Megduplázódott a Shell profitja

A vállalat csütörtöki közlése szerint a tisztított nettó eredmény az előző év azonos időszakában elért 5,43 milliárd dollárról ugrott a mostani szintre.

Ez a cég legerősebb negyedéves teljesítménye 2022 második negyedéve, vagyis az orosz–ukrán háború kirobbanását követő időszak óta.

A harmadik negyedéves beszámoló az elemzőket is meglepte, az LSEG konszenzusa alapján ugyanis a piac 9,92 milliárd dolláros profitra számított.

A kiugró pénzügyi teljesítmény hátterében a finomított olajtermékek szűkös globális kínálata és a dráguló nyersanyagok állnak. Az irányadó finomítói árrés hordónként 42 dollárra emelkedett, ami összhangban van a vállalat október eleji előrejelzésével. Ez az érték jelentősen túlszárnyalta a 2022 második negyedévében felállított, 28,04 dolláros korábbi csúcsot.

A nyersolaj ára rendkívül volatilis volt az idén, mivel az amerikai–izraeli és iráni háború, valamint a Hormuzi-szorosban közlekedő hajók elleni támadások visszavetették a Perzsa-öböl menti országok kivitelét. Mindeközben a globális finomítói kapacitások szűkössége – amelyet az oroszországi létesítmények elleni csapások tovább súlyosbítottak – felhajtotta a benzin, a gázolaj és a kerozin árát.

Wael Sawan vezérigazgató értékelése szerint a Shell a globális energiarendszert érő súlyos és tartós zavarok közepette is erős működési teljesítményt nyújtott. A kiemelkedő pénzügyi eredményekre alapozva az olajipari óriás bővítette részvény-visszavásárlási programját is, amelynek keretében a következő három hónapban ötmilliárd dollár értékben vásárol vissza saját részvényeket.

A jelentés után a Shell árfolyama 3,4 százalékot emelkedett.

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