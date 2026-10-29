12°C erősen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Szabadesésben a Google anyacége, nincs jó napja az amerikai tőzsdének
Üzlet

Szabadesésben a Google anyacége, nincs jó napja az amerikai tőzsdének

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A technológiai óriások gyorsjelentései borzolják a kedélyeket a tőzsdéken. Az Alphabet részvényei nagyot estek, a Microsoft papírjai viszont emelkedtek a nyitás előtti kereskedésben, miközben az amerikai határidős indexek mínuszba fordultak. Ázsiában is romlott a hangulat, a Samsung rekordprofitja sem volt elég a befektetőknek. A Fed tegnap nem változtatott a kamatokon, ma az EKB döntése kerül a figyelem középpontjába, este pedig az Amazon és az Intel számai adhatnak újabb irányt a piacoknak. Közben a nagy olajcégek is elkezdték közzétenni számaikat: az OMV, a Shell és a TotalEnergies is nagyot gurított a lezárt időszakban, elsősorban a magas finomítói marzsok okozta erős Downstream teljesítményeknek köszönhetően.

A magyar tőzsdén is akadnak izgalmak: kifejezetten erős teljesítményt láthatunk az OTP-től, de a nap sztárja a Rába, melynek árfolyama 10 százalékot ugrott.
Megosztás

Továbbra sincs jó napja az amerikai részvényindexeknek

A Dow Jones 0,4, az S&P 500 0,5, a Nasdaq 1,7 százalékos esésben van. Továbbra is rájár a rúd az Alphabetre, amely 13 százalékot esett.

dow késő este
Megosztás

Esésben az amerikai tőzsdék

A Dow Jones 0,59, az S&P 500 0,65, a Nasdaq 1,68 százalékos esésben van jelenleg. Különösen rosszul teljesít a Google anyacége, az Alphabet, amely 13 százalékos zuhanásban van, de az Amazon is csaknem 4 százalékkal esett.

S&P este
alphabet este
Megosztás

Új korszak jöhet a tőzsdéken, nagy dobásra készül a Wall Street óriása

A New York-i tőzsdét (NYSE) is üzemeltető Intercontinental Exchange (ICE) együttműködésre lépett a Hyperliquid decentralizált kereskedési platformhoz kapcsolódó Trade[XYZ] vállalattal. A megállapodás célja, hogy az Egyesült Államokban is elérhetővé tegyék a lejárat nélküli határidős ügyleteket, méghozzá egy új, szabályozott kereskedési platformon keresztül – számolt be a CoinDesk.

Tovább a cikkhez
Új korszak jöhet a tőzsdéken, nagy dobásra készül a Wall Street óriása
Megosztás

Itt a nagy lehetőség: a profik szerint most sok pénzt kereshetsz ezzel az olcsó részvénnyel!

A tőzsdéken rendre azok a befektetők érik el a legjobb hozamokat, akik jól időzítenek. Mostani elemzésünkben egy olyan részvénnyel foglalkozunk, amely egy rendkívül különleges katalizátort kapott, nagy felértékelődési lehetőség rejlik benne, ráadásul kifejezetten olcsó is.

Tovább a cikkhez
Itt a nagy lehetőség: a profik szerint most sok pénzt kereshetsz ezzel az olcsó részvénnyel!
Megosztás

Összeomlott a ServiceNow árfolyama, értékének negyedét elvesztette a cég

Hiába növelte több mint ötödével bevételét és emelte meg éves előrejelzését a ServiceNow, részvényei csütörtökön napközben 24 százalékot zuhantak. A vállalati szoftvercég profitja elmaradt a várakozásoktól, a jövőbeli bevételeket jelző egyik fontos mutató lassulása pedig ismét felerősítette az AI terjedésével kapcsolatos befektetői félelmeket.

Tovább a cikkhez
Összeomlott a ServiceNow árfolyama, értékének negyedét elvesztette a cég
Megosztás

Ütik az Alphabetet, több mint 13 százalékos mínuszban a részvény

Az amerikai nyitás után 13,4 százalékot zuhant az Alphabet árfolyama, miután a Google anyacégének gyorsjelentése ismét felerősítette az AI-beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmakat. A csalódást a vártnál gyengébb hirdetési bevételek és a romló készpénztermelés okozták. A negyedéves szabad cash flow mínusz 9,1 milliárd dollár lett, miközben az elemzők nullához közeli értékre számítottak. A vezetés ráadásul jövőre jelentősen tovább növelné a beruházásokat az idei 195–205 milliárd dolláros kerethez képest. A Google Cloud bevételének több mint duplázódása sem tudta megnyugtatni a befektetőket.

0zEX6qNo
Megosztás

Eséssel nyitott Amerika, a Nasdaq vezeti a lejtmenetet

Mínuszban indult a csütörtöki kereskedés az amerikai tőzsdéken. A nyitás utáni percekben a Dow Jones 0,35 százalékot, az S&P 500 0,46 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,54 százalékkal került lejjebb.

A hangulatot elsősorban az Alphabet gyorsjelentése rontja, miután a keresőhirdetések vártnál gyengébb teljesítménye és az AI-beruházások növekvő finanszírozási igénye ismét elbizonytalanította a befektetőket. A Microsoftnál viszont az erős felhőüzletág és a kedvező készpénztermelés támogatta az árfolyamot. A gyorsjelentési szezon este is folytatódik, a zárás után az Amazon és az Intel számai érkeznek.

5Z0ZM7rJ
Megosztás

Itt az EKB kamatdöntése

Változatlanul 2,5 százalékon hagyta az irányadó betéti kamatot az Európai Központi Bank (EKB) októberi kamatdöntő ülésén. Magyar idő szerint 14.45-től Christine Lagarde sajtótájékoztatón ismerteti a döntés hátterét és a jegybank értékelését az euróövezeti inflációval, illetve növekedéssel kapcsolatban. Az eseményekről a Portfolio szokás szerint élőben tudósít.

Tovább a cikkhez
Itt az EKB kamatdöntése
Megosztás

Erős fogyasztó és a mesterséges intelligencia hajtja az amerikai gazdaságot

Az amerikai gazdaság a vártnál is erősebben teljesített a harmadik negyedévben, a GDP évesített negyedéves alapon 3,4%-kal bővült a várt 3,2% helyett. A növekedést elsősorban a 3,8%-kal emelkedő fogyasztás, azon belül a szolgáltatások 4,1%-os bővülése hajtotta. A beruházások közül a gépek és berendezések 20%-kal, a mesterséges intelligenciához köthető tételek közel 10%-kal nőttek, miközben az export mintegy 6%-kal visszaesett. A legfrissebb havi adat szerint a PCE-infláció 3,6%, a maginfláció 3,1% volt, ami megfelelt a várakozásoknak. Az adatok alapján az amerikai gazdaság ellenáll a külső sokkoknak, mivel az AI körüli aggodalmak egyelőre nem fogják vissza a növekedést, a magas olajárak pedig nem okoznak érdemi áremelkedést.

Tovább a cikkhez
Erős fogyasztó és a mesterséges intelligencia hajtja az amerikai gazdaságot
Megosztás

Rég nem látott kötvénykibocsátásra készül a Microsoft

Több mint kilenc év szünet után tér vissza az amerikai kötvénypiacra a Microsoft, nem is akárhogy, egy jelentős, legalább 25 milliárd dolláros forrásbevonásra készül. A világ legnagyobb szoftvergyártója a versenytársaihoz hasonlóan a mesterséges intelligenciához kapcsolódó nagyszabású beruházásait kívánja finanszírozni a kötvénykibocsátásból - írja a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Rég nem látott kötvénykibocsátásra készül a Microsoft
Megosztás

A saját dolgozói fúrták meg a történelmi megállapodást: mégsem jön létre a világ legnagyobb távközlési vállalata

Elakadtak a Deutsche Telekom és amerikai leányvállalata, a T-Mobile US egyesüléséről szóló tervek, a német távközlési óriás belső ellenállás miatt egyelőre lemondott a hivatalos ajánlattételről - tudta meg a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
A saját dolgozói fúrták meg a történelmi megállapodást: mégsem jön létre a világ legnagyobb távközlési vállalata
Megosztás

Emelkedés a magyar tőzsdén, elpattant a Rába

Az európai tőzsdéken jó a hangulat csütörtökön, annak ellenére, hogy az amerikai piacokat az Alphabet gyorsjelentése nyomasztja és a határidős indexek állása alapján mínuszos nyitás jöhet a tengerentúlon. A magyar tőzsdén emelkedés látszik, a blue chipek közül csak a Telekom nem erősödik ma, a midcapek közül pedig kiemelkedik a Rába, közel 10 százalékos szárnyalással.

Tovább a cikkhez
Emelkedés a magyar tőzsdén, elpattant a Rába
Megosztás

Olyan jöhet a Google-nél, amire még nem volt példa

Ellentétes irányba indult a Google anyacégének, az Alphabetnek és a Microsoftnak az árfolyama a csütörtöki, nyitás előtti kereskedésben a technológiai óriások harmadik negyedéves gyorsjelentése után. A befektetők leginkább a beruházások mértékét és a szabad cash flow alakulását vizsgálták, miközben egyre kritikusabban figyelik a mesterséges intelligenciára fordított kiadások megtérülését - közölte a CNBC. Ha az Alphabet több mint 9,77 százalékos mínuszban zárja a mai napot, az a cég 2004-es tőzsdére lépése óta a legrosszabb, gyorsjelentést követő piaci reakció lesz.

Tovább a cikkhez
Olyan jöhet a Google-nél, amire még nem volt példa
Megosztás

Rég nem látott számokat produkált az OMV - Ugrik az árfolyam

Többéves csúcsra ugrott az OMV tisztított üzemi eredménye a legutóbbi negyedévben a magasabb olaj- és gázáraknak, valamint a megugró finomítói marzsoknak köszönhetően. Az osztrák olaj- és gázipari vállalat ezzel 2022 vége óta a legerősebb negyedévét zárta, a kedvező piaci környezet hatására pedig felfelé módosította idei beruházási terveit és árvárakozásait is.

Tovább a cikkhez
Rég nem látott számokat produkált az OMV - Ugrik az árfolyam
Megosztás

Ugrik a Rába részvénye!

Kifejezetten magas forgalom mellett

már 10,4 százalékot szárnyalt ma a Rába árfolyama.

A Rába részvényeinek mai szárnyalásában akár szerepet játszhat az a tegnapi bejelentés is, miszerint az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország mintegy 2000 milliárd forintos védelmi beruházási tervét az uniós SAFE-hitelprogram keretében. A befektetők abban bízhatnak, hogy a védelmi kiadások növekedéséből a hadiipari terjeszkedésben érintett Rába is profitálhat, ugyanakkor egyelőre nem ismert, hogy a forrásokból milyen konkrét projektek részesülhetnek. A mostani árfolyam-emelkedés és a brüsszeli döntés közötti közvetlen összefüggést tehát egyelőre nem lehet megerősíteni.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Jelentett az olajóriás: több mint duplájára ugrott a profit

Több mint a duplájára, 9,1 milliárd dollárra növelte harmadik negyedéves nyereségét a francia TotalEnergies olajipari óriásvállalat, jócskán felülmúlva ezzel az elemzői várakozásokat. A kiugró eredmény elsősorban annak köszönhető, hogy az Irán, valamint az Egyesült Államok és Izrael közötti háború miatt jelentősen szűkült a kőolajszármazékok globális kínálata.

Tovább a cikkhez
Jelentett az olajóriás: több mint duplájára ugrott a profit
Megosztás

Ralizik az OTP

Már 2,1 százalékos pluszban van az OTP árfolyama, ennek köszönhetően kiemelkedően jól teljesít a BUX index: eddig 1 százalékkal került feljebb a börze.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Nevet vált a Waberer's, így fogják hívni a céget

Sajtóeseményt tartott ma a Waberer's, ahol bejelentették a társaság márkamegújítását és a vállalat új nevét.

Tovább a cikkhez
Nevet vált a Waberer's, így fogják hívni a céget
Megosztás

Tovább veszi saját részvényeit az OTP

Az OTP tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy – a Magyar Nemzeti Banktól kapott elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási egyedi engedély alapján – 2026. október 28-án a Budapesti Értéktőzsdén 21 000 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 42 032 forint/darab átlagáron az OTP, mint befektetési szolgáltató igénybevételével. A tranzakció nyomán az OTP csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 16 701 502 darabra változott. A saját részvény állomány 5,96%.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Közel hatmilliárd eurós veszteséget jelentett a Volkswagen

Jelentősen visszaestek a Volkswagen eladásai, közel hatmilliárd euróra nőtt az üzemi vesztesége a harmadik negyedévben. A számokat elsősorban a Porsche értékvesztése rontotta, de a kínai piac gyengülése és az elektromos autók alacsonyabb jövedelmezősége is nyomás alatt tartja a konszernt. A menedzsment megerősítette a szeptemberben visszavágott éves előrejelzését, a részvények eséssel reagáltak.

Tovább a cikkhez
Közel hatmilliárd eurós veszteséget jelentett a Volkswagen
Megosztás

Megduplázódott a Shell profitja

Éves összevetésben csaknem megduplázta negyedéves nyereségét a Shell, amely így elérte a 10,81 milliárd dollárt. Az energiaipari óriásvállalat a kiugró eredményt és a rekordszintű finomítói árrést a magas nyersanyagáraknak, valamint a geopolitikai konfliktusok miatt kialakult globális üzemanyaghiánynak köszönheti - tudósított a CNBC.

Tovább a cikkhez
Megduplázódott a Shell profitja
Megosztás

Emelkedéssel indult a nap az európai tőzsdéken

Többségében emelkednek az irányadó európai részvényindexek a csütörtöki piacnyitás után. A német DAX 0,4 százalékos, a francia CAC 40 0,6 százalékos pluszban jár, míg a brit FTSE 100 0,3 százalékkal került feljebb. Az olasz tőzsde stagnál, a spanyol IBEX 35 viszont 0,8 százalékot esik. Az átfogó európai Stoxx 600 index 0,1 százalékos emelkedést mutat.

h3Vq46aK
Megosztás

Emelkedéssel kezdi a napot a magyar tőzsde

Emelkedéssel indult a kereskedés a budapesti tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Richter és a Mol drágul, egyedül a Magyar Telekom árfolyama csökken.

Tovább a cikkhez
Emelkedéssel kezdi a napot a magyar tőzsde
Megosztás

A Wekerle Plusz segíthet a Masterplastnak a gyenge negyedév után

Jelentősen visszaesett a Masterplast harmadik negyedéves árbevétele, ami a nyári hőség, a gyenge európai építőipari kereslet és a bázisidőszakot erősítő HEM-értékesítés elmaradása számlájára írható. Különösen a hazai piacon volt nagy csökkenés, több mint 40 százalékkal zuhant a magyarországi bevétel az egy évvel korábbi szintről. A magasabb árrésnek és a csökkenő költségeknek köszönhetően az EBITDA ennek ellenére nőtt, a társaság pedig a tavalyi veszteség után nyereséget ért el a harmadik negyedévben. A menedzsment a negyedik negyedévre is a harmadikhoz hasonló eredményt vár, 2027-től viszont a Wekerle Plusz energetikai felújítási program javíthatja a cég kilátásait a menedzsment várakozásai szerint.

Tovább a cikkhez
A Wekerle Plusz segíthet a Masterplastnak a gyenge negyedév után
Megosztás

Megváltoztak a szokások, új stratégiára kényszerül a világ legnagyobb sörgyártója

Elmaradt a várakozásoktól a világ legnagyobb sörgyártójának számító Anheuser-Busch InBev harmadik negyedéves értékesítési volumene. Bár a vállalat árbevétele meghaladta az elemzői becsléseket, az Egyesült Államokban és Kínában tapasztalt gyengébb sörfogyasztás visszafogta a cégcsoport globális növekedését - írta meg a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Megváltoztak a szokások, új stratégiára kényszerül a világ legnagyobb sörgyártója
Megosztás

Kilencszeresére ugrott a Samsung profitja, de a befektetőknek ez sem elég

A várakozásoknak nagyjából megfelelő, de történelmi rekordot jelentő harmadik negyedéves pénzügyi eredményeket közölt a Samsung Electronics. Bár a dél-koreai technológiai óriás elsőként lépte át a 100 billió vonos negyedéves üzemi eredményt, a befektetőket ez sem győzte meg teljesen, így a vállalat részvényei több mint négyszázalékos mínuszban zártak a csütörtöki kereskedésben - írta a CNBC.

Tovább a cikkhez
Kilencszeresére ugrott a Samsung profitja, de a befektetőknek ez sem elég
Megosztás

Nagyot nőtt a Microsoft profitja, jól fogadták a befektetők a gyorsjelentést

A vártnál erősebb felhőüzletággal, magasabb profittal és kiugró készpénztermeléssel jelentkezett a Microsoft. Az Azure növekedése a következő negyedévben tovább gyorsulhat, miközben a társaság a hatalmas AI-beruházások mellett is jelentős pozitív szabad cash flow-t termelt. A jelentés után három százalék körüli pluszba került az árfolyam a zárás utáni kereskedésben.

Tovább a cikkhez
Nagyot nőtt a Microsoft profitja, jól fogadták a befektetők a gyorsjelentést
Megosztás

Az Alphabet elronthatja a hangulatot

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,3 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,5 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,27 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,17 százalékot esett, míg a CSI 300 0,77 százalékos mínuszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,58 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,21 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,39 százalék pluszban nyithat.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,59 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,13 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,86 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

A KSH ma reggel az ipari termelői árak és a külkereskedelem szeptemberi adatait teszi közzé, a nap második felében pedig jönnek lényeges amerikai adatok, többek között a harmadik negyedéves GDP első becslése. Talán ennél is fontosabb lehet az Európai Központi Bank (EKB) kamatdöntő ülése, Christine Lagarde elnöktől elsősorban a nyugat-európai hozamemelkedéssel kapcsolatban várhat kommentárt a piac.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 11,8 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 71,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,5 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 89,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 475,1 0,2% -0,7% 1,9% 9,2% 10,0% 46,9%
S&P 500 7 743,98 0,3% -0,2% 0,8% 13,1% 12,4% 68,5%
Nasdaq 29 813,16 0,5% 0,0% -1,5% 18,1% 14,6% 89,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 63 954,19 1,1% -1,0% -2,9% 27,0% 27,4% 121,9%
Hang Seng 23 094,83 0,2% -2,4% -6,3% -9,9% -12,3% -9,6%
CSI 300 4 083,87 0,8% -0,7% -5,9% -11,8% -13,0% -16,0%
Európai részvényindexek              
DAX 25 704,02 0,4% 0,2% 1,3% 5,0% 5,9% 63,8%
CAC 7 886,96 0,0% -0,4% -2,4% -3,2% -4,0% 15,9%
FTSE 10 694,5 0,1% -0,5% 0,1% 7,7% 10,3% 47,5%
FTSE MIB 49 824,3 0,4% 0,4% -3,7% 10,9% 15,5% 85,3%
IBEX 18 883,5 -1,4% -2,3% -3,7% 9,1% 17,4% 109,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 145 330,91 -0,9% 1,4% -2,6% 30,9% 36,7% 170,3%
ATX 6 439,59 0,2% -1,9% -8,2% 20,9% 37,5% 71,2%
PX 2 638,23 0,0% -0,9% -3,1% -1,8% 12,1% 97,1%
Magyar blue chipek              
OTP 41 600 -1,6% 0,1% -5,7% 18,5% 33,0% 124,3%
Mol 5 030 1,0% 2,5% -3,8% 71,1% 71,2% 89,5%
Richter 13 080 -2,6% 3,3% 5,5% 32,6% 24,9% 52,9%
Magyar Telekom 2 780 1,8% 3,6% 8,6% 55,1% 54,3% 551,8%
Nyersanyagok              
WTI 106,25 2,8% 2,2% 6,9% 85,6% 74,3% 28,3%
Brent 115,43 1,3% 6,0% 9,6% 89,7% 79,7% 36,8%
Arany 4 037,85 -0,6% -2,2% -2,0% -6,6% 1,9% 124,2%
Devizák              
EURHUF 367,1750 0,2% 0,5% -0,2% -4,4% -5,4% 1,6%
USDHUF 329,6154 0,3% 1,2% 1,8% 0,8% -1,0% 6,5%
GBPHUF 438,5400 0,0% 0,7% 2,4% -0,5% -0,8% 2,8%
EURUSD 1,1140 0,0% -0,8% -2,0% -5,2% -4,5% -4,6%
USDJPY 157,8600 0,0% -0,2% 0,2% 0,7% 3,8% 39,2%
GBPUSD 1,3301 -0,1% -0,6% 0,4% -1,1% 0,2% -3,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 81 250,13 0,5% -3,3% -2,6% -8,4% -28,0% 34,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Tőzsdére megy az AI-forradalom egyik legnagyobb szereplője – Itt a hivatalos bejelentés!

Bekerül az Alphabet a Dow Jones indexbe

Mindenki a jent figyeli, pedig Japán igazi problémája máshol van

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Csalódást okozott a Google gyorsjelentése, 7 százalékot esett a részvényárfolyam

Több mint 7 százalékkal esett a Google anyavállalatának, az Alphabetnek a részvényárfolyama az amerikai tőzsdei zárás utáni kereskedésben, miután a cég a várakozásoktól elmaradó harmadik negyedéves bevételről és nyereségről számolt be. Bár a vállalat ismét jelentősen, 50 milliárd dollár fölé növelte a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kiadásait, a fő tevékenységének számító keresőhirdetési üzletág az előre jelzettnél lassabban bővült - jelentette a Financial Times.

Tovább a cikkhez
Csalódást okozott a Google gyorsjelentése, 7 százalékot esett a részvényárfolyam

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?

A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B

PR cikk

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Cseh miniszterelnök Magyar Péter mellett állva: abszurdnak tartom, hogy Magyarországnak napi egy milliós bírságot kell fizetnie
Tisza-kormány: sorjáznak a bejelentések a cseh-magyar kormányülés után, letartóztatás történt lélegeztetőgép-ügyben
Nevet vált a Waberer's, így fogják hívni a céget
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility