W Solum Holding Nyrt. néven folytatná működését a Waberer’s International, a névváltoztatásról a december 8-i közgyűlés dönthet.
Az új névvel a társaság azt kívánja jelezni, hogy a csoport tevékenysége jelentősen diverzifikálódott. A Waberer’s márkanév elsősorban a közúti fuvarozáshoz és a logisztikához kötődik, miközben a vállalatcsoport az elmúlt négy-öt évben több új területen terjeszkedett. A logisztikai szolgáltatások vasúti tevékenységgel és regionális kapacitásokkal bővültek, a csoport a közúti személyszállításban is megjelent.
A logisztikai tevékenység bővülése mellett a biztosítás is meghatározó szerepet kapott, és az ingatlanfejlesztési üzletág kiépítése is zajlik. A biztosítás mára a csoport másik meghatározó üzletágává vált, a Gránit Biztosítón keresztül 2024 végén csatlakozó Posta Biztosítók révén az életbiztosításokra és a nem-életbiztosításokra egyaránt kiterjedő szolgáltatási portfólió épült ki. A csoport emellett fokozatosan fejleszti ingatlanpiaci tevékenységét. A biztosítás súlyát az eredmények összetétele is mutatja. Az üzletág 2025-ben 161 millió eurós bevételt és 37,6 millió eurós korrigált üzemi eredményt ért el, így a csoport bevételének közel ötödét, korrigált üzemi eredményének közel kétharmadát adta. A biztosítók teljesítménye ezzel meghatározóvá vált a Waberer’s jövedelmezőségében.
Barna Zsolt elnök-vezérigazgató szerint a tőzsdei anyavállalat nevének is követnie kell a csoport átalakulását. A vezető a biztosítási üzletág hazai piaci szerepének erősödését és az ingatlanfejlesztés kiépítését emelte ki a változások közül.
A Solum latin eredetű szó, amely talajt, illetve alapot jelent. A vállalat tájékoztatása szerint a név a további növekedés alapját jelképezi, a W kezdőbetű pedig a Waberer’s örökségére utal. Ehhez kapcsolódik a névben szereplő, napot jelentő „Sol” is, amely a társaság ismert napszimbólumát idézi fel.
Az átalakulás a pénzügyi eredményekben is látszik, a csoport árbevétele 2025-ben 816 millió euró volt, ami 20 százalékos növekedést jelentett a három évvel korábbi szinthez képest. Ugyanezen időszak alatt az EBITDA több mint 40 százalékkal, 119 millió euróra emelkedett, az üzemi eredmény pedig közel 60 százalékkal, 58 millió euróra nőtt.
Erdélyi Barna igazgatósági tag, a Gránit Biztosító és a Posta Biztosítók igazgatóságának elnöke kiemelte, hogy az anyavállalat közvetlenül már nem vesz részt a fuvarozásban. A holding feladata a csoporttagok stratégiai céljainak összehangolása és a beruházások csoportszintű optimalizálása, az új név ezt a szerepet jelenítené meg.
Elsőként a holding ernyőmárkája újulna meg, amelyet fokozatosan az operatív márkák megújulása követhet. A leányvállalatok nevei W Logistics, W Insurance, és W Property lesznek. A logó (Nap) cseréjével kapcsolatban a társaság jövő évben tervez közönségszavazást.
A költségekkel kapcsán a cég közölte, hogy a meglévő eszközről nem kerül le a logó, a jogi személyeket pedig nem fogják átnevezni, így elenyésző költségekkel lehet számolni a rebranding kapcsán.
Honnan jutottunk el idáig?
A Waberer’s nevet a közvélemény ma is elsősorban a kamionos fuvarozással azonosítja. A ma ismert márkanév mögött álló vállalati múlt közel nyolc évtizedre nyúlik vissza, mivel a cégcsoport egyik elődjét, a Volán Tefut 1948-ban alapították. A nemzetközi közúti fuvarozás meghatározó magyar szereplőjévé váló Hungarocamion 1966-ban jött létre. A Wáberer György és társai által 1994-ben privatizált Volán Tefu 2002-ben megvásárolta a Hungarocamiont, és a két ismert fuvarozóvállalat összekapcsolását követően, 2003-ban a csoport felvette a Waberer’s nevet.
A Waberer’s név bevezetése fokozatosan zajlott, hiszen 2004-ben a Volán Tefu jogutódjaként létrejött a csoport irányítását átvevő Waberer’s Holding Logisztikai Rt., 2006-ban pedig a Hungarocamion is Waberer’s Internationalre változtatta a nevét. A későbbi összeolvadások és átszervezések nyomán 2012-ben alakult ki a Waberer’s International Zrt., amelynek részvényeit 2017-ben vezették be a Budapesti Értéktőzsdére.
A névváltás először 2019-ben került napirendre, konkrét szerződéses okból. Wáberer György abban az évben márciusban hároméves felmondási idővel felmondta a névhasználati megállapodást, így a társaság 2022 márciusáig használhatta volna a korábbi tulajdonos nevét. Az átnevezés végül elmaradt, mivel 2022. március 2-án a felek további 99 évre megállapodtak a Waberer és a Waberer’s márkanév használatáról. A mostani átnevezést a vállalat a kibővült üzleti portfólió megjelenítésével indokolja.
Címlapkép forrása: Portfolio
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