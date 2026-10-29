Rég nem látott kötvénykibocsátásra készül a Microsoft

Az ügylet részleteit ismerő, névtelenséget kérő források szerint a kibocsátás végleges méretéről még nem született döntés, az összeg a befektetői kereslet függvényében változhat. A technológiai óriás akár tíz különböző sorozatban is piacra dobhatja az adósságpapírokat, amelyek futamideje két évtől egészen negyven évig terjed.

A leghosszabb, 2066-ban lejáró kötvények esetében az előzetes árazási iránymutatás szerint a hozamfelár elérheti az 1,35 százalékpontot a hasonló futamidejű amerikai állampapírokhoz képest. A tranzakció lebonyolításával a Wells Fargo, a JPMorgan Chase és a UBS bankokat bízták meg,

a befolyó összeget pedig általános vállalati célokra, többek között tőkeberuházásokra fordítják majd.

A mostani lépéssel a Microsoft egy rendkívül hosszú kibocsátási szünetet zár le. A vállalat – amely a Johnson & Johnson mellett az egyetlen olyan tőzsdén jegyzett amerikai cég, amely a Moody's és az S&P hitelminősítőknél is a legmagasabb, AAA besorolással rendelkezik – legutóbb 2017-ben bocsátott ki hasonló, kiváló minősítésű kötvényeket, akkor 17 milliárd dollár értékben.

A vezető felhőszolgáltatók közül legutóbb az Alphabet hajtott végre hasonló léptékű forrásbevonást, amikor augusztus 6-án 25 milliárd dollár értékben bocsátott ki kötvényeket. A Microsoft mostani ügylete fontos fokmérője a befektetői étvágynak egy olyan időszakban, amikor a piacon egyre több aggodalom merül fel a technológiai szektor mesterséges intelligenciára fordított hatalmas kiadásainak fenntarthatóságával kapcsolatban.

A kibocsátás hírét sem a Microsoft, sem a lebonyolításban részt vevő bankok nem kommentálták.

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