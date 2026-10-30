Folytatódik a McDonald's ellen indított csoportos kereset, miután egy szövetségi bíró pénteken elutasította a gyorsétteremlánc kérelmét az eljárás megszüntetésére. A felperesek azzal vádolják a vállalatot, hogy a McRib szendvics elnevezésével és kialakításával szándékosan megtéveszti a vásárlókat az étel valódi összetevőit illetően.

A panaszosok szerint az étteremlánc szándékosan formázza bordázottra a McRib húspogácsáit. Ezzel azt a látszatot keltik, mintha a szendvics valódi sertésoldalast tartalmazna, ami magasabb zsírtartalma és gazdag íze miatt kifejezetten drága húsféleségnek számít.

A vásárlók sérelmezik, hogy a vállalat valójában gyengébb minőségű sertésrészeket – többek között lapockát, szívet, pacalt és gyomrot – használ fel az ételhez.

Érvelésük szerint emiatt indokolatlanul magas árat fizettek a szendvicsért, amely az étlap egyik legdrágább tétele.

Bár April Perry chicagói szövetségi bíró néhány kereseti pontot elutasított, korainak nevezte elfogadni a McDonald's azon érvelését, mely szerint egyetlen észszerűen gondolkodó fogyasztó sem várhatja el, hogy a szendvics valódi oldalast tartalmazzon. A bírónő rámutatott, hogy a cég weboldala csupán sertéshúsként hivatkozik az összetevőre, egy átlagos vásárlótól pedig nem várható el, hogy előzetes kutatást végezzen egy hétdolláros gyorséttermi szendvics megvásárlása előtt.

A bíró hozzátette, hogy a hús bordaszerű alakját hangsúlyozó reklámok alátámaszthatják a megtévesztési szándékot, bár ennek bizonyításához további érvekre lesz szükség. Perry írásbeli indoklásában kiemelte, hogy a felperesek által felhozott értelmezés a McRib elnevezéssel kapcsolatban egyáltalán nem alaptalan vagy elrugaszkodott.

Az 1981 óta időszakosan árusított szendviccsel kapcsolatban a McDonald's azzal védekezett, hogy a jellegzetes terméknevek nem tévesztik meg a józanul gondolkodó vásárlókat. A cég szerint pusztán az a tény, hogy a felperesek egy bizonyos fajta sertéshúst részesítenek előnyben, még nem teszi a vállalat valósághű marketingjét a fogyasztók megtévesztésévé. A McDonald's és jogi képviselői nem reagáltak a sajtó megkereséseire, míg a felpereseket képviselő Thiago Coelho kijelentette, hogy ügyfelei továbbra is felelősségre kívánják vonni a céget a megtévesztő reklámgyakorlat miatt.

A gyorsétteremláncoknak nem ez az első hasonló ügyük, korábban is indultak már perek az ételek reklámokban és étlapokon látható ábrázolása miatt. A McDonald's, a Burger King és a Wendy's ellen is nyújtottak már be keresetet amiatt, hogy a hirdetésekben nagyobbnak mutatták a hamburgereket, mint amekkorák a valóságban.

Forrás: Reuters

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