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A Volkswagen felfüggeszti az elektromos Golf fejlesztését
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A Volkswagen felfüggeszti az elektromos Golf fejlesztését

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Felfüggeszti a tisztán elektromos meghajtású Golf fejlesztését a Volkswagen wolfsburgi központjában. A német autógyártó súlyos pénzügyi nehézségekkel küzd, így az átfogó költségcsökkentési intézkedések már a vállalat egyik legfontosabb jövőbeli modelljét is elérték.

Thomas Schäfer, a cégcsoport tömegmárkáinak vezérigazgatója egy pénteki belső feljegyzésben tudatta, hogy a döntést nagyon nehezen hozták meg, hiszen tisztában vannak a típus jelentőségével,

de jelenleg egyszerűen nem engedhetik meg maguknak a munka folytatását.

A német autóipar egyik szimbólumának számító wolfsburgi központi üzem ugyan nem szerepel a bezárásra ítélt gyárak között, ám a költségcsökkentési célokhoz képest így is 300 millió eurós lemaradásban van.

A fejlesztés leállítása jól mutatja, mekkora pénzügyi nyomás nehezedik Európa legnagyobb autógyártójára. A vállalat csütörtökön több mint egy évtizede nem látott mértékű negyedéves veszteségről számolt be, miközben a tervek szerint százezer munkahelyet szüntetne meg, és akár négy németországi gyárat is bezárna. A vezetés ismét felszólította az érintetteket, köztük a befolyásos szakszervezeteket, hogy támogassák a szerkezetátalakítási programot.

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A cégvezetés és a munkavállalók közötti feszültség azonban egyre nő, így az IG Metall szakszervezet már azt fontolgatja, hogy január 1-jétől sztrájkba lép. A dolgozók felháborodását csak tovább fokozta, hogy a cégcsoporthoz tartozó Audi négymilliárd dollárt fektet be egy új egyesült államokbeli gyárba. Ezt a beruházást ráadásul Donald Trump amerikai elnök egyik kampányeseményén jelentették be, még azelőtt, hogy az igazgatóság egyáltalán jóváhagyta volna a döntést.

A Volkswagen üzemi tanácsa közleményben jelezte, hogy az ID. Golf előkészítő munkálatainak pénzügyi befagyasztása újabb bizonyítéka a cégcsoport feszített anyagi helyzetének. Ugyanakkor hozzátették, hogy a mostani leállás nem fogja késleltetni a modell piaci bevezetését, és ígéretet tettek a kieső idő behozására.

Az elektromos Golf az elsők között kapná meg a Volkswagen új generációs, SSP névre keresztelt járműplatformját és szoftverarchitektúráját. Ez a teljes cégcsoportra kiterjedő architektúra kulcsszerepet játszik a gyártási költségek csökkentésében és a folyamatok egyszerűsítésében, különösen az Európában terjeszkedő kínai versenytársakkal szemben. A rendszer bevezetését eredetileg 2026-ra tervezték, ám a projekt már korábban is csúszásba került.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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