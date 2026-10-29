Összeomlott a ServiceNow árfolyama, értékének negyedét elvesztette a cég

Hiába növelte több mint ötödével bevételét és emelte meg éves előrejelzését a ServiceNow, részvényei csütörtökön napközben 24 százalékot zuhantak. A vállalati szoftvercég profitja elmaradt a várakozásoktól, a jövőbeli bevételeket jelző egyik fontos mutató lassulása pedig ismét felerősítette az AI terjedésével kapcsolatos befektetői félelmeket.

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A harmadik negyedéves bevétel 20,5 százalékkal, 4,1 milliárd dollárra nőtt, kissé meghaladva az elemzői várakozásokat. A korrigált részvényenkénti profit ugyanakkor 1 dollár lett a várt 1,02 dollár helyett. A különbséget a vezetés az alacsonyabb kamatbevételekkel és az Armis felvásárlásához kapcsolódó finanszírozási költségekkel magyarázta.

A piacot elsősorban a jövőbeli növekedés aggasztja.

A következő tizenkét hónapban bevételként elszámolandó szerződésállomány, a cRPO 20,5 százalékkal, 13,65 milliárd dollárra nőtt, a negyedik negyedévre azonban már csak 18,5 százalékos bővülést várnak. A menedzsment szerint ebben a szerződésmegújítások előrehozása és elszámolási sajátosságok is szerepet játszanak.

Az AI-termékek évesített szerződéses értékére kitűzött év végi célt közben 1,5-ről 1,7 milliárd dollárra emelték, és javították az éves bevételi, illetve készpénztermelési előrejelzést is. Ez azonban kevés volt a befektetőknek, akik azt várják, hogy az AI térnyerése a teljes vállalat növekedésében is látványosabb gyorsulást hozzon.

A gyorsjelentést követően 24 százalékot zuhant a ServiceNow árfolyama, amivel a részvény történetének legnagyobb egynapos esését érte el.

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