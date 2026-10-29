Nagyot nőtt a Microsoft profitja, jól fogadták a befektetők a gyorsjelentést

A Microsoft a szeptember végén zárult időszakban, vagyis 2027-es üzleti évének első negyedévében 92,28 milliárd dolláros bevételt ért el. Ez éves összevetésben 19 százalékos növekedés, és meghaladta az elemzői várakozásokat.
Az üzemi eredmény 21 százalékkal, 45,92 milliárd dollárra, a nettó profit pedig 32 százalékkal, 36,63 milliárd dollárra emelkedett. Az egy részvényre jutó eredmény 4,92 dollár lett.
Az OpenAI-befektetések hatásától megtisztított EPS 4,89 dollárt tett ki, szemben a Reuters által idézett 4,73 dolláros konszenzussal. A korrigált nettó profit 18 százalékkal nőtt. A jelentett eredmény ennél gyorsabb növekedését az is segítette, hogy az OpenAI-befektetéseken tavaly jelentős veszteséget számoltak el, az idei negyedévben viszont kisebb nyereség keletkezett.
Az Azure bevétele 48 százalékkal, 33,17 milliárd dollárra ugrott, miközben a Visible Alpha szerint az elemzők 32,84 milliárd dollárt vártak. A tágabban értelmezett Microsoft Cloud bevétele 30 százalékkal, 63,9 milliárd dollárra emelkedett. A vállalati szerződésekből még el nem számolt bevételállomány 73 százalékkal, 677 milliárd dollárra nőtt.
A vezetőség szerint a kereslet továbbra is meghaladja az elérhető kapacitást.
A vállalati Microsoft 365 felhőszolgáltatások bevétele 17 százalékkal bővült, a fogyasztói oldalon szintén 17 százalékos volt a növekedés. A Windows OEM- és eszközüzletág bevétele ugyanakkor 22 százalékkal visszaesett, az Xbox tartalmakból és szolgáltatásokból származó bevétele pedig 2 százalékkal csökkent.
A működési cash flow 58 milliárd dollárt tett ki, a tárgyi eszközökre fordított készpénzkiadás pedig 39,37 milliárd dollár volt. A különbségként adódó 18,6 milliárd dolláros szabad cash flow több mint kétszerese az elemzők által várt 8,54 milliárd dollárnak.
A pénzügyi lízingeket is figyelembe vevő beruházási mutató 45,2 milliárd dollárt tett ki, elmaradva a korábban jelzett 50 milliárdtól. A kedvező eltérés azonban részben időzítési hatás. Külső partnerek egyes kapacitásait később adják át, így a kapcsolódó kiadások is későbbre kerülnek.
A vállalat ezért a 2026-os naptári évre már körülbelül 170 milliárd dolláros beruházással számol. Az elhalasztott kapacitások egy része a pénzügyi év második felében érkezhet, amikor a kiadások ismét gyorsulhatnak.
Az október–decemberi negyedévre a Microsoft 96–97,1 milliárd dolláros bevételt vár, meghaladva a 95,6 milliárd dolláros elemzői konszenzust. Az Azure árfolyamszűrt növekedése 49–50 százalék lehet, szemben a 47,6 százalékos piaci várakozással. A beruházások ugyanakkor ismét meghaladhatják az 50 milliárd dollárt, az üzemi marzs pedig kissé csökkenhet éves összevetésben. A vezetőség a teljes 2027-es üzleti évben pozitív szabad cash flow-val számol.
A befektetőket az Azure erős növekedése, a kedvező előrejelzés és a vártnál jóval magasabb készpénztermelés győzte meg. A beruházások csúszása ugyanakkor azt jelenti, hogy a mostani pénzáramot javító hatás egy része átmeneti.
Az árfolyam a gyorsjelentés után 2,9 százalékot emelkedett.
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