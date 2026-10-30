Átalakul a rollerezés Magyarországon: fontos bejelentést tett az egyik legnagyobb szolgáltató

A Lime elektromosroller-megosztó vállalat egyetért a motoros rollerekre vonatkozó, tervezett szabályozás irányával, és kész konstruktívan együttműködni annak megvalósításában, ezt pénteken közölte az MTI megkeresésére a magyarországi elektromosroller-megosztó piac egyik legnagyobb szereplője.

A Lime Magyarországon mintegy 5000 darabos flottával rendelkezik, ennek túlnyomó része a fővárosban üzemel, ahol a rollereket és a kijelölt Mobi-pontokat a BKK-val együttműködésben koordinálják. Jelen van már több városban is, például Székesfehérváron, Nyíregyházán, Sopronban, Szegeden.

A Lime Magyarországon bérelhető elektromos rollereinek maximális motoros rásegítési sebessége 25 kilométer/óra, így azok a javaslat szerinti alacsonyabb sebességű kategóriába tartoznának. Amennyiben a KRESZ-módosítási javaslatot jelenlegi formájában fogadják el, a 20 kilométer/órás sebességkorlátozás a Lime közösségi elektromos rollereire is vonatkozna. A vállalat jelezte: járműveik sebességét elektronikus rendszer korlátozza, amelyet a végleges előírások hatálybalépésekor azoknak megfelelően állítanak be. Azokon a kijelölt területeken, ahol ezt a helyi szabályok megkövetelik, a Lime már jelenleg is alacsonyabb sebességhatárokat alkalmaz - tette hozzá.

A cég tájékoztatása szerint a Lime elektromos rollereit kizárólag a 18. életévüket betöltött személyek vehetik igénybe. Ez szigorúbb a KRESZ-módosítási javaslatban az alacsonyabb sebességű kategóriára meghatározott 14 éves alsó korhatárnál,

a Lime-nál azonban a korhatár továbbra is 18 év maradna.

A Lime kiemelte: már most is nyomatékosan javasolja minden felhasználójának, hogy minden utazás során viseljenek megfelelően illeszkedő és becsatolt bukósisakot. Jelenleg 10 százalékos kedvezményt is biztosítanak azon felhasználóknak, akik a sisakviselés igazolására bukósisakban készült szelfit készítenek és küldenek be. A jelenlegi javaslat értelmében azonban a közösségi rendszerben bérelhető elektromos rollerek használói számára nem lenne kötelező a bukósisak viselése.

Emlékeztettek: a javaslat jelenlegi szövege egyértelműsíti a vezetői engedélyre vonatkozó követelményeket, valamint azt, hogy hol lehet az alacsonyabb sebességű elektromos rollerekkel közlekedni. Ehhez a kategóriához nem lenne szükség vezetői engedélyre, a járdán való közlekedés pedig csak akkor lenne megengedett, ha nem áll rendelkezésre megfelelő alternatíva, például kerékpársáv. Jelezték azt is, hogy a Lime vizsgálja a tervezett követelményeket, és szükség szerint frissíti a felhasználói tájékoztatót, illetve módosítja a szolgáltatás működési beállításait.

A Lime válaszában kitért arra is, hogy a KRESZ-módosítási javaslattal összefüggésben jelenleg nem terveznek árváltozást.

Magyar Péter miniszterelnök szerdán jelentette be, hogy széleskörű szakmai egyeztetés és több százezer ember véleményének meghallgatása után a kormány úgy döntött, módosítja és szigorítja a KRESZ-t, hogy érdemben csökkenjen a rolleres balesetek száma. A kormány javaslata szerint a motoros roller külön járműkategória lesz a KRESZ-ben és speciális szabályok vonatkoznak majd rá. A rendeletet a kihirdetés előtt még egyszer társadalmi vitára bocsátják.

Címlapkép forrása: Lime