereséget a vállalat intenzív felvásárlásokra fordítja. Legutóbb a Merida Biosciences megvásárlásáról kötött megállapodást, amellyel súlyos autoimmun és allergiás megbetegedésekre fejlesztenek majd új típusú kezeléseket.
Az Eli Lilly negyedéves jelentését jól fogadták a befektetők, a részvények 4 százalékos pluszba ugrottak.
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