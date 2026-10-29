Több millió eurós együttműködést ütött nyélbe Tanács Zoltán a cseh miniszterelnök-helyettessel

A tárcavezető és Karel Havlíček cseh miniszterelnök-helyettes megbeszélésén a felek elhatározták, hogy közös kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati felhívásokat indítanak. Az évente több millió eurós keretösszegű kiírásokat egy vegyes, cseh–magyar bírálóbizottság értékeli majd, emellett a két ország a saját tudományos pályázatainak elbírálásába is kölcsönösen bevonja egymás szakértőit. A kétoldalú projektek ösztönzése mellett az Európai Kutatási Tanács (ERC) forrásai kapcsán is szorosabb szakmai együttműködés kezdődik. "Tudásátadással, közös mentorálással és coachinggal támogatjuk egymást annak érdekében, hogy sikeresebben szerepeljünk az ERC-pályázatokon, amelyek a kutatási kiválóság egyik legfontosabb mércéjét jelentik" – részletezte a miniszter.
A tárgyaláson kiemelt témaként szerepelt az európai szintű ELI ERIC szuperlézer-konzorcium működtetése is, amelynek finanszírozását a felek szeretnék mindkét állam számára fenntartható üzleti alapokra helyezni.
Jelenleg Csehország és Magyarország fedezi a közel 40 ország által használt, rendkívül költséges kutatási infrastruktúra költségeinek 90 százalékát
– mutatott rá a modell felülvizsgálatának okaira Tanács Zoltán.
A kutatási infrastruktúra és a finanszírozási kérdések mellett a mesterséges intelligencia területe is napirendre került. A nemrég Prágában megrendezett közép- és kelet-európai mesterségesintelligencia-csúcs (CEE AI Summit) sikere nyomán a magyar fél felajánlotta, hogy a következő évek valamelyikében hazánk adjon otthont a rangos szakmai konferenciának.
Az ELI ERIC (Extreme Light Infrastructure European Research Infrastructure Consortium) egy 2021-ben létrehozott európai kutatási infrastruktúra-konzorcium, amely a világ legfejlettebb, rendkívül nagy teljesítményű lézerrendszereinek tudományos alkalmazását teszi lehetővé. A szervezet két fő kutatóközpontot működtet: a magyarországi Szegeden található ELI ALPS lézerközpontot, amely az ultrarövid, úgynevezett attoszekundumos fényimpulzusok kutatására specializálódott, valamint a Prága melletti Dolní Břežanyban működő ELI Beamlines létesítményt, amely többek között nagy intenzitású lézerekkel és részecskenyalábokkal végzett kísérleteknek ad otthont. A kutatási infrastruktúra a fizika, a kémia, az anyagtudomány és az orvostudomány területén is lehetőséget biztosít új felfedezésekre, berendezéseit pedig nemzetközi pályázatokon keresztül a világ különböző országaiból érkező kutatók is használhatják. A konzorcium alapító tagjai Magyarország, Csehország, Olaszország és Litvánia, később Bulgária is teljes jogú taggá vált.
Az Európai Kutatási Tanács (European Research Council, ERC) az Európai Unió 2007-ben létrehozott kutatásfinanszírozó szervezete, amely a tudományosan kiemelkedő, úttörő kutatási projektek megvalósítását támogatja. Az ERC az EU Horizont Európa kutatási és innovációs programjának részeként működik, a 2021 és 2027 közötti időszakban több mint 16 milliárd eurós költségvetéssel. A szervezet külön pályázati lehetőségeket kínál a pályájuk elején járó, az önálló kutatócsoportjukat építő és a már nemzetközileg elismert kutatók számára. Az ERC-támogatások elnyerése komoly nemzetközi szakmai elismerésnek számít, és jelentős, akár több millió eurós finanszírozást biztosíthat egy-egy kutatási projekt megvalósításához.
Csütörtökön zajlott a valaha volt első közös cseh-magyar kormányülés, amin a magyar fél részéről a miniszterelnökön és Tanács Zoltánon kívül 7 további tárcavezető is részt vett. Az egyeztetésről szóló cikkeinket lentebb olvashatják.
Címlapkép forrása: Tanács Zoltán Facebook-oldala, fotó: Veronika Rose
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