Óriásit zuhant a Google anyacége, mínuszban zártak az amerikai tőzsdék

A magyar tőzsdén is akadnak izgalmak: kifejezetten erős teljesítményt láthatunk az OTP-től, de a nap sztárja a Rába, melynek árfolyama 10 százalékot ugrott.
Brutális zuhanás a tőzsdén: hatalmasat bukott a chipgyártó óriás a váratlan bejelentés után
Zuhanásba kezdett az Intel árfolyama a tőzsdei zárás utáni kereskedésben, miután a vállalat negyedik negyedéves bevételi előrejelzése elmaradt az elemzői várakozásoktól. A gyengébb kilátások hátterében a személyi számítógépek iránti kereslet visszaesése, valamint a jövedelmező adatközponti üzletágat sújtó ellátási nehézségek állnak – írja a Bloomberg.
Mínuszban zártak az amerikai tőzsdék
Napi teljesítményüket kicsit javítva, de így is mínuszban zártak a vezető amerikai részvényindexek. A Dow Jones 0,25, az S&P 500 0,3, a Nasdaq 1,4 százalékot esett. A vezető amerikai papírok között a Google anyacége, az Alphabet 12,66 százalékot zuhant, az Amazon 4,1 százalékos mínuszt szenvedett el.
Továbbra sincs jó napja az amerikai részvényindexeknek
A Dow Jones 0,4, az S&P 500 0,5, a Nasdaq 1,7 százalékos esésben van. Továbbra is rájár a rúd az Alphabetre, amely 13 százalékot esett.
Esésben az amerikai tőzsdék
A Dow Jones 0,59, az S&P 500 0,65, a Nasdaq 1,68 százalékos esésben van jelenleg. Különösen rosszul teljesít a Google anyacége, az Alphabet, amely 13 százalékos zuhanásban van, de az Amazon is csaknem 4 százalékkal esett.
Új korszak jöhet a tőzsdéken, nagy dobásra készül a Wall Street óriása
A New York-i tőzsdét (NYSE) is üzemeltető Intercontinental Exchange (ICE) együttműködésre lépett a Hyperliquid decentralizált kereskedési platformhoz kapcsolódó Trade[XYZ] vállalattal. A megállapodás célja, hogy az Egyesült Államokban is elérhetővé tegyék a lejárat nélküli határidős ügyleteket, méghozzá egy új, szabályozott kereskedési platformon keresztül – számolt be a CoinDesk.
Itt a nagy lehetőség: a profik szerint most sok pénzt kereshetsz ezzel az olcsó részvénnyel!
A tőzsdéken rendre azok a befektetők érik el a legjobb hozamokat, akik jól időzítenek. Mostani elemzésünkben egy olyan részvénnyel foglalkozunk, amely egy rendkívül különleges katalizátort kapott, nagy felértékelődési lehetőség rejlik benne, ráadásul kifejezetten olcsó is.
Összeomlott a ServiceNow árfolyama, értékének negyedét elvesztette a cég
Hiába növelte több mint ötödével bevételét és emelte meg éves előrejelzését a ServiceNow, részvényei csütörtökön napközben 24 százalékot zuhantak. A vállalati szoftvercég profitja elmaradt a várakozásoktól, a jövőbeli bevételeket jelző egyik fontos mutató lassulása pedig ismét felerősítette az AI terjedésével kapcsolatos befektetői félelmeket.
Ütik az Alphabetet, több mint 13 százalékos mínuszban a részvény
Az amerikai nyitás után 13,4 százalékot zuhant az Alphabet árfolyama, miután a Google anyacégének gyorsjelentése ismét felerősítette az AI-beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmakat. A csalódást a vártnál gyengébb hirdetési bevételek és a romló készpénztermelés okozták. A negyedéves szabad cash flow mínusz 9,1 milliárd dollár lett, miközben az elemzők nullához közeli értékre számítottak. A vezetés ráadásul jövőre jelentősen tovább növelné a beruházásokat az idei 195–205 milliárd dolláros kerethez képest. A Google Cloud bevételének több mint duplázódása sem tudta megnyugtatni a befektetőket.
Eséssel nyitott Amerika, a Nasdaq vezeti a lejtmenetet
Mínuszban indult a csütörtöki kereskedés az amerikai tőzsdéken. A nyitás utáni percekben a Dow Jones 0,35 százalékot, az S&P 500 0,46 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,54 százalékkal került lejjebb.
A hangulatot elsősorban az Alphabet gyorsjelentése rontja, miután a keresőhirdetések vártnál gyengébb teljesítménye és az AI-beruházások növekvő finanszírozási igénye ismét elbizonytalanította a befektetőket. A Microsoftnál viszont az erős felhőüzletág és a kedvező készpénztermelés támogatta az árfolyamot. A gyorsjelentési szezon este is folytatódik, a zárás után az Amazon és az Intel számai érkeznek.
Itt az EKB kamatdöntése
Változatlanul 2,5 százalékon hagyta az irányadó betéti kamatot az Európai Központi Bank (EKB) októberi kamatdöntő ülésén. Magyar idő szerint 14.45-től Christine Lagarde sajtótájékoztatón ismerteti a döntés hátterét és a jegybank értékelését az euróövezeti inflációval, illetve növekedéssel kapcsolatban. Az eseményekről a Portfolio szokás szerint élőben tudósít.
Erős fogyasztó és a mesterséges intelligencia hajtja az amerikai gazdaságot
Az amerikai gazdaság a vártnál is erősebben teljesített a harmadik negyedévben, a GDP évesített negyedéves alapon 3,4%-kal bővült a várt 3,2% helyett. A növekedést elsősorban a 3,8%-kal emelkedő fogyasztás, azon belül a szolgáltatások 4,1%-os bővülése hajtotta. A beruházások közül a gépek és berendezések 20%-kal, a mesterséges intelligenciához köthető tételek közel 10%-kal nőttek, miközben az export mintegy 6%-kal visszaesett. A legfrissebb havi adat szerint a PCE-infláció 3,6%, a maginfláció 3,1% volt, ami megfelelt a várakozásoknak. Az adatok alapján az amerikai gazdaság ellenáll a külső sokkoknak, mivel az AI körüli aggodalmak egyelőre nem fogják vissza a növekedést, a magas olajárak pedig nem okoznak érdemi áremelkedést.
Rég nem látott kötvénykibocsátásra készül a Microsoft
Több mint kilenc év szünet után tér vissza az amerikai kötvénypiacra a Microsoft, nem is akárhogy, egy jelentős, legalább 25 milliárd dolláros forrásbevonásra készül. A világ legnagyobb szoftvergyártója a versenytársaihoz hasonlóan a mesterséges intelligenciához kapcsolódó nagyszabású beruházásait kívánja finanszírozni a kötvénykibocsátásból - írja a Bloomberg.
A saját dolgozói fúrták meg a történelmi megállapodást: mégsem jön létre a világ legnagyobb távközlési vállalata
Elakadtak a Deutsche Telekom és amerikai leányvállalata, a T-Mobile US egyesüléséről szóló tervek, a német távközlési óriás belső ellenállás miatt egyelőre lemondott a hivatalos ajánlattételről - tudta meg a Bloomberg.
Emelkedés a magyar tőzsdén, elpattant a Rába
Az európai tőzsdéken jó a hangulat csütörtökön, annak ellenére, hogy az amerikai piacokat az Alphabet gyorsjelentése nyomasztja és a határidős indexek állása alapján mínuszos nyitás jöhet a tengerentúlon. A magyar tőzsdén emelkedés látszik, a blue chipek közül csak a Telekom nem erősödik ma, a midcapek közül pedig kiemelkedik a Rába, közel 10 százalékos szárnyalással.
Olyan jöhet a Google-nél, amire még nem volt példa
Ellentétes irányba indult a Google anyacégének, az Alphabetnek és a Microsoftnak az árfolyama a csütörtöki, nyitás előtti kereskedésben a technológiai óriások harmadik negyedéves gyorsjelentése után. A befektetők leginkább a beruházások mértékét és a szabad cash flow alakulását vizsgálták, miközben egyre kritikusabban figyelik a mesterséges intelligenciára fordított kiadások megtérülését - közölte a CNBC. Ha az Alphabet több mint 9,77 százalékos mínuszban zárja a mai napot, az a cég 2004-es tőzsdére lépése óta a legrosszabb, gyorsjelentést követő piaci reakció lesz.
Rég nem látott számokat produkált az OMV - Ugrik az árfolyam
Többéves csúcsra ugrott az OMV tisztított üzemi eredménye a legutóbbi negyedévben a magasabb olaj- és gázáraknak, valamint a megugró finomítói marzsoknak köszönhetően. Az osztrák olaj- és gázipari vállalat ezzel 2022 vége óta a legerősebb negyedévét zárta, a kedvező piaci környezet hatására pedig felfelé módosította idei beruházási terveit és árvárakozásait is.
Ugrik a Rába részvénye!
Kifejezetten magas forgalom mellett
már 10,4 százalékot szárnyalt ma a Rába árfolyama.
A Rába részvényeinek mai szárnyalásában akár szerepet játszhat az a tegnapi bejelentés is, miszerint az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország mintegy 2000 milliárd forintos védelmi beruházási tervét az uniós SAFE-hitelprogram keretében. A befektetők abban bízhatnak, hogy a védelmi kiadások növekedéséből a hadiipari terjeszkedésben érintett Rába is profitálhat, ugyanakkor egyelőre nem ismert, hogy a forrásokból milyen konkrét projektek részesülhetnek. A mostani árfolyam-emelkedés és a brüsszeli döntés közötti közvetlen összefüggést tehát egyelőre nem lehet megerősíteni.
Jelentett az olajóriás: több mint duplájára ugrott a profit
Több mint a duplájára, 9,1 milliárd dollárra növelte harmadik negyedéves nyereségét a francia TotalEnergies olajipari óriásvállalat, jócskán felülmúlva ezzel az elemzői várakozásokat. A kiugró eredmény elsősorban annak köszönhető, hogy az Irán, valamint az Egyesült Államok és Izrael közötti háború miatt jelentősen szűkült a kőolajszármazékok globális kínálata.
Ralizik az OTP
Már 2,1 százalékos pluszban van az OTP árfolyama, ennek köszönhetően kiemelkedően jól teljesít a BUX index: eddig 1 százalékkal került feljebb a börze.
Nevet vált a Waberer's, így fogják hívni a céget
Sajtóeseményt tartott ma a Waberer's, ahol bejelentették a társaság márkamegújítását és a vállalat új nevét.
Tovább veszi saját részvényeit az OTP
Az OTP tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy – a Magyar Nemzeti Banktól kapott elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási egyedi engedély alapján – 2026. október 28-án a Budapesti Értéktőzsdén 21 000 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 42 032 forint/darab átlagáron az OTP, mint befektetési szolgáltató igénybevételével. A tranzakció nyomán az OTP csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 16 701 502 darabra változott. A saját részvény állomány 5,96%.
Közel hatmilliárd eurós veszteséget jelentett a Volkswagen
Jelentősen visszaestek a Volkswagen eladásai, közel hatmilliárd euróra nőtt az üzemi vesztesége a harmadik negyedévben. A számokat elsősorban a Porsche értékvesztése rontotta, de a kínai piac gyengülése és az elektromos autók alacsonyabb jövedelmezősége is nyomás alatt tartja a konszernt. A menedzsment megerősítette a szeptemberben visszavágott éves előrejelzését, a részvények eséssel reagáltak.
Megduplázódott a Shell profitja
Éves összevetésben csaknem megduplázta negyedéves nyereségét a Shell, amely így elérte a 10,81 milliárd dollárt. Az energiaipari óriásvállalat a kiugró eredményt és a rekordszintű finomítói árrést a magas nyersanyagáraknak, valamint a geopolitikai konfliktusok miatt kialakult globális üzemanyaghiánynak köszönheti - tudósított a CNBC.
Emelkedéssel indult a nap az európai tőzsdéken
Többségében emelkednek az irányadó európai részvényindexek a csütörtöki piacnyitás után. A német DAX 0,4 százalékos, a francia CAC 40 0,6 százalékos pluszban jár, míg a brit FTSE 100 0,3 százalékkal került feljebb. Az olasz tőzsde stagnál, a spanyol IBEX 35 viszont 0,8 százalékot esik. Az átfogó európai Stoxx 600 index 0,1 százalékos emelkedést mutat.
Emelkedéssel kezdi a napot a magyar tőzsde
Emelkedéssel indult a kereskedés a budapesti tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Richter és a Mol drágul, egyedül a Magyar Telekom árfolyama csökken.
A Wekerle Plusz segíthet a Masterplastnak a gyenge negyedév után
Jelentősen visszaesett a Masterplast harmadik negyedéves árbevétele, ami a nyári hőség, a gyenge európai építőipari kereslet és a bázisidőszakot erősítő HEM-értékesítés elmaradása számlájára írható. Különösen a hazai piacon volt nagy csökkenés, több mint 40 százalékkal zuhant a magyarországi bevétel az egy évvel korábbi szintről. A magasabb árrésnek és a csökkenő költségeknek köszönhetően az EBITDA ennek ellenére nőtt, a társaság pedig a tavalyi veszteség után nyereséget ért el a harmadik negyedévben. A menedzsment a negyedik negyedévre is a harmadikhoz hasonló eredményt vár, 2027-től viszont a Wekerle Plusz energetikai felújítási program javíthatja a cég kilátásait a menedzsment várakozásai szerint.
Megváltoztak a szokások, új stratégiára kényszerül a világ legnagyobb sörgyártója
Elmaradt a várakozásoktól a világ legnagyobb sörgyártójának számító Anheuser-Busch InBev harmadik negyedéves értékesítési volumene. Bár a vállalat árbevétele meghaladta az elemzői becsléseket, az Egyesült Államokban és Kínában tapasztalt gyengébb sörfogyasztás visszafogta a cégcsoport globális növekedését - írta meg a Bloomberg.
Kilencszeresére ugrott a Samsung profitja, de a befektetőknek ez sem elég
A várakozásoknak nagyjából megfelelő, de történelmi rekordot jelentő harmadik negyedéves pénzügyi eredményeket közölt a Samsung Electronics. Bár a dél-koreai technológiai óriás elsőként lépte át a 100 billió vonos negyedéves üzemi eredményt, a befektetőket ez sem győzte meg teljesen, így a vállalat részvényei több mint négyszázalékos mínuszban zártak a csütörtöki kereskedésben - írta a CNBC.
Nagyot nőtt a Microsoft profitja, jól fogadták a befektetők a gyorsjelentést
A vártnál erősebb felhőüzletággal, magasabb profittal és kiugró készpénztermeléssel jelentkezett a Microsoft. Az Azure növekedése a következő negyedévben tovább gyorsulhat, miközben a társaság a hatalmas AI-beruházások mellett is jelentős pozitív szabad cash flow-t termelt. A jelentés után három százalék körüli pluszba került az árfolyam a zárás utáni kereskedésben.
Az Alphabet elronthatja a hangulatot
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,3 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,5 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,27 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,17 százalékot esett, míg a CSI 300 0,77 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,58 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,21 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,39 százalék pluszban nyithat.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,59 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,13 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,86 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
A KSH ma reggel az ipari termelői árak és a külkereskedelem szeptemberi adatait teszi közzé, a nap második felében pedig jönnek lényeges amerikai adatok, többek között a harmadik negyedéves GDP első becslése. Talán ennél is fontosabb lehet az Európai Központi Bank (EKB) kamatdöntő ülése, Christine Lagarde elnöktől elsősorban a nyugat-európai hozamemelkedéssel kapcsolatban várhat kommentárt a piac.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 11,8 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 71,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 89,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 475,1
|0,2%
|-0,7%
|1,9%
|9,2%
|10,0%
|46,9%
|S&P 500
|7 743,98
|0,3%
|-0,2%
|0,8%
|13,1%
|12,4%
|68,5%
|Nasdaq
|29 813,16
|0,5%
|0,0%
|-1,5%
|18,1%
|14,6%
|89,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|63 954,19
|1,1%
|-1,0%
|-2,9%
|27,0%
|27,4%
|121,9%
|Hang Seng
|23 094,83
|0,2%
|-2,4%
|-6,3%
|-9,9%
|-12,3%
|-9,6%
|CSI 300
|4 083,87
|0,8%
|-0,7%
|-5,9%
|-11,8%
|-13,0%
|-16,0%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 704,02
|0,4%
|0,2%
|1,3%
|5,0%
|5,9%
|63,8%
|CAC
|7 886,96
|0,0%
|-0,4%
|-2,4%
|-3,2%
|-4,0%
|15,9%
|FTSE
|10 694,5
|0,1%
|-0,5%
|0,1%
|7,7%
|10,3%
|47,5%
|FTSE MIB
|49 824,3
|0,4%
|0,4%
|-3,7%
|10,9%
|15,5%
|85,3%
|IBEX
|18 883,5
|-1,4%
|-2,3%
|-3,7%
|9,1%
|17,4%
|109,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|145 330,91
|-0,9%
|1,4%
|-2,6%
|30,9%
|36,7%
|170,3%
|ATX
|6 439,59
|0,2%
|-1,9%
|-8,2%
|20,9%
|37,5%
|71,2%
|PX
|2 638,23
|0,0%
|-0,9%
|-3,1%
|-1,8%
|12,1%
|97,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 600
|-1,6%
|0,1%
|-5,7%
|18,5%
|33,0%
|124,3%
|Mol
|5 030
|1,0%
|2,5%
|-3,8%
|71,1%
|71,2%
|89,5%
|Richter
|13 080
|-2,6%
|3,3%
|5,5%
|32,6%
|24,9%
|52,9%
|Magyar Telekom
|2 780
|1,8%
|3,6%
|8,6%
|55,1%
|54,3%
|551,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|106,25
|2,8%
|2,2%
|6,9%
|85,6%
|74,3%
|28,3%
|Brent
|115,43
|1,3%
|6,0%
|9,6%
|89,7%
|79,7%
|36,8%
|Arany
|4 037,85
|-0,6%
|-2,2%
|-2,0%
|-6,6%
|1,9%
|124,2%
|Devizák
|EURHUF
|367,1750
|0,2%
|0,5%
|-0,2%
|-4,4%
|-5,4%
|1,6%
|USDHUF
|329,6154
|0,3%
|1,2%
|1,8%
|0,8%
|-1,0%
|6,5%
|GBPHUF
|438,5400
|0,0%
|0,7%
|2,4%
|-0,5%
|-0,8%
|2,8%
|EURUSD
|1,1140
|0,0%
|-0,8%
|-2,0%
|-5,2%
|-4,5%
|-4,6%
|USDJPY
|157,8600
|0,0%
|-0,2%
|0,2%
|0,7%
|3,8%
|39,2%
|GBPUSD
|1,3301
|-0,1%
|-0,6%
|0,4%
|-1,1%
|0,2%
|-3,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|81 250,13
|0,5%
|-3,3%
|-2,6%
|-8,4%
|-28,0%
|34,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Több mint 7 százalékkal esett a Google anyavállalatának, az Alphabetnek a részvényárfolyama az amerikai tőzsdei zárás utáni kereskedésben, miután a cég a várakozásoktól elmaradó harmadik negyedéves bevételről és nyereségről számolt be. Bár a vállalat ismét jelentősen, 50 milliárd dollár fölé növelte a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kiadásait, a fő tevékenységének számító keresőhirdetési üzletág az előre jelzettnél lassabban bővült - jelentette a Financial Times.
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