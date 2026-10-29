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Rendőrségi ügy lett a Google mesterségesintelligencia-projektjéből: vizsgálat indult, leállították az építkezést
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Rendőrségi ügy lett a Google mesterségesintelligencia-projektjéből: vizsgálat indult, leállították az építkezést

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Bűnügyi nyomozást indított a finn rendőrség a Google egyik tervezett észak-finnországi adatközpontjának építési területén. A hatóságok környezetvédelmi jogsértések gyanúja miatt vizsgálódnak a Muhos városa mellett zajló beruházásnál, amely a techóriás nemrég bejelentett, 15 milliárd dolláros fejlesztési programjának része. Hasonló témákról lesz szó a november 26-ai AI & Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!

A hatósági tájékoztatás szerint az Alphabet leányvállalataként működő Tuike Finland úgy kezdett bele az erdőirtásba és a terület víztelenítésébe, hogy még nem zárult le a finn törvények által előírt környezeti hatásvizsgálat. A rendőrség közleménye alapján az előzetes információk arra utalnak, hogy az építkezésen hiányosságok és tisztázatlan körülmények merültek fel a vízelvezetés és a vízgazdálkodás terén, így a nyomozás során többek között ezeket a részleteket fogják alaposabban megvizsgálni.

A rendőrségi eljárást megelőzően, október 6-án a környezetvédelmi engedélyekért felelős finn felügyeleti hatóság már

elrendelte a környezetet megváltoztató előkészítő munkálatok leállítását Muhos térségében, valamint egy másik helyszínen is.

Sem a Google, sem a helyi leányvállalat nem reagált a sajtó megkeresésére, ám az amerikai nagyvállalat korábban úgy nyilatkozott, hogy a vonatkozó jogszabályok saját értelmezése alapján, a szerintük szükséges jóváhagyások birtokában kezdték meg az előkészületeket.

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A vitatott építkezés annak a szeptemberben bejelentett, 15 milliárd dolláros beruházási csomagnak a része, amelyet a Google a mesterséges intelligenciát kiszolgáló infrastruktúra kiépítésére szán az északi országban. A vállalat eddigi legnagyobb európai fejlesztéseként beharangozott projekt adatközpontok létesítését, az elektromos hálózat fejlesztését, valamint tiszta energiával és akkumulátorokkal kapcsolatos beruházásokat foglal magában, amelyek olyan szolgáltatások hátterét biztosítják majd, mint a Gemini, a Google Kereső, a Google Térkép és a YouTube.

Finnország az utóbbi években az európai adatközpont-beruházások egyik legfőbb célpontjává vált a hűvös éghajlatnak, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású áramtermelésnek és a kormányzati támogatásnak köszönhetően. A ritkán lakott országban – sok más állammal, például az Egyesült Államokkal ellentétben – a lakosság részéről is jóval kisebb ellenállás övezi az ilyen jellegű építkezéseket. Petteri Orpo finn miniszterelnök a múlt hónapban maga is üdvözölte a Google terveit, hangsúlyozva a megállapodás gazdaságélénkítő hatását, miközben igyekezett eloszlatni a megnövekedő energiafogyasztással és az áramárak esetleges emelkedésével kapcsolatos aggodalmakat.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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