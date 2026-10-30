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23 százalékot zuhant az Intel
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23 százalékot zuhant az Intel

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Hiába verte meg a profitvárakozásokat az Intel, a negyedik negyedévre adott előrejelzés komoly csalódást okozott. A PC-piac gyengülése és a gyártási fennakadások visszafogják a növekedést, miközben a kapacitásbővítés egyre több pénzt igényel.

Az Intel harmadik negyedéves bevétele 21 százalékkal, 16,51 milliárd dollárra nőtt, lényegében megfelelve az elemzői várakozásoknak. A korrigált részvényenkénti profit 52 cent lett a várt 40 cent helyett. A korrigált bruttó profitmarzs az egy évvel korábbi 40-ről 44,1 százalékra javult.

A növekedést az adatközponti és AI-üzletág hajtotta, amelynek bevétele 78 százalékkal, 7,3 milliárd dollárra emelkedett. A PC-khez kapcsolódó üzletág forgalma viszont 5 százalékkal, 8,1 milliárd dollárra csökkent. A vezetés szerint a memóriachipek drágulása megemeli a számítógépek árát, és visszafogja a keresletet. A gyenge piaci környezet legalább 2027 első felében is fennmaradhat.

A bérgyártási üzletág, az Intel Foundry 6,7 milliárd dolláros bevétel mellett 1,9 milliárd dolláros üzemi veszteséget termelt. A bevétel túlnyomó része továbbra is csoporton belüli megrendelésekből származott, a külső ügyfelekhez kapcsolódó forgalom 411 millió dollár volt.

Jóval többet várt a piac

A negyedik negyedévre az Intel 15–16 milliárd dolláros bevételt vár, szemben a 17,07 milliárd dolláros elemzői konszenzussal.

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A korrigált részvényenkénti profit 25 cent lehet a várt 43 cent helyett. A korrigált bruttó profitmarzs 38 százalékra jelzik előre, ami jelentős visszaesés a harmadik negyedévhez képest.

A kilátásokat az izraeli Kiryat Gat gyárban történt októberi robbanás is rontja. A kéthetes leállás a negyedik negyedéves bevételt mintegy 300 millió dollárral, a bruttó profitmarzsot körülbelül 2 százalékponttal fogja vissza. A következő negyedévben hasonló bevételkieséssel számolnak. Az üzem elsősorban adatközponti chipeket gyárt, így a kiesés az erős szerverkereslet kiszolgálását is nehezíti.

A negyedéves korrigált szabad cash flow 1,64 milliárd dollár volt. A vezetés ugyanakkor 2027-re nem számít pozitív szabad cash flow-ra, mivel egyszerre több gyártástechnológia és üzem felfuttatását finanszírozzák. Az idei 20 milliárd dolláros beruházási kiadás jövőre jelentősen tovább nőhet.

A gyorsjelentést követően az Intel részvényei mintegy 23 százalékot zuhantak a csütörtöki zárás utáni kereskedésben.

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