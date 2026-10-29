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Megjött a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára!
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Megjött a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára!

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A mai napon nem változnak a kutak árai - írja a holtankoljak.

A benzin és a gázolaj kiskereskedelmi átlagára is maradt a tegnapi szinten,

ami: 

  • 95-ös benzin: 642 Ft/liter
  • Gázolaj: 717 Ft/liter 
dízel41
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