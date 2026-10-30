Átalakul a rollerezés Magyarországon: fontos bejelentést tett az egyik legnagyobb szolgáltató

A Lime Magyarországon mintegy 5000 darabos flottával rendelkezik, ennek túlnyomó része a fővárosban üzemel, ahol a rollereket és a kijelölt Mobi-pontokat a BKK-val együttműködésben koordinálják. Jelen van már több városban is, például Székesfehérváron, Nyíregyházán, Sopronban, Szegeden.
A Lime Magyarországon bérelhető elektromos rollereinek maximális motoros rásegítési sebessége 25 kilométer/óra, így azok a javaslat szerinti alacsonyabb sebességű kategóriába tartoznának. Amennyiben a KRESZ-módosítási javaslatot jelenlegi formájában fogadják el, a 20 kilométer/órás sebességkorlátozás a Lime közösségi elektromos rollereire is vonatkozna. A vállalat jelezte: járműveik sebességét elektronikus rendszer korlátozza, amelyet a végleges előírások hatálybalépésekor azoknak megfelelően állítanak be. Azokon a kijelölt területeken, ahol ezt a helyi szabályok megkövetelik, a Lime már jelenleg is alacsonyabb sebességhatárokat alkalmaz - tette hozzá.
A cég tájékoztatása szerint a Lime elektromos rollereit kizárólag a 18. életévüket betöltött személyek vehetik igénybe. Ez szigorúbb a KRESZ-módosítási javaslatban az alacsonyabb sebességű kategóriára meghatározott 14 éves alsó korhatárnál,
a Lime-nál azonban a korhatár továbbra is 18 év maradna.
A Lime kiemelte: már most is nyomatékosan javasolja minden felhasználójának, hogy minden utazás során viseljenek megfelelően illeszkedő és becsatolt bukósisakot. Jelenleg 10 százalékos kedvezményt is biztosítanak azon felhasználóknak, akik a sisakviselés igazolására bukósisakban készült szelfit készítenek és küldenek be. A jelenlegi javaslat értelmében azonban a közösségi rendszerben bérelhető elektromos rollerek használói számára nem lenne kötelező a bukósisak viselése.
Emlékeztettek: a javaslat jelenlegi szövege egyértelműsíti a vezetői engedélyre vonatkozó követelményeket, valamint azt, hogy hol lehet az alacsonyabb sebességű elektromos rollerekkel közlekedni. Ehhez a kategóriához nem lenne szükség vezetői engedélyre, a járdán való közlekedés pedig csak akkor lenne megengedett, ha nem áll rendelkezésre megfelelő alternatíva, például kerékpársáv. Jelezték azt is, hogy a Lime vizsgálja a tervezett követelményeket, és szükség szerint frissíti a felhasználói tájékoztatót, illetve módosítja a szolgáltatás működési beállításait.
A Lime válaszában kitért arra is, hogy a KRESZ-módosítási javaslattal összefüggésben jelenleg nem terveznek árváltozást.
Magyar Péter miniszterelnök szerdán jelentette be, hogy széleskörű szakmai egyeztetés és több százezer ember véleményének meghallgatása után a kormány úgy döntött, módosítja és szigorítja a KRESZ-t, hogy érdemben csökkenjen a rolleres balesetek száma. A kormány javaslata szerint a motoros roller külön járműkategória lesz a KRESZ-ben és speciális szabályok vonatkoznak majd rá. A rendeletet a kihirdetés előtt még egyszer társadalmi vitára bocsátják.
Címlapkép forrása: Lime
Mentális problémákat, evészavarokat okoz a Facebook? - Peren kívül egyezett meg a Meta
Amerikai tinédzserek perelték be.
Új helyzetet teremt a Tisza-kormány: 412 ezer forint állami támogatást kaphatnak a megtakarítók
Azért ehhez nem keveset kell félretenni!
A mezőgazdaság mélyrepülése a GDP-t is hazavágta
Az aszály a hibás mindenért?
Európa nem fagyott meg, de az energiaszámlától még mindig kirázza a hideg
Türelem, olcsó áramot terem – elméletben.
70 eltűnt személyről tudnak a hatóságok a spanyolországi vonatszerencsétlenség után
39 sérültet kórházban ápolnak, és közülük 17-en intenzív osztályon vannak.
Jön a magyar-ukrán csúcstalálkozó - Fontos akadályt hárítunk el Kijev útjából
Fontos témák kerülnek terítékre.
Időjárás: hétvégén is lehet eső, mutatjuk, mikor
Szombaton 9 és 14 fok között várható a legmagasabb hőmérséklet.
Ilyen sem történt több mint tíz éve: több pénzt égetnek el az amerikai techóriások, mint amennyit megtermelnek
Ez érinti a részvényesi készpénz-visszajuttatást is.
Rekordhiány, rekordprofit: meddig tart a memóriagyártók aranykora?
Az AI-adatközpontok növekvő kereslete memóriachip-hiányt és rekordprofitot hozott a gyártóknak. A Micron hosszú távú szerződésekkel próbálja tartósabbá tenni a fellendülést, miközben a
Őszi adócsomag 2026 - A legjelentősebb vállalati adóváltozások
Jelentősen átalakulhat a magyar adórendszer 2027-től. A 2026. október 27-én benyújtott őszi adócsomag egyik legfontosabb eleme a nagyvállalatokra vonatkozó 15 százalékos társaságiadó-kulcs
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik
Élettársak is igényelhetik együtt a Wekerle+-t, de a párod régi lakása keresztbe tehet
A Wekerle+ egyik fontos újdonsága, hogy élettársak is igényelhetik közösen a támogatott lakáshitelt, ehhez nem kell összeházasodniuk. A közös igénylés azonban azt is jelenti, hogy mindkét f
A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday)
Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, 
Zsiday Viktor grafikonja mögött évtizedek olcsó pénze áll
Az amerikai megtakarítási ráta hosszabb távon csökkent, miközben a hosszú kamatok is lefelé tartottak; eközben a fejlett gazdaságok termelékenységnövekedése lassult. Ez önmagában nem bizony
Kiegyezés, fegyverszünet vagy eszkaláció? - Mi dönti el az amerikai-orosz és amerikai-kínai viszonyt Trump utolsó két évében
Donald Trump elnökségének hátralévő két évét a 2026. novemberi félidős kongresszusi választások alapozzák meg: ezek rendezik át a washingtoni erőviszonyokat. Az eredménytől függően szű
Ahol tankolnak, nem feltétlenül ott autóznak - ezt mutatja a régió benzinfogyasztása
1995-ben Szlovéniában 413 kilogramm, Romániában mindössze 44 kilogramm benzinfogyasztás jutott egy lakosra. A csaknem tízszeres különbség azonban nem azt jelenti, hogy a szlovének ennyivel több
A mezőgazdaság mélyrepülése a GDP-t is hazavágta
Az aszály a hibás mindenért?
Egyedülálló európai sztorit épít Oszkó Péter
Nyilvános részvénykibocsátásra készül az O3 Partners.
A jósgömb már a kukában: az energiapiac Trump és Putyin szavait lesi
Geopolitikai feszültségek mozgatják az energiaárakat.
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.