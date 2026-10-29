Megváltoztak a szokások, új stratégiára kényszerül a világ legnagyobb sörgyártója

A csütörtökön közzétett adatok szerint a Stella Artois és a Budweiser gyártója mindössze 0,4 százalékos organikus volumennövekedést ért el az előző negyedévben, ami elmarad a piaci várakozásoktól. Bár Latin-Amerikában, valamint a sörökön kívüli kategóriákban – például a dobozos koktélok és a szénsavas üdítőitalok piacán – bővülést regisztráltak, ezt kioltotta a sörértékesítés visszaesése.
Különösen a kínai piac teljesített gyengén, ahol a kedvezőtlen időjárás miatt jóval kevesebben látogatták a bárokat és az éttermeket.
A belga székhelyű sörgyártó a fejlett piacokon tapasztalható gyengébb keresletet a feltörekvő piacokra, valamint az olyan globális húzómárkákra támaszkodva próbálja ellensúlyozni, mint a Corona és a Michelob Ultra. Utóbbi márka esetében a harmadik negyedéves mennyiségi növekedés 60 százaléka már az Egyesült Államokon kívüli piacokról származott.
A növekvő megélhetési költségek és az alkoholfogyasztás egészségügyi hatásaival kapcsolatos aggodalmak az egész iparágat a termékkínálat szélesítésére kényszerítik. Ennek jegyében az AB InBev is egyre nagyobb hangsúlyt fektet az előre bekevert, fogyasztásra kész italokra, köztük a Cutwater koktélokra és a vodkaalapú NÜTRL hard seltzerekre.
A vegyes értékesítési adatok ellenére a vállalat organikus árbevétele 4,9 százalékkal bővült a negyedévben, ami felülmúlta a várakozásokat. A tisztított EBITDA ugyanakkor elmaradt a becslésektől, ám a menedzsment ennek ellenére fenntartotta a mutató idei évre vonatkozó, legfeljebb 8 százalékos növekedési előrejelzését.
Az AB InBev részvényei idén eddig 33 százalékot erősödtek, amivel a cég felülteljesítette legfőbb szektortársait, a Carlsberget és a Heinekent. Utóbbi versenytárs épp szerdán okozott pozitív meglepetést a befektetőknek, miután a vártnál nagyobb mértékű negyedéves volumennövekedésről számolt be, amit az ázsiai sörpiac lendülete és az amerikai kontinensen tapasztalt javulás fűtött.
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